Neredeyse 109 Yıldır Kapalı: Yasak Ada Olarak da Bilinen Niihau Adasına Neden Kimse Alınmıyor?

Dünyadaki pek çok gizemli bölge, günümüzde turistik cazibe merkezlerine dönüşmüş olsa da Niihau Adası bu kuralın istisnası. Hawaii’deki bu küçük ada, 100 yılı aşkın bir süredir neredeyse kimseyi kabul etmiyor. Sahiden, neden?

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