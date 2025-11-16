onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı: Ahu Yağtu Kendisinden 13 Yaş Küçük Ünlü Oyuncuyla El Ele Görüntülendi!

Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı: Ahu Yağtu Kendisinden 13 Yaş Küçük Ünlü Oyuncuyla El Ele Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 11:19

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir kimseyle anılmayan Yağtu’nun kendinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikili, Beyoğlu’nda el ele görüntülenerek ilişkilerini adeta ilan etti. 🔥🥰

İşte detaylar!

Kaynak: https://www.haberturk.com/ahu-yagtu-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahu Yağtu, zorlu sağlık sürecinin ardından bu kez özel hayatıyla gündemde!

Ahu Yağtu, zorlu sağlık sürecinin ardından bu kez özel hayatıyla gündemde!

Geçtiğimiz aylarda bir anda fenalaşıp yere yığıldığı ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini korkutmuştu. Yağtu’nun tedavisinin ardından ilk kez bir galada görüntülenmiş ve sağlık durumuyla ilgili “Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım. Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.” açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu şimdi de yeni aşkıyla konuşuluyor.

Ünlü oyuncu şimdi de yeni aşkıyla konuşuluyor.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre Yağtu, kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz’le yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenerek ilişkilerini ilan etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ikili sadece teşekkür ederek oradan uzaklaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın