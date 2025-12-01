onedio
Hayatında Biri mi Var? Ece Erken, Hakan Sabancı'yı Engelleyen Hande Erçel Hakkında Bomba Bir İddiada Bulundu!

Hayatında Biri mi Var? Ece Erken, Hakan Sabancı'yı Engelleyen Hande Erçel Hakkında Bomba Bir İddiada Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 13:18

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündemdeki yerini korurken, bu kez Gel Konuşalım programına damga vuran yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sunucu Ece Erken, 'İspatlayamam ama Hande Erçel’in hayatında biri var' sözleriyle magazin kulislerini bir anda hareketlendirdi. 🔥

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

Üç yıl boyunca doludizgin bir ilişki sürdüren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz yaz ayrılık kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Üç yıl boyunca doludizgin bir ilişki sürdüren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz yaz ayrılık kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü çift, Ağustos’un son haftalarında ilişkilerini noktaladıklarını açıklamış, özellikle Erçel’in tüm fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ayrılığı kesinleştiren hamle olmuştu. Her ne kadar aşk bitmiş olsa da iki ismin Instagram’da birbirini hala takip ediyor oluşu, uzun süre 'Acaba yeniden olur mu?' ihtimalini güçlü tuttu. Hatta hayranlar, çiftin barışma listelerinden bile eksik etmedi. Ancak geçtiğimiz gün hem Hande Erçel hem de Hakan Sabancı, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Bu hamle barışma kapısını tamamen kapatırken, Erçel cephesinde bu kez bambaşka bir söylenti doğdu.

