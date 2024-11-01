Bütün Dünyanın Enerji İhtiyacı Karşılanır: Çöller Neden Güneş Panelleriyle Kaplanmıyor?

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç her zamankinden fazla. Sahra Çölü gibi devasa alanlar ise bu ihtiyacı karşılayabilecek güneş ışığıyla dolup taşıyor. Ancak çölü panellerle kaplama fikri sanıldığı kadar kolay değil.

Kaynak