Bu Ay Çok Çekecekler: Aralık Ayında En Çok Nazara Gelecek 2 Burç

Gülistan Başköy
01.12.2025 - 15:45

Astrolog Nuray Sayarı, Aralık ayının enerjisini merak edenler için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ay boyunca hem nazar etkilerinin hem de duygusal dalgalanmaların yoğun olacağını söyleyen Sayarı, özellikle bazı burçların çok daha hassas bir dönemden geçeceğini vurguladı.

İşte aralık ayında en çok nazara gelecek o burçlar 👇

Astrolog Nuray Sayarı, Aralık ayında nazara en çok gelecek burçları açıkladı. 3 burç için de kritik uyarılar var.

En çok nazara gelecek burçlar arasında Yengeç ve Oğlak ilk sırada yer alıyor. Sayarı’ya göre bu iki burç Aralık boyunca hem çevresel enerjilere hem de insanların yoğun bakışlarına fazlasıyla açık olacak. 

Sayarı yalnızca nazar uyarısıyla kalmadı; Aralık ayında daha zorlanacak burçları da tek tek açıkladı. Ona göre İkizler, Başak ve Akrep burçları ay boyunca daha hassas, daha düşünceli ve daha dengesiz hissedebilir. Maddi konularda ani harcamalar, ruh halinde iniş çıkışlar ve özellikle çevresel eleştirilere karşı kırılganlık bu üç burç için öne çıkan başlıklar.

Gülistan Başköy
