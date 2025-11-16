Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı: Ahu Yağtu Kendisinden 13 Yaş Küçük Ünlü Oyuncuyla El Ele Görüntülendi!

Geçtiğimiz aylarda bir anda fenalaşıp yere yığıldığı ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini korkutmuştu. Yağtu’nun tedavisinin ardından ilk kez bir galada görüntülenmiş ve sağlık durumuyla ilgili “Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım. Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.” açıklamasında bulunmuştu.