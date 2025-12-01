Hayatında Biri mi Var? Ece Erken, Hakan Sabancı'yı Engelleyen Hande Erçel Hakkında Bomba Bir İddiada Bulundu!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündemdeki yerini korurken, bu kez Gel Konuşalım programına damga vuran yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sunucu Ece Erken, 'İspatlayamam ama Hande Erçel’in hayatında biri var' sözleriyle magazin kulislerini bir anda hareketlendirdi. 🔥
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Üç yıl boyunca doludizgin bir ilişki sürdüren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz yaz ayrılık kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bu hamle barışma kapısını tamamen kapatırken, Erçel cephesinde bu kez bambaşka bir söylenti doğdu.
