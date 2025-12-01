Bülent Ersoy Kayseri Konserinde Bir Anda Celallendi, Mikrofon Standını Yere Fırlattı!

Türk müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yine sahnedeki ani çıkışıyla gündeme geldi. Yıllardır açıklamaları ve sahnedeki çıkışlarıyla sık sık magazinin merkezinde olan Ersoy, son olarak Kayseri’de verdiği konserde bilinmeyen bir nedenle sinirlenerek mikrofon standını yere fırlattı. Diva’nın o anları izleyicilerin telefonlarına da yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Bülent Ersoy, bir önceki akşam Kayseri’de verdiği konserde yine gündem yaratmayı başardı.
