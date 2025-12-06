onedio
Düğündeki Evlilik Teklifinin Perde Arkası Olay Oldu: Yüzük Başkasınınmış, İrem Derici Geri Vermiş!

Düğündeki Evlilik Teklifinin Perde Arkası Olay Oldu: Yüzük Başkasınınmış, İrem Derici Geri Vermiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 15:22

İrem Derici - Melih Kunukçu ilişkisinde bu kez gündeme düşen şey evlilik teklifinin perde arkası oldu. Eda Sakız ve Burak Bulut’un düğününde edilen o meşhur evlilik teklifinin ardından sosyal medyada dolaşan kesitler dikkat çekince, Orkun Işıtmak konuyu Pembe Yalanlar’da doğrudan Melih Kunukçu’ya sordu.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-hSgl...
İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu cephesinde bir süredir “iniş çıkışlı” bir ilişki konuşuluyor.

İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu cephesinde bir süredir “iniş çıkışlı” bir ilişki konuşuluyor.

Aşkları zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla “tam gaz” görüntüsü verse de, bazen de tek bir hamleyle ayrılık iddialarını alevlendirecek kadar gündemi hareketlendirebiliyor. 

İkilinin ilişkisinde en çok ses getiren anlardan biri, yakın arkadaşlarının düğününde gelen sürpriz evlilik teklifi oldu. Melih Kunukçu’nun diz çökerek yaptığı teklif ve İrem Derici’nin şaşkınlık içindeki tepkisi sosyal medyada günlerce konuşuldu; hatta “düğünde teklif olur mu?” tartışması bile yeniden alevlendi.

İrem Derici, Orkun Işıtmak’ın Pembe Yalanlar programına konuk olduğunda bu teklif konusuna da değinildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
