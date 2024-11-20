Türkiye'nin Atık Plastik İthalatı Neden Zirvede? Çözüm İçin Umut Veren Öneriler Var!

Türkiye'nin yıllık yüz binlerce ton plastik atık ithal ettiğini biliyor muydunuz? Üstelik bu miktar Avrupa ülkelerinden gelen çöp kamyonlarıyla ifade ediliyor! Peki bu plastik çöpler geri dönüştürülüyor mu, yoksa çevreyi tehdit mi ediyor? Gelin uzmanların görüşüne beraber bakalım. İşte detaylar...

Kaynak: BBC News Türkçe