PowerCyclone 4 Teknolojisi ile Tozu Havadan Ayıran Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürgeyi İnceledik

Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Anneanneme aldım. Çok beğendi. Ağırlığı yüzünden her süpürgeyi kullanamıyor. Bu süpürge temizlik sonrası koluna ağrı yapmıyormuş. Sesi de eski süpürgesine göre çok azmış. Kendisi çok memnun. Zaman geçtikçe performansı ne olur şimdiden ön görmek zor.

Dikey süpürgeler bu kadar güçlü çekemediği için ikincil süpürge olarak aldım. Evdeki tüm ince tozları içine çekti, mükemmel bir makine çok memnun kaldım. Parkelerin damarlarına giren ince tozlar bile çekiliyor ve yatak altlarım artık çok temiz koltuklarımı da başlığıyla rahatça süpürebiliyorum. Tavsiye ederim.

Ürün çok küçük ama resmen bir canavar. Bu kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum. Ama çok severek alışveriş yaptığım Amazon bugün beni çok üzdün. Günlerdir sepetimde olan üründen 2 tane sipariş verdim. 1 tl aşağıya düşmedi. Ürünü teslim aldım ürün başına 300 lira aşağıya çektiniz. Bu şekilde olunca bir daha alışveriş isteği olur mu? Düşünmek lazım.

Orta segmentte ideal, sesi az, çekimi orta düzey, filtrelemesi iyi, süpürme başlıkları iyi. TL fiyatı ileriki zamanlarda alacaklar için anlamsız referans olacağından $ bazında fiyatını yazıyorum 120$. Eee bu fiyatada Tornada performansı beklenmemeli.