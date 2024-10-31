Dişi Sinek Bile Yok: Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Yunanistan'ın Aynoroz Adası

Eğer bir gün Aynoroz’a gitmek isterseniz, öncelikle kimlik bilgilerinizi Yunanistan’daki Athos Dağı Hac Bürosuna göndermeniz gerekiyor. Tabii bu kural yalnızca erkekler için geçerli çünkü kadınların yarımadaya yaklaşmasına dahi izin yok!