40 Yıl Boyunca Hiç Uyumadan Hayatta Kalmayı Başaran Adam: Paul Kern

Uyku, hayatta kalmak için en önemli gereksinimlerimizden biri. Peki, bir insan nasıl olur da 40 yıl boyunca hiç uyumadan sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir?

Birinci Dünya Savaşı gazisi Paul Kern'in hikayesi, bilim dünyasının çözüm bulamadığı en büyük gizemlerden biri olarak karşımızda.