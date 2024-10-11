Yaşayan Herkesin Milyoner Olduğu Çin'in En Zengin Köyü: Huaxi

Huaxi köyü, dünyanın en zengin köyü olarak adlandırılıyor. Her sakini milyoner olan bu köy, sadece zenginliğiyle değil hikayesiyle de dikkat çekiyor.

1960’ların başında başlayan bu ilginç hikayeyi ve bu köyde neler olduğunu merak ediyorsanız, sizi yavaştan aşağıya alalım!

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