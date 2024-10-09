Mahkeme Günü Müvekkilin Suçsuzluğunu İspat Etmek İçin Kendini Öldüren Avukat: Clement Vallandigham

Tarih boyunca hukuk dünyasında birçok ilginç olay yaşanmıştır ancak Clement Vallandigham’ın 1871 yılında mahkemede yaşadığı trajik olay, belki de bunların en sıra dışı olanı.

Vallandigham, bir adamın suçsuzluğunu ispatlamak için bizzat hayatını tehlikeye attı ve bu cesur hamlesi sonucunda kendini vurarak hayatını kaybetti.

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