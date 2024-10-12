Neredeyse 109 Yıldır Kapalı: Yasak Ada Olarak da Bilinen Niihau Adasına Neden Kimse Alınmıyor?
Neredeyse 109 Yıldır Kapalı: Yasak Ada Olarak da Bilinen Niihau Adasına Neden Kimse Alınmıyor?
Dünyadaki pek çok gizemli bölge, günümüzde turistik cazibe merkezlerine dönüşmüş olsa da Niihau Adası bu kuralın istisnası. Hawaii’deki bu küçük ada, 100 yılı aşkın bir süredir neredeyse kimseyi kabul etmiyor. Sahiden, neden?
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Niihau Adası’nın kapalı olmasının kökenleri, 19. yüzyılda İskoç asıllı bir ailenin Hawaii’ye taşınmasına dayanıyor.
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1863 yılında Elizabeth Sinclair, kocası ve çocuklarıyla birlikte Hawaii’ye yerleşti ve Kamehameha hükümdarının izniyle Niihau Adası'nı 10.000 dolar karşılığında satın aldı.
Adanın sahipliği yıllar boyunca Sinclair ailesinden Robinson ailesine geçti ve 1915’te Audrey Robinson adanın kapılarını tamamen kapattı. O tarihten bu yana adaya sadece davetli olanlar kabul ediliyor ve dışarıdan herhangi bir kişi adaya girmeye çalışmıyor.
Niihau Adası’nın kapalı tutulmasının birkaç nedeni var. Öncelikle adanın asıl amacı, geleneksel Hawaii yaşam tarzını korumak ve adayı dış dünyanın etkilerinden uzak tutmak.
Hala çoğunlukla Hawaiice konuşulan ada, modern teknoloji ve dış dünyanın baskılarından kaçınıyor. Ne internet, ne TV ne de radyo var. Hatta alkol, tütün ve ateşli silahlar gibi ürünlerin adaya girişi de yasak.
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Robinson ailesi, adayı bu şekilde korumakta kararlı ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin adanın sakinlerine rahatsızlık vereceğini düşünüyor.
Niihau Adası’na sadece adada yaşayanlar ya da Robinson ailesinin üyeleri davet edilebiliyor. Bunun dışında turistlerin adayı sadece helikopter turları ya da denizden gözlemleyebileceği bir “Yasak Ada” olarak kalıyor.
Adanın sakinleri, tarım, balıkçılık ve avcılıkla geçimlerini sağlıyor. Adada asfalt yollar ya da elektrik hatları yok, güneş enerjisi tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor ve yiyecek ile diğer ihtiyaçlar deniz yoluyla ya da helikopterle adaya getiriliyor.
Niihau Adası’nın kapalı kalması, zamanla birçok efsane ve dedikodunun ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları, Robinson ailesinin adayı kâr amacıyla kapalı tuttuğunu, yerel halkı dış dünyadan izole ederek sömürdüğünü iddia ediyor.
Adanın bir sakini, Niihau felsefesini şu sözlerle özetliyor: "Burada hayat güzel. Deniz kenarına gidiyorsunuz ve geriye sadece ayak izleriniz kalıyor."
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