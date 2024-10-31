Dişi Sinek Bile Yok: Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Yunanistan'ın Aynoroz Adası
Dişi Sinek Bile Yok: Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Yunanistan'ın Aynoroz Adası
Eğer bir gün Aynoroz’a gitmek isterseniz, öncelikle kimlik bilgilerinizi Yunanistan’daki Athos Dağı Hac Bürosuna göndermeniz gerekiyor. Tabii bu kural yalnızca erkekler için geçerli çünkü kadınların yarımadaya yaklaşmasına dahi izin yok!
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Aynoroz’da kadınlara yönelik yasak, 10. yüzyıldan bu yana geçerli. Yarımadanın yönetiminde bulunan manastır topluluğu, kadınların yarımadaya ayak basmalarını yasaklayarak burayı ‘erkeklerin alanı’ olarak belirlemiş durumda.
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Aynoroz’u diğer manastırlardan ayıran şey ise tüm yarımadanın, büyük bir manastır gibi kabul edilmesi. Bu nedenle kadınlar değil, hatta bazı dişi hayvanlar bile yarımadaya alınmıyor!
Yasağın kökeni dini bir inanca dayanıyor. Ortodoks Hristiyan geleneklerinde Meryem Ana’nın Aynoroz’u ziyaret ettiği ve buraya duyduğu hayranlık sonrası adanın kendisine adanmasını istediği anlatılıyor.
Bu yüzden Aynoroz, Meryem Ana’nın bahçesi kabul ediliyor ve ona atfen, sadece onun kadın olarak temsil edildiği bir alan olarak kalması isteniyor.
Yasağa rağmen tarih boyunca bazı kadınlar gizlice Aynoroz’a girmeyi başarmış. Örneğin, 1953’te Yunan bir kadın olan Maria Poimenidou, erkek kıyafetleriyle içeri sızmış ve bu olay üzerine yasa daha da sertleşmiş.
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Günümüzde yasağı çiğneyen kadınlar, 12 aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.
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