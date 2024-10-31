İçerisinde Neredeyse Hiçbir Canlının Yaşayamadığı Lut Gölü Neden "Ölü Deniz" Olarak Adlandırılıyor?
İçerisinde Neredeyse Hiçbir Canlının Yaşayamadığı Lut Gölü Neden "Ölü Deniz" Olarak Adlandırılıyor?
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Ölü Deniz, İsrail, Ürdün ve Filistin arasında yer alan, kara ile çevrili bir göldür. Bu göl, Dünya üzerindeki en düşük kara noktası olan 423 metre derinlikte bulunur ve tuz oranı %35 civarındadır.
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Yüksek tuz oranı nedeniyle balıklar, bitkiler ve çoğu canlı burada hayatta kalamaz. Bu yüzden tarihi kayıtlarda da sıkça karşımıza çıkan bir isim olan “Ölü Deniz” adı, buradaki yaşam zorluğunu simgeler.
Peki bu gölde hiç mi canlı yok? Araştırmalar, aşırı tuzluluk koşullarına rağmen buraya özgü mikroskobik yaşam formları mevcut olduğunu gösteriyor.
Bunların başında, yüksek tuz konsantrasyonuna dirençli olan Dunaliella algi ve bazı mikroorganizmalar yer alıyor.
Bu canlılar, hem dayanıklılıkları hem de sağlık açısından yararlı bileşenleriyle oldukça dikkat çekici.
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Peki bu denizde insanlar nasıl oluyor da batmadan yüzebiliyor dersiniz? Bunun nedeni, göl suyunun çok yüksek tuz içeriği nedeniyle oldukça yoğun olması.
İnsan vücudunun yoğunluğundan daha yüksek olan bu tuzlu su, insanları doğal olarak yüzeye doğru iter, böylece suyun dibine batmak neredeyse imkansız hale gelir!
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