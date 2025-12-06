Birce Akalay Son Haliyle X Kullanıcıları Tarafından Cillian Murphy'e Benzetildi
Birce Akalay, ehliyetine el konulmasıyla ilgili sessizliğini bozup açıklama yaptı. İddialara göre alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve idari para cezası uygulandı. Akalay ise yaşananları “akıl tutulması”diye nitelendirip bunun kendisi için “güzel bir ders” olduğunu söyleyerek pişmanlığını dile getirdi.
Akalay'ın son hali kullanıcılar tarafından Cillian Murphy'e benzetildi.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
X’te paylaşılan son karelerin ardından bazı kullanıcılar Birce Akalay’ı Cillian Murphy’e benzetmeye başladı.
