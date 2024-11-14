İçine Bir Şehir Sığar: Uzaydan Bile Görülebilen Sahra Çölü'nün Ortasındaki Göz Nedir?
İçine Bir Şehir Sığar: Uzaydan Bile Görülebilen Sahra Çölü'nün Ortasındaki Göz Nedir?
Uzaydan çekilmiş görüntülerde Sahra Çölü'nün derinliklerinde esrarengiz bir göz şekli var. Bu, ne bir sanat eseri ne de bir insan yapımı! 'Sahra'nın Gözü' olarak bilinen bu dev yapı, doğal süreçlerin etkisiyle ortaya çıkmış oldukça özel bir jeolojik oluşum. Peki nasıl oluştu dersiniz? Gelin anlatalım...
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1965 yılında astronot James McDivitt'in uzay görevinde ilk kez fark ettiği bu göz şeklindeki devasa yapı, Sahra Çölü'nün Adrar Platosu'nda bulunuyor.
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Bu coğrafi harikanın adı "Richat Oluşumu" ve çapı tam 40 kilometreyi buluyor!
Richat Oluşumu, yer kabuğundaki dalgalanmalar ve levhaların birbirine doğru hareketi ile şekillenen bir "dom."
Gezegenimizin yüzeyinde biriken tortullar, yıllar süren erozyonla kıvrılıp yükselerek bu benzersiz şekli almış.
İlk başta bilim insanları, bu kadar simetrik bir daire yapısının ancak bir asteroit çarpması sonucu oluşabileceğini düşündüler.
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Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir çarpışma izi bulunamadı; eğer bir asteroit çarpması olsaydı, burada şoklanmış kuartz ve cam benzeri kırık yapılar olması gerekirdi.
"Sahra'nın Gözü," yüksek oranda manyetit içermesi nedeniyle mavimsi bir renge sahip. Bu da çevresindeki manyetik alanları etkileyerek navigasyon sistemlerini şaşırtabiliyor.
Bölgedeki arkeolojik kalıntılar, Richat Oluşumu çevresinde bir dönem insanların yaşadığını gösteriyor.
Çölün ortasında, yaklaşık 1.000 metre yüksekliğindeki Kadiet ej Jill Dağı’nın yanındaki bu yapı, geçmiş yaşamın izlerini taşıyan bir tarih hazinesi.
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