Her Sakininin Sadece Tek Böbreğe Sahip Olduğu Asya Köyü: Hokse
Her Sakininin Sadece Tek Böbreğe Sahip Olduğu Asya Köyü: Hokse
'Bu köyde herkesin sadece bir böbreği var' ifadesini duyduğunuzda, böbreklerin bir tür ritüelde kurban edildiğini düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte durum bundan çok daha üzücü ve trajik.
Nepal'in doğusunda yer alan küçük Hokse köyü, yoksulluğun karanlık bir yüzünü ortaya koyuyor.
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Nepal, Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olarak bilinir. Özellikle Hokse gibi kırsal bölgelerde, yoksulluk o kadar derin ki insanlar hayatta kalmak için böbreklerini satmaya razı oluyorlar.
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Köyün sakinleri, kara borsada böbreklerini satarak elde ettikleri parayla küçük bir arazi satın alıyor ve sebze yetiştirip yaşamlarını sürdürüyorlar.
Hokse köyü sakinlerinin böbreklerini satmaları, sadece bu köye özgü bir durum değil. Yoksulluk içindeki insanların organlarını satmaya zorlandığı bu trajedi, dünya çapında bir sorun haline gelmiş durumda.
Bu karanlık ticaret, küresel olarak 650 milyon ABD doları gibi devasa kazançlar sağlıyor. Hokse'de ise insanlar kendi istekleriyle böbreklerini satmaya razı oluyorlar çünkü başka seçenekleri yok.
Hokse'deki insanlar doğdukları andan itibaren fakirlik içinde yaşıyorlar ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşma şansları neredeyse yok. İşsizlik oranı çok yüksek ve birçok insan, ailesini doyurabilmek için böbreğini satmak zorunda kalıyor.
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2007 yılında Nepal hükümeti, para karşılığı böbrek bağışını yasakladı ancak bu yasa sadece organ tacirlerinin işini daha da büyüttü.
İnsan vücudu tek böbrekle yaşayabilir, ancak böbreklerini satan kişiler, düzenli sağlık kontrolleri yapmadıklarında ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler. Hokse köyündeki insanlar, bu risklerin farkında olsalar da tıbbi bakım için paraları olmadığı için böbreklerinin durumunu kontrol ettiremezler.
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