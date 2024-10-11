Yaşayan Herkesin Milyoner Olduğu Çin'in En Zengin Köyü: Huaxi
Yaşayan Herkesin Milyoner Olduğu Çin'in En Zengin Köyü: Huaxi
Huaxi köyü, dünyanın en zengin köyü olarak adlandırılıyor. Her sakini milyoner olan bu köy, sadece zenginliğiyle değil hikayesiyle de dikkat çekiyor.
1960’ların başında başlayan bu ilginç hikayeyi ve bu köyde neler olduğunu merak ediyorsanız, sizi yavaştan aşağıya alalım!
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Huaxi köyünün inanılmaz ekonomik başarısı, 1960’lı yıllara dayanıyor. O dönemde köy komünist parti komitesi sekreteri olarak atanan Wu Renbao, köyün potansiyelini fark eden vizyoner bir liderdi.
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Renbao, köyün ekonomik refahını artırmak için cesur bir karar aldı: 1969’da köyde bir tekstil fabrikası kurarak köylülerin tarıma dayalı yaşamını sanayi üretimine çevirdi.
Bu adım köyün kaderini değiştirdi. Tarımdan sanayiye geçen köylüler, kısa sürede zenginleşmeye başladı. Huaxi, bu cesur hamleler sayesinde Çin'in ekonomik reformlarına ayak uydurarak devasa bir büyüme kaydetti.
Huaxi köyünde yaşayan herkes, Huaxi Village Corporation adlı şirketin hissedarı. Bu yapı, köyün eşitlikçi zenginlik modelinin temelini oluşturuyor.
Tüm şirketlerin gelirlerinin %20’si, yıl sonunda köydeki her bireye eşit olarak dağıtılıyor. Bu sistem sayesinde, herkes milyonlarca dolarlık servete sahip.
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Geri kalan kar ise köyün sosyal ve ekonomik kalkınması için kullanılıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim, lüks konutlar ve hatta yaşam sigortası gibi birçok sosyal güvence sunan bu sistem, köylülerin hayatını bir hayli kolaylaştırıyor.
Hatta yılda 350 kilogram pirinç dağıtılması da Huaxi’nin cömert refah dağıtımının bir göstergesi. Huaxi’de hayat tam anlamıyla göz kamaştırıcı. Köydeki herkes lüks villalarda yaşıyor ve bankada yüklü miktarda parası bulunuyor.
Lüks arabalar sokaklarda sıkça görülen sıradan bir manzara haline gelmiş durumda. Köy sakinlerinin yılda milyonlarca dolarlık servet elde ettiği Huaxi’de yaşam, dışarıdan gelenler için oldukça şaşırtıcı.
Ancak bu zenginliğin ötesinde, köyde sıkı bir güvenlik sistemi ve düzen hakim. Köylüler dış dünyayla fazla etkileşimde bulunmuyor, adeta dış dünyadan izole bir hayat sürüyorlar.
Huaxi’de sadece lüks yaşam değil, göz alıcı mimari yapılar da mevcut. Köy, 328 metre yüksekliğindeki Longxi Uluslararası Oteli’ne ev sahipliği yapıyor
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Ayrıca, köyde dünyanın en ünlü yapılarının kopyaları da bulunuyor: Beyaz Saray, Zafer Takı, Sydney Opera Binası ve Çin Seddi gibi devasa yapılar köydeki hayatın bir parçası olmuş durumda.
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