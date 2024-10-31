Sadece Soğuktan Değil: Kanada'nın %80'inde Neden Yerleşim Yoktur?
Sadece Soğuktan Değil: Kanada'nın %80'inde Neden Yerleşim Yoktur?
Kanada'nın büyük kısmı, özellikle kuzey bölgeleri, insan yerleşimine pek de uygun değil. Ülkenin yalnızca güneyinde yoğunlaşan yaşam, Kanada'nın diğer kısımlarında neredeyse yok denecek kadar az.
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Kanada, kuzeye doğru ilerledikçe insan yaşamına pek de elverişli olmayan bir iklime sahip. Kuzey bölgelerinde sert kış koşulları, kalıcı kar örtüsü ve donmuş toprak, yerleşim kurmayı imkansız hale getiriyor.
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Özellikle Yukon, Nunavut ve Kuzeybatı Toprakları gibi kuzeyde yer alan bölgeler, yıl boyunca kuru, karlı ve soğuk bir iklime sahip. Burada yalnızca kutup ayıları, foklar ve narvallar gibi dayanıklı hayvan türleri hayatta kalabiliyor.
Kanada, dünyanın ikinci büyük ülkesi olarak doğudan batıya 5.500 km, kuzeyden güneye ise 4.600 km uzanıyor. Bu devasa yüzölçümü, ülkenin 6 farklı zaman dilimini kapsamasını sağlıyor.
Batıdaki Pasifik Okyanusu'ndan doğudaki Atlas Okyanusu'na kadar uzanan Kanada’nın geniş toprakları, benzersiz doğa manzaraları ve zorlu coğrafi özelliklerle dolu.
Özellikle Kanada Kalkanı adı verilen, dünyanın en eski kayaçlarına sahip bölge, engebeli yapısı ve gölleriyle yaşam kurmayı zorlaştırıyor.
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Kanada’da nüfusun büyük bir kısmı, ABD sınırına yakın güney bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Güneydeki büyük şehirler, hem daha ılıman iklim koşulları hem de geniş coğrafi çeşitlilik sunarak yaşam için daha elverişli alanlar yaratıyor.
Batıdaki British Columbia ve doğudaki Newfoundland gibi bölgeler, yemyeşil ormanlardan kuru çöllere kadar geniş bir doğa çeşitliliğine sahip.
Ülkenin tarım merkezi olarak bilinen Manitoba, Saskatchewan ve Alberta gibi merkezi düzlüklerde ise tarım ve tarımsal üretim yaygın.
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