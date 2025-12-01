Hayatında Biri mi Var? Ece Erken, Hakan Sabancı'yı Engelleyen Hande Erçel Hakkında Bomba Bir İddiada Bulundu!

Ünlü çift, Ağustos’un son haftalarında ilişkilerini noktaladıklarını açıklamış, özellikle Erçel’in tüm fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ayrılığı kesinleştiren hamle olmuştu. Her ne kadar aşk bitmiş olsa da iki ismin Instagram’da birbirini hala takip ediyor oluşu, uzun süre 'Acaba yeniden olur mu?' ihtimalini güçlü tuttu. Hatta hayranlar, çiftin barışma listelerinden bile eksik etmedi. Ancak geçtiğimiz gün hem Hande Erçel hem de Hakan Sabancı, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.