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PowerCyclone 4 Teknolojisi ile Tozu Havadan Ayıran Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürgeyi İnceledik

etiket PowerCyclone 4 Teknolojisi ile Tozu Havadan Ayıran Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürgeyi İnceledik

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 12:28

Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, süpürgeler arasında tercih edilen bir model. Bu modelin özelliklerini sizin için inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Philips 2000 serisi güçlü motoruyla evinizi tertemiz yapıyor!

Philips 2000 serisi güçlü motoruyla evinizi tertemiz yapıyor!

Süpürge alırken en çok dikkat edilen emiş gücü. Philips 2000 Serisi yüksek emiş gücüne sahip. Mükemmel temizlik yapmak için ihtiyacınız olan ürün bu olabilir! Her zemine uygun başlığıyla evi temizlik çok daha kolay.

PowerCyclone 4 teknolojisine sahip Philips 2000 Serisi uzun süre güçlü performans gösteriyor.

PowerCyclone 4 teknolojisine sahip Philips 2000 Serisi uzun süre güçlü performans gösteriyor.

Bu teknoloji, tozu havadan etkili şekilde ayırıyor. Daha uzun süre ve daha fazla güç sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırıyor. Bu teknoloji sayesinde süpürgenizin performansı düşmüyor.

Toz torbası olmayan süpürge ile sürekli torba almanıza gerek kalmıyor.

Toz torbası olmayan süpürge ile sürekli torba almanıza gerek kalmıyor.

Toz haznesini tek elle boşaltmak mümkün. Oldukça hijyenik bu yöntemi uygularken elleriniz hiç toza bulaşmıyor. Toz haznesini boşaltırken tozlar etrafa dağılmıyor. Ayrıca Super Clean Air filtre sistemi parçacıkların %99,9'undan fazlasını yakalıyor. Bu sayede evinizin havası çok daha temiz!

Derinlemesine temizlik yapan Philips 2000 Serisi, ince tozların %99,9'unu süpürebiliyor.

Derinlemesine temizlik yapan Philips 2000 Serisi, ince tozların %99,9'unu süpürebiliyor.

Çok amaçlı başlığı ve yüksek emiş gücünün birleşmesiyle evde toz bırakmıyor. Philips 2000 Serisi ile kolay ve hızlı bir temizlik mümkün! Çok amaçlı başlığı sert zeminlerde ve halılarda kullanılabiliyor. Ayak pedalını kullanarak çok amaçlı başlığı ayarlamak mümkün.

Süpürgeyle gelen aksesuarları saklamak çok kolay.

Süpürgeyle gelen aksesuarları saklamak çok kolay.

Aksesuarlarından aralık temizleme başlığı, elektrikli süpürgeye entegre edilmiş. Yani her ihtiyaç anında kolayca ulaşabileceksiniz.

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Philips 2000 serisi süpürgenin özellikleri şunlar:

Philips 2000 serisi süpürgenin özellikleri şunlar:

  • Başlıklar: Standart başlık, çok amaçlı başlık

  • Dahil olan aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı

  • Ürünün boyutları (UxGxY): 408 x 265 x 239  mm

  • Ağırlık: 4  kg

  • Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

  • Giriş gücü (IEC): 750  W

  • Ses gücü seviyesi: 77  dB

  • Giriş gücü (maks.): 850  W

  • Toz kapasitesi: 1,3  l

  • Boşaltma filtresi: Super Clean Air filtre

  • Boru bağlantısı: Konik

  • Çalışma yarıçapı: 8,8  m

  • Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

  • Kablo uzunluğu: 6  m

  • Tekerlek tipi: Plastik

Ürünü anlattık, şimdi sıra linkini vermede!

Ürünü anlattık, şimdi sıra linkini vermede!

Yüksek emiş gücü ve kolay kullanımıyla tercih edilen modeli almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

  • Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Anneanneme aldım. Çok beğendi. Ağırlığı yüzünden her süpürgeyi kullanamıyor. Bu süpürge temizlik sonrası koluna ağrı yapmıyormuş. Sesi de eski süpürgesine göre çok azmış. Kendisi çok memnun. Zaman geçtikçe performansı ne olur şimdiden ön görmek zor.

  • Dikey süpürgeler bu kadar güçlü çekemediği için ikincil süpürge olarak aldım. Evdeki tüm ince tozları içine çekti, mükemmel bir makine çok memnun kaldım. Parkelerin damarlarına giren ince tozlar bile çekiliyor ve yatak altlarım artık çok temiz koltuklarımı da başlığıyla rahatça süpürebiliyorum. Tavsiye ederim.

  • Ürün çok küçük ama resmen bir canavar. Bu kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum. Ama çok severek alışveriş yaptığım Amazon bugün beni çok üzdün. Günlerdir sepetimde olan üründen 2 tane sipariş verdim. 1 tl aşağıya düşmedi. Ürünü teslim aldım ürün başına 300 lira aşağıya çektiniz. Bu şekilde olunca bir daha alışveriş isteği olur mu? Düşünmek lazım.

  • Orta segmentte ideal, sesi az, çekimi orta düzey, filtrelemesi iyi, süpürme başlıkları iyi. TL fiyatı ileriki zamanlarda alacaklar için anlamsız referans olacağından $ bazında fiyatını yazıyorum 120$. Eee bu fiyatada Tornada performansı beklenmemeli.

  • Ürünü çok beğendim, malzeme kalitesi fiyatına göre gayet iyi, motorun emiş gücü çok iyi, ama en müthiş şey Amazon'un hizmet kalitesi 👏👏

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