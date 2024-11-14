İçine Bir Şehir Sığar: Uzaydan Bile Görülebilen Sahra Çölü'nün Ortasındaki Göz Nedir?

Uzaydan çekilmiş görüntülerde Sahra Çölü'nün derinliklerinde esrarengiz bir göz şekli var. Bu, ne bir sanat eseri ne de bir insan yapımı! 'Sahra'nın Gözü' olarak bilinen bu dev yapı, doğal süreçlerin etkisiyle ortaya çıkmış oldukça özel bir jeolojik oluşum. Peki nasıl oluştu dersiniz? Gelin anlatalım...

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