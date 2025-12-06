Düğündeki Evlilik Teklifinin Perde Arkası Olay Oldu: Yüzük Başkasınınmış, İrem Derici Geri Vermiş!

Aşkları zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla “tam gaz” görüntüsü verse de, bazen de tek bir hamleyle ayrılık iddialarını alevlendirecek kadar gündemi hareketlendirebiliyor.

İkilinin ilişkisinde en çok ses getiren anlardan biri, yakın arkadaşlarının düğününde gelen sürpriz evlilik teklifi oldu. Melih Kunukçu’nun diz çökerek yaptığı teklif ve İrem Derici’nin şaşkınlık içindeki tepkisi sosyal medyada günlerce konuşuldu; hatta “düğünde teklif olur mu?” tartışması bile yeniden alevlendi.