Mahkeme Günü Müvekkilin Suçsuzluğunu İspat Etmek İçin Kendini Öldüren Avukat: Clement Vallandigham
Mahkeme Günü Müvekkilin Suçsuzluğunu İspat Etmek İçin Kendini Öldüren Avukat: Clement Vallandigham
Tarih boyunca hukuk dünyasında birçok ilginç olay yaşanmıştır ancak Clement Vallandigham’ın 1871 yılında mahkemede yaşadığı trajik olay, belki de bunların en sıra dışı olanı.
Vallandigham, bir adamın suçsuzluğunu ispatlamak için bizzat hayatını tehlikeye attı ve bu cesur hamlesi sonucunda kendini vurarak hayatını kaybetti.
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1871 yılının Temmuz ayında eski kongre üyesi Clement Vallandigham, Ohio’nun Lebanon kasabasında avukat olarak çalışıyordu ve Thomas McGehan adlı bir müvekkilini savunuyordu. McGehan, bir meyhane kavgası sırasında Tom Myers adında bir adamı öldürmekle suçlanmıştı.
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Vallandigham, bu davada oldukça ilginç bir savunma geliştirdi. Savunmaya göre McGehan, Myers’ı vurmamıştı; aslında Myers, kendi silahını çekerken kazara kendini vurmuştu.
Vallandigham, teoriyi ispatlamak için balistik testleri yaptı ve bu testlerin sonucunu mahkemede bir gösteri ile kanıtlamaya karar verdi. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak gösteri sırasında hayatını kaybetti.
Gece testler yaptıktan sonra otele dönen Vallandigham, yanlışlıkla bir hata yaptı. Mahkeme salonunda kullanılan silahlardan biri doluydu ve diğeri boştu. Gösteri sırasında yanlışlıkla dolu silahı aldı ve cebine koydu.
“İşte Myers silahını böyle tutuyordu...” dediği anda, tetiğe yanlışlıkla dokundu ve silah ateş aldı. Vallandigham, vurulduğunu fark ettiğinde, “Tanrım, kendimi vurdum!” diye bağırarak yere yığıldı.
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Vallandigham’ın ölümüne rağmen, savunması işe yaradı ve McGehan suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Ancak olayın ironisi burada bitmedi.
Vallandigham’ın trajik ölümünden dört yıl sonra, McGehan başka bir meyhane kavgasında öldürüldü. Bu durum, Vallandigham’ın predestinasyon (kadercilik) inancını destekler nitelikteydi.
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