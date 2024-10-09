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Mahkeme Günü Müvekkilin Suçsuzluğunu İspat Etmek İçin Kendini Öldüren Avukat: Clement Vallandigham

Mahkeme Günü Müvekkilin Suçsuzluğunu İspat Etmek İçin Kendini Öldüren Avukat: Clement Vallandigham

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
09.10.2024 - 11:06

Tarih boyunca hukuk dünyasında birçok ilginç olay yaşanmıştır ancak Clement Vallandigham’ın 1871 yılında mahkemede yaşadığı trajik olay, belki de bunların en sıra dışı olanı.

Vallandigham, bir adamın suçsuzluğunu ispatlamak için bizzat hayatını tehlikeye attı ve bu cesur hamlesi sonucunda kendini vurarak hayatını kaybetti.

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1871 yılının Temmuz ayında eski kongre üyesi Clement Vallandigham, Ohio’nun Lebanon kasabasında avukat olarak çalışıyordu ve Thomas McGehan adlı bir müvekkilini savunuyordu. McGehan, bir meyhane kavgası sırasında Tom Myers adında bir adamı öldürmekle suçlanmıştı.

1871 yılının Temmuz ayında eski kongre üyesi Clement Vallandigham, Ohio’nun Lebanon kasabasında avukat olarak çalışıyordu ve Thomas McGehan adlı bir müvekkilini savunuyordu. McGehan, bir meyhane kavgası sırasında Tom Myers adında bir adamı öldürmekle suçlanmıştı.

Vallandigham, bu davada oldukça ilginç bir savunma geliştirdi. Savunmaya göre McGehan, Myers’ı vurmamıştı; aslında Myers, kendi silahını çekerken kazara kendini vurmuştu.

Vallandigham, bu davada oldukça ilginç bir savunma geliştirdi. Savunmaya göre McGehan, Myers’ı vurmamıştı; aslında Myers, kendi silahını çekerken kazara kendini vurmuştu.

Vallandigham, teoriyi ispatlamak için balistik testleri yaptı ve bu testlerin sonucunu mahkemede bir gösteri ile kanıtlamaya karar verdi. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak gösteri sırasında hayatını kaybetti.

Vallandigham, teoriyi ispatlamak için balistik testleri yaptı ve bu testlerin sonucunu mahkemede bir gösteri ile kanıtlamaya karar verdi. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak gösteri sırasında hayatını kaybetti.

Gece testler yaptıktan sonra otele dönen Vallandigham, yanlışlıkla bir hata yaptı. Mahkeme salonunda kullanılan silahlardan biri doluydu ve diğeri boştu. Gösteri sırasında yanlışlıkla dolu silahı aldı ve cebine koydu.

Gece testler yaptıktan sonra otele dönen Vallandigham, yanlışlıkla bir hata yaptı. Mahkeme salonunda kullanılan silahlardan biri doluydu ve diğeri boştu. Gösteri sırasında yanlışlıkla dolu silahı aldı ve cebine koydu.

McGehan’ın kendini nasıl vurmuş olabileceğini göstermek için silahı karnına doğrulttu.

“İşte Myers silahını böyle tutuyordu...” dediği anda, tetiğe yanlışlıkla dokundu ve silah ateş aldı. Vallandigham, vurulduğunu fark ettiğinde, “Tanrım, kendimi vurdum!” diye bağırarak yere yığıldı.

“İşte Myers silahını böyle tutuyordu...” dediği anda, tetiğe yanlışlıkla dokundu ve silah ateş aldı. Vallandigham, vurulduğunu fark ettiğinde, “Tanrım, kendimi vurdum!” diye bağırarak yere yığıldı.

Olay anında ağır yaralandı ve 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı verdi ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Vallandigham’ın ölümüne rağmen, savunması işe yaradı ve McGehan suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Ancak olayın ironisi burada bitmedi.

Vallandigham’ın ölümüne rağmen, savunması işe yaradı ve McGehan suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Ancak olayın ironisi burada bitmedi.

Vallandigham’ın trajik ölümünden dört yıl sonra, McGehan başka bir meyhane kavgasında öldürüldü. Bu durum, Vallandigham’ın predestinasyon (kadercilik) inancını destekler nitelikteydi.

Vallandigham’ın trajik ölümünden dört yıl sonra, McGehan başka bir meyhane kavgasında öldürüldü. Bu durum, Vallandigham’ın predestinasyon (kadercilik) inancını destekler nitelikteydi.

Vallandigham’ın inanılmaz ölüm hikayesi, tarihte çok fazla yer bulamamış olsa da bu olay hukuk dünyasında eşine az rastlanır bir trajedi olarak hatırlanmaya devam ediyor.

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