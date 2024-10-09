Her Sakininin Sadece Tek Böbreğe Sahip Olduğu Asya Köyü: Hokse

'Bu köyde herkesin sadece bir böbreği var' ifadesini duyduğunuzda, böbreklerin bir tür ritüelde kurban edildiğini düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte durum bundan çok daha üzücü ve trajik.

Nepal'in doğusunda yer alan küçük Hokse köyü, yoksulluğun karanlık bir yüzünü ortaya koyuyor.