Düğündeki Evlilik Teklifinin Perde Arkası Olay Oldu: Yüzük Başkasınınmış, İrem Derici Geri Vermiş!
İrem Derici - Melih Kunukçu ilişkisinde bu kez gündeme düşen şey evlilik teklifinin perde arkası oldu. Eda Sakız ve Burak Bulut’un düğününde edilen o meşhur evlilik teklifinin ardından sosyal medyada dolaşan kesitler dikkat çekince, Orkun Işıtmak konuyu Pembe Yalanlar’da doğrudan Melih Kunukçu’ya sordu.
İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu cephesinde bir süredir “iniş çıkışlı” bir ilişki konuşuluyor.
İrem Derici, Orkun Işıtmak’ın Pembe Yalanlar programına konuk olduğunda bu teklif konusuna da değinildi.
ne yapacaksın bu deniz baykal zihniyetliyle evlenip