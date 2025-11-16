Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı: Ahu Yağtu Kendisinden 13 Yaş Küçük Ünlü Oyuncuyla El Ele Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir kimseyle anılmayan Yağtu’nun kendinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikili, Beyoğlu’nda el ele görüntülenerek ilişkilerini adeta ilan etti. 🔥🥰
Ahu Yağtu, zorlu sağlık sürecinin ardından bu kez özel hayatıyla gündemde!
Ünlü oyuncu şimdi de yeni aşkıyla konuşuluyor.
