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İçerisinde Neredeyse Hiçbir Canlının Yaşayamadığı Lut Gölü Neden "Ölü Deniz" Olarak Adlandırılıyor?

İçerisinde Neredeyse Hiçbir Canlının Yaşayamadığı Lut Gölü Neden "Ölü Deniz" Olarak Adlandırılıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 14:56

Birçoğumuz Ölü Deniz’i, yüzeye çıkan herkesin kolayca yüzebileceği aşırı tuzlu bir su kütlesi olarak tanırız. Ancak bu göl gerçekten de adını hak ediyor mu?

Şimdiden söyleyelim bahsettiğimiz Ölü Deniz, Fethiye'deki değil.

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Ölü Deniz, İsrail, Ürdün ve Filistin arasında yer alan, kara ile çevrili bir göldür. Bu göl, Dünya üzerindeki en düşük kara noktası olan 423 metre derinlikte bulunur ve tuz oranı %35 civarındadır.

Ölü Deniz, İsrail, Ürdün ve Filistin arasında yer alan, kara ile çevrili bir göldür. Bu göl, Dünya üzerindeki en düşük kara noktası olan 423 metre derinlikte bulunur ve tuz oranı %35 civarındadır.

Yüksek tuz oranı nedeniyle balıklar, bitkiler ve çoğu canlı burada hayatta kalamaz. Bu yüzden tarihi kayıtlarda da sıkça karşımıza çıkan bir isim olan “Ölü Deniz” adı, buradaki yaşam zorluğunu simgeler.

Yüksek tuz oranı nedeniyle balıklar, bitkiler ve çoğu canlı burada hayatta kalamaz. Bu yüzden tarihi kayıtlarda da sıkça karşımıza çıkan bir isim olan “Ölü Deniz” adı, buradaki yaşam zorluğunu simgeler.

Peki bu gölde hiç mi canlı yok? Araştırmalar, aşırı tuzluluk koşullarına rağmen buraya özgü mikroskobik yaşam formları mevcut olduğunu gösteriyor.

Peki bu gölde hiç mi canlı yok? Araştırmalar, aşırı tuzluluk koşullarına rağmen buraya özgü mikroskobik yaşam formları mevcut olduğunu gösteriyor.

Bunların başında, yüksek tuz konsantrasyonuna dirençli olan Dunaliella algi ve bazı mikroorganizmalar yer alıyor.

Bunların başında, yüksek tuz konsantrasyonuna dirençli olan Dunaliella algi ve bazı mikroorganizmalar yer alıyor.

Bu canlılar, hem dayanıklılıkları hem de sağlık açısından yararlı bileşenleriyle oldukça dikkat çekici.

Bu canlılar, hem dayanıklılıkları hem de sağlık açısından yararlı bileşenleriyle oldukça dikkat çekici.
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Peki bu denizde insanlar nasıl oluyor da batmadan yüzebiliyor dersiniz? Bunun nedeni, göl suyunun çok yüksek tuz içeriği nedeniyle oldukça yoğun olması.

Peki bu denizde insanlar nasıl oluyor da batmadan yüzebiliyor dersiniz? Bunun nedeni, göl suyunun çok yüksek tuz içeriği nedeniyle oldukça yoğun olması.

İnsan vücudunun yoğunluğundan daha yüksek olan bu tuzlu su, insanları doğal olarak yüzeye doğru iter, böylece suyun dibine batmak neredeyse imkansız hale gelir!

İnsan vücudunun yoğunluğundan daha yüksek olan bu tuzlu su, insanları doğal olarak yüzeye doğru iter, böylece suyun dibine batmak neredeyse imkansız hale gelir!

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