İçerisinde Neredeyse Hiçbir Canlının Yaşayamadığı Lut Gölü Neden "Ölü Deniz" Olarak Adlandırılıyor?

Birçoğumuz Ölü Deniz’i, yüzeye çıkan herkesin kolayca yüzebileceği aşırı tuzlu bir su kütlesi olarak tanırız. Ancak bu göl gerçekten de adını hak ediyor mu?

Şimdiden söyleyelim bahsettiğimiz Ölü Deniz, Fethiye'deki değil.

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