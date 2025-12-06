onedio
Aracın Son Halini Paylaştı: Oyuncu Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi

06.12.2025 - 12:55

Poyraz Karayel, Kırgın Çiçekler ve son olarak Rüya Gibi dizilerinden tanıdığımız Celil Nalçakan, trafik kazasına karıştığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şimdilerde Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi ile karşımıza çıkan Celil Nalçakan, geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Celil Nalçakan, kaza sonrası aracın son halini paylaştı:

Celil Nalçakan’dan sevenlerini rahatlatan haber geldi: Ünlü oyuncu geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve kazada kimsenin yara almadığını bizzat sosyal medya hesabından duyurdu.

