Bülent Ersoy Kayseri Konserinde Bir Anda Celallendi, Mikrofon Standını Yere Fırlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 12:21

Türk müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yine sahnedeki ani çıkışıyla gündeme geldi. Yıllardır açıklamaları ve sahnedeki çıkışlarıyla sık sık magazinin merkezinde olan Ersoy, son olarak Kayseri’de verdiği konserde bilinmeyen bir nedenle sinirlenerek mikrofon standını yere fırlattı. Diva’nın o anları izleyicilerin telefonlarına da yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Bülent Ersoy, bir önceki akşam Kayseri’de verdiği konserde yine gündem yaratmayı başardı.

Ses problemi mi yaşadı, sahne düzeninde bir aksaklık mı oldu bilinmez ama Ersoy performansın bir anında sinirlenerek elindeki mikrofon standını hızla yere fırlattı.

Salon bir anda sessizliğe bürünürken bazı izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

