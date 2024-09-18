Hindistanlıların Özellikle Beyaz Tenli Turistlerle Fotoğraf Çektirmek İstemesinin Nedenleri
Hindistanlıların Özellikle Beyaz Tenli Turistlerle Fotoğraf Çektirmek İstemesinin Nedenleri
Sosyal medya videolarında Hindistan’da turistlerle fotoğraf çektirmek için adeta yarışan gruplar görmüş olabilirsiniz. Peki, bu eğilim neden var?
Bu durumun sadece masum bir meraktan kaynaklandığını düşünüyorsanız, bazı sebepler sizi şaşırtabilir.
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Hindistanlılar arasında yurt dışına seyahat etme imkanı bulan kişi sayısı oldukça az ve eğitim seviyesi düşük olan bazı insanlar Amerika ve Avrupa’yı bir nevi 'ütopik' yerler olarak görüyor.
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Beyaz tenli turistler ise bu "yeni dünya"nın adeta bir simgesi. Beyaz ten, Hindistan’da güzellik standardı olarak kabul ediliyor ve bu standart, Hollywood filmlerindeki ünlü oyuncular sayesinde pekişmiş durumda.
Turistler, Hindistan halkı için birer estetik simge haline gelmiş olabilir, ama iş bununla sınırlı değil. Yolda beyaz tenli birini gördüklerinde, onunla tanışmak bir gurur kaynağı haline geliyor.
Kimi Hindistanlılar, bu anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirip arkadaşlarına ve ailelerine göstererek övünebiliyorlar.
Hindistan’da bazı insanlar beyaz tenli bir turist ile fotoğraf çektirmenin şans getirdiğine inanıyorlar. Farklı kültürler ve gelenekler barındıran Hindistan’da bu tür batıl inançlar eğitimsizlikle birleşince daha yaygın hale geliyor.
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Bazı yerli halk üyeleri, sadece estetik beğeni ya da bir turist ile tanışmanın heyecanıyla bu isteği dile getirirken, diğerleri için çok daha derin bir anlam taşıyor.
Tabii ki her fotoğraf isteği masumane olmayabiliyor. Bazı turistler, selfie çekme bahanesiyle fazla yakınlaşmaya çalışan yerli erkeklerden şikayetçi.
Turistler, bu konuda Hindistan’a gidecek kişilere dikkatli olmalarını öneriyor. Plajlarda ya da halka açık alanlarda turistlerin özellikle kıyafetlerine dikkat etmeleri gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde istenmeyen bakışlarla karşılaşmak ya da gizlice çekilen fotoğrafların hedefi olmak işten bile değil.
Kucağınıza bir çocuk ya da bebek tutuşturulursa, dikkatli olun! Yerel halk arasında bazı kişiler, böyle bir fotoğrafın ileride bir tür 'manevi bağ' yaratacağını düşünerek sizi amca ya da teyze yapabilir ve yıllar sonra sizden para talep edebilir.
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