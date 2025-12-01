onedio
Bir Kullanıcı, Tuvalet Kapılarının Arkasındaki Aparatın Aslında Ne İşe Yaradığını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
01.12.2025

Sosyal medyada bir içerik üreticisinin paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. Kapıların arkasına takılan ve yıllardır kapı koruyucu olarak bilinen o plastik aparatı göstererek 'Aslında bunun gerçek kullanım amacı bu' diyerek uygulamalı bir şekilde anlattı. İçerik üreticisinin açıklaması ilk anda birçok kişiyi şaşırtsa da, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videoyu pek inandırıcı bulmadı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan videolarından biri, evlerde kapıların arkasına takılan plastik kapı koruyucu aparatının gerçek kullanım amacını açıkladığını iddia eden bir içerik üreticisinden geldi.

Birçok kişinin yalnızca kapının duvara çarpmasını engellemek için kullandığı bu aparatı gösteren içerik üreticisi, videoda uygulamalı bir anlatım yaparak 'Bu aslında şu amaçla kullanılmak üzere tasarlandı' diyerek farklı bir kullanım şeklini gösterdi.

Video kısa sürede yayılırken yorumlar ikiye bölündü.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
