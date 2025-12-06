onedio
Birce Akalay Son Haliyle X Kullanıcıları Tarafından Cillian Murphy'e Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 15:59

Birce Akalay, ehliyetine el konulmasıyla ilgili sessizliğini bozup açıklama yaptı. İddialara göre alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve idari para cezası uygulandı. Akalay ise yaşananları “akıl tutulması”diye nitelendirip bunun kendisi için “güzel bir ders” olduğunu söyleyerek pişmanlığını dile getirdi.

Akalay'ın son hali kullanıcılar tarafından Cillian Murphy'e benzetildi.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

X’te paylaşılan son karelerin ardından bazı kullanıcılar Birce Akalay’ı Cillian Murphy’e benzetmeye başladı.

X’te paylaşılan son karelerin ardından bazı kullanıcılar Birce Akalay’ı Cillian Murphy’e benzetmeye başladı.

Zaten Birce Akalay’ın imaj değişiklikleri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Kısa saç döneminde de çeşitli benzetmelerin konuşulduğu haberler çıkmıştı. 

Birce Akalay’ı Cillian Murphy’e benzeten kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
