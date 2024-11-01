Bizde de Var: Bazı Ülkelerde Polisler Neden Hala At Üstünde Devriye Gezer?

Günümüz şehirlerinde polislerin tüm modern ekipmanlarla donatıldığını hepimiz biliyoruz; mikrofonlar, vücut kameraları, telsizler ve daha nicesi... Ancak birçok ülke, en eski polislik yöntemlerinden birini hala sürdürmeye devam ediyor: Atlı devriye.

Kaynak