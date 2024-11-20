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Türkiye'nin Atık Plastik İthalatı Neden Zirvede? Çözüm İçin Umut Veren Öneriler Var!

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Türkiye'nin Atık Plastik İthalatı Neden Zirvede? Çözüm İçin Umut Veren Öneriler Var!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 14:01

Türkiye'nin yıllık yüz binlerce ton plastik atık ithal ettiğini biliyor muydunuz? Üstelik bu miktar Avrupa ülkelerinden gelen çöp kamyonlarıyla ifade ediliyor! Peki bu plastik çöpler geri dönüştürülüyor mu, yoksa çevreyi tehdit mi ediyor? Gelin uzmanların görüşüne beraber bakalım. İşte detaylar...

Kaynak: BBC News Türkçe

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Türkiye, 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’den 456 bin 507 ton plastik atık ithal etti. Bu, günlük 125 çöp kamyonuna eşdeğer bir miktar!

Türkiye, 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’den 456 bin 507 ton plastik atık ithal etti. Bu, günlük 125 çöp kamyonuna eşdeğer bir miktar!

Bu durumun arkasındaki en büyük sebep ise Çin’in 2018 yılında plastik atık ithalatını yasaklaması. Çin’in yanı sıra Malezya, Tayland ve Vietnam gibi ülkeler de benzer kısıtlamalar getirince, Avrupa’nın plastik çöpü Türkiye’ye yöneldi.

Bu durumun arkasındaki en büyük sebep ise Çin’in 2018 yılında plastik atık ithalatını yasaklaması. Çin’in yanı sıra Malezya, Tayland ve Vietnam gibi ülkeler de benzer kısıtlamalar getirince, Avrupa’nın plastik çöpü Türkiye’ye yöneldi.

Greenpeace Türkiye Plastik Kampanya Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, bu plastiklerin büyük kısmının geri dönüştürülemediğini belirtiyor. Ataş’a göre ithal edilen atıklar toprak, hava ve su kirliliğine neden oluyor.

Greenpeace Türkiye Plastik Kampanya Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, bu plastiklerin büyük kısmının geri dönüştürülemediğini belirtiyor. Ataş’a göre ithal edilen atıklar toprak, hava ve su kirliliğine neden oluyor.

BBC'ye konuşan Profesör Dr. Sedat Gündoğdu’ya göre, ithal edilen plastiklerin %40 ila %60’ı “atığın atığı” haline geliyor. Yani bu plastikler ne geri dönüştürülebiliyor ne de başka bir şekilde değerlendirilebiliyor.

BBC'ye konuşan Profesör Dr. Sedat Gündoğdu’ya göre, ithal edilen plastiklerin %40 ila %60’ı “atığın atığı” haline geliyor. Yani bu plastikler ne geri dönüştürülebiliyor ne de başka bir şekilde değerlendirilebiliyor.

Ayrıca geri dönüştürülen miktar bile çoğunlukla düşük kaliteli ürünlere dönüştürülüyor: çöp poşetleri, ayakkabı tabanları ve bazı araç parçaları gibi.

Ayrıca geri dönüştürülen miktar bile çoğunlukla düşük kaliteli ürünlere dönüştürülüyor: çöp poşetleri, ayakkabı tabanları ve bazı araç parçaları gibi.
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Bu süreçte geri dönüştürülemeyen plastikler genellikle çevreye atılıyor, yasadışı şekilde yakılıyor ya da su kaynaklarını kirletiyor. Gündoğdu’ya göre, Adana’daki araştırmalar bu durumun somut örneklerini ortaya koyuyor.

Bu süreçte geri dönüştürülemeyen plastikler genellikle çevreye atılıyor, yasadışı şekilde yakılıyor ya da su kaynaklarını kirletiyor. Gündoğdu’ya göre, Adana’daki araştırmalar bu durumun somut örneklerini ortaya koyuyor.

Greenpeace, plastik atık ithalatına tam bir yasak getirilmesini savunuyor. Nihan Temiz Ataş’a göre bu adım, çevre kirliliğini en aza indirmek için elzem.

Greenpeace, plastik atık ithalatına tam bir yasak getirilmesini savunuyor. Nihan Temiz Ataş’a göre bu adım, çevre kirliliğini en aza indirmek için elzem.

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Çevre Kurulu’nun hazırladığı Küresel Plastik Antlaşması, Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Plastik atık ithalatını tamamen yasaklayan bir anlaşma, Türkiye’nin gelecekteki çevre politikalarını şekillendirebilir.

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Çevre Kurulu’nun hazırladığı Küresel Plastik Antlaşması, Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Plastik atık ithalatını tamamen yasaklayan bir anlaşma, Türkiye’nin gelecekteki çevre politikalarını şekillendirebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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