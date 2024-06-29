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Skechers’ın En Beğenilen Ayakkabıları

etiket Skechers’ın En Beğenilen Ayakkabıları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:25

Skechers’ın birçok model ayakkabısı var. Bu ayakkabıların en sevilen modellerini sizler için derledik. Gelin bu ayakkabılara birlikte bakalım...

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'Bu içerik 29.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Klasik modellerden biri olan Skechers D'Lites, rahatlığı şıklıkla birleştiriyor. Konforlu ayakkabı ile gün boyu rahat edeceksiniz. Trubuk üst malzemesi olan ayakkabı bağcıklı bir model. Hafızalı köpük iç tabanı olan ayakkabı kombinlerinize de çok yakışacak.

Türkiye'deki fiyatının neredeyse yarısına orijinal ayakkabı almış oldum. Teslim tarihinden 1 hafta erken geldi. Diğer spor ayakkabılara göre kalıbı geniş. Normalde 40 giyiyorum bu ayakkabıda 39,5 aldım. 39 alsam da olurmuş. Çok rahat ayakkabı.

Bu ayakkabıyı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Skechers Kadın D'lites Biggest Fan Sneaker

Skechers Kadın D'lites Biggest Fan Sneaker

Hava soğutmalı tabanı olan sneaker günlük için çok uygun. Hafızalı köpük tabanı sayesinde çok rahat. Hafif darbe emici destekleyici orta tabanı sayesinde gün boyu giyseniz bile hiç rahatsız hissetmiyorsunuz. 1/4 inç topuğu olan spor ayakkabı beyaz rengiyle çok şık duruyor.

2.321 TL olan ayakkabıyı kaçırmamak için tıklayın.

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Skechers Erkek Burns Low-Top Spor Ayakkabı

Skechers Erkek Burns Low-Top Spor Ayakkabı

Hem kaliteli hem de şık bir ayakkabı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Stil ve konforu bir arada sunan ayakkabının hafızalı köpük iç tabanı var. Antrenman yaparken kullanabileceğiniz ayakkabı kaçmaz!

Numarası da tam oldu, çok memnunum. Fiyat da gayet uygundu, vaktinden önce ve eksiksiz geldi, teşekkürler Amazon.

Bu ayakkabı için tıklayın.

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Skechers kadın D'lites Spor Ayakkabı

Skechers kadın D'lites Spor Ayakkabı

Hava soğutmalı tabanıyla oldukça konforlu spor ayakkabı ile gün boyu rahat etmek mümkün. Destekleyici orta tabanı bu ayakkabının rahatlığını sağlıyor. Ayakkabının dış tabanı ise esnek kauçuk. Topuklu model olan ayakkabı soft renklerde. 

Güzel ve rahat ayakkabı, tavsiye ederim.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Skechers Dynamight Spor Ayakkabı

Skechers Dynamight Spor Ayakkabı

Erkeklere özel tasarlanan spor ayakkabının modeli çok şık. Haki rengiyle güzel duran ayakkabıyı ister günlük olarak isterseniz özel davetlerde giyebilirsiniz. Ayağı kavrayan modelle çok rahat edeceğiniz kesin.

Bu ayakkabıya ulaşmak için tıklayın.

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Skechers kadın D'lites Yaz Fiesta Spor Ayakkabı

Skechers kadın D'lites Yaz Fiesta Spor Ayakkabı

Rengarenk bir tarzınız varsa bu ayakkabı tam sizlik. Siyah üzerine renklerin olduğu ayakkabı günlük olarak giyilebilir. Hafifliğiyle tercih edebileceğiniz spor ayakkabı makinede yıkanabiliyor.

Bu ayakkabı şu an 2.953 TL.

Bu ürünü denemek için tıklayın.

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Skechers SUMMITS LEOPARD SPOT Ayakkabı

Skechers SUMMITS LEOPARD SPOT Ayakkabı

Spor ayakkabı rahatlığındaki ürün, şıklığıyla öne çıkıyor. Polyester ve sentetik malzemeden üretilen ayakkabı leopar dokulu. Antrenman ayakkabısı olarak tasarlanan ayakkabının yumuşak iç astarı bulunuyor.

Süper şık bir ürün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Skechers Erkek Delson Axton Spor Ayakkabı

Skechers Erkek Delson Axton Spor Ayakkabı

Rahatlığı kadar duruşuna hayran olacağınız ayakkabıyı gören herkes bayılacak. Suya karşı dirençli kumaşı ile kullanışlı ayakkabının tabanı sentetik. Düz topuk model ayakkabı özel etkinlikler için ideal.

Bu ayakkabıyı beğendiyseniz tıklayın.

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Skechers Arch Fit Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Skechers Arch Fit Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Erkekler için tasarlanan ayakkabı yazın veya kışın tercih edilebilir. Makinede yıkanabildiği için temizliği çok kolay ayakkabı her kombine uyuyor. Hava soğutmalı sistemiyle oldukça rahat ayakkabıyı hiç çıkarmak istemeyeceksiniz.

Bu marka ayakkabılar çok rahat, onun için aldım.

Bu ürün için tıklayın.

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Skechers Erkek Moreno Canvas Oxford Kumaş Ayakkabı

Skechers Erkek Moreno Canvas Oxford Kumaş Ayakkabı

Kumaş ayakkabı modellerden biri olan ayakkabının hava soğutmalı hafızalı köpüğü var. Geniş kalıbıyla ayağınızı sıkmayan ayakkabının tarzı çok hoş. Klasik ayakkabı modellerinden biri olan Skechers kumaş ayakkabı size çok yakışacak.

Bu ürün için tıklayın.

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Skechers Spor Ayakkabı

Skechers Spor Ayakkabı

Rahat spor ayakkabı arayanların bakabileceği model beyaz rengiyle her kombine uygun. Spor yaparken de kullanabileceğiniz ayakkabıları giyip çıkarmak çok rahat. Spor ya da klasik kombinlerinize uyacak ayakkabının 3 cm topuğu var.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Skechers Erkek Verse Flashpoint Oxford Ayakkabı

Skechers Erkek Verse Flashpoint Oxford Ayakkabı

Dış malzemesi kumaş olan ayakkabının taban malzemesi ise kauçuk. 3 cm topuğu olan ayakkabı siyah rengiyle her şeye uyuyor. Esnek tabanı sizin rahat etmenizi sağlıyor. Konforlu ayakkabıyla çok rahat edeceksiniz. Her yerde giymeye uygun ayakkabının hafızalı köpük iç tabanı var.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Skechers Erkek Burns Agoura Spor Ayakkabı

Skechers Erkek Burns Agoura Spor Ayakkabı

Normal kalıplı spor ayakkabı ile antrenmanlarınız çok daha rahat geçecek. Çamaşır makinesinde yıkanabilen spor ayakkabının taban malzemesi kauçuk. Siyah şıklığını ayaklarınızda taşımak istiyorsanız Skechers spor ayakkabıyı hemen sepete atın. 

Ürün çok rahat ve sağlam duruyor .

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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Skechers Erkek 52630 Spor Ayakkabı

Skechers Erkek 52630 Spor Ayakkabı

Pürüzsüz üst derisi ve konforlu tabanıyla bu ayakkabı favoriniz olacak. Rengine ve duruşuna hayran kalacağınız ayakkabı çok da rahat. Soğutma etkisi için ağ kumaş şeritleri olan spor ayakkabının hafızalı köpük tabanı var. 

Ayağınızda yokmuş gibi çok konforlu, rahat, kaliteli bir ayakkabı. Sanki yer çekimine karşı geliyor, havada yürüyorsunuz. Çok beğendim teşekkürler..

Bu ayakkabı için tıklayın.

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