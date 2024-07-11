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2024 Modası Yazlık Midi Elbise Modelleri

etiket 2024 Modası Yazlık Midi Elbise Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 16:23

Yazın giyilebilecek birçok elbise modeli var. Midi elbiseler de yazın tercih edilebilecekler arasında. Yaza uygun midi elbise modellerini derledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Askılı Vual Afrodit Midi Boy Elbise

Askılı Vual Afrodit Midi Boy Elbise

Yazın rahat bir elbise arıyorsanız bu elbiseyi inceleyebilirsiniz. İnce kumaşı sayesinde yazın rahat edeceğiniz kesin. Astarı da olan elbise midi boyda. Vual kumaştan yapılan elbise hem şık hem kullanışlı. 

Çok beğenerek aldım. Sorun çıkar diye açıkcası çok korktum. Çünkü değişim vaktim yok maalesef. Ve mükemmel bir ürün geldi, paketlemesi dahil. Tam üzerime oldu. Verilen para helal olsun. Kutluyorum.

Siyah üzeri desenli elbise için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Fabrika Midi Kadın Elbise

Fabrika Midi Kadın Elbise

Yarım balıkçı yaka elbiseyi günlük giyebileceğiniz gibi özel günler için de giyebilirsiniz. Pembe ve turuncu renklerdeki elbise çok şık duruyor. Üzerinde çiçek desenleri olan elbise tam yazlık!

Kaliteli elbiseyi almak için tıklayın.

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Marks & Spencer Midi Denim Elbise

Marks & Spencer Midi Denim Elbise

Saf pamuktan yapılan elbise denim şıklığında. Konforu ve şıklığı bir arada sunan elbise yaz için ideal. Sıcak günlerde sizi rahat ettirecek elbisenin regular kalıbı var. Diz altında biten midi boydaki elbisenin arkasındaki fermuarı sayesinde kolayca çıkarabiliyorsunuz. İster günlük ister özel davetler için giyilebilecek elbise her dolapta olmalı.

%100 pamuk elbise için tıklayabilirsiniz.

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DeFacto x Lug Von Siga Kare Yaka Brode Askılı Midi Elbise

DeFacto x Lug Von Siga Kare Yaka Brode Askılı Midi Elbise

Askılı model bu elbise Defacto'nun Lug Von Siga koleksiyonundan. Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan elbiseyi kendi tarzınıza uygun şekilde kombinleyebilirsiniz. %97 pamuk elbise çok tarz duruyor. 

Bu elbiseyi beğendiyseniz buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Koton Midi Elbise

Koton Midi Elbise

Drape yakalı elbise yazın şık olmak isteyenlerin tercihi. Siyah rengiyle kombinlenmesi kolay elbise kısa kollu. Hem konforlu hem şık bir elbise arıyorsanız bu elbiseyi deneyebilirsiniz. 

Kumaşı harika. Öndeki detay hoş. Tam kalıp. Boyu midi. Şık yani.

Bu elbiseyi beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA
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İpekyol Midi Gömlek Elbise

İpekyol Midi Gömlek Elbise

İpekyol kalitesindeki elbise, gömlek model bir elbise. Günlük olarak tercih edebileceğiniz elbise cepleriyle spor şık bir parça. İki yanında yırtmaç olan elbise çok tarz.

%29 indirimle 1.999 TL'ye düşen elbiseyi kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Koton Kroşe Detaylı Midi Elbise

Koton Kroşe Detaylı Midi Elbise

Tam bir sahil elbisesi olan bu model askılı bir elbise. Kroşe detayıyla tarz görünen elbise beyaz rengiyle yaza çok uygun. Yazlık bölgelere çok uygun elbiseyi yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Elbisenin duruşu, kumaşı çok güzel. Kendi bedenimi aldım, tam oldu. Aynı ekranda gösterildiği gibi geldi.

Şık elbiseyi satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Dilan Yazar Kalp Desenli Midi Boy

Dilan Yazar Kalp Desenli Midi Boy

Kalp desenli elbisenin beli lastikli. Yırtmaçlı model elbise yaz aylarında rahat ettiren bir kumaşa sahip. Kolayca ütülenebildiği için kullanımı kolay elbise kaçırılmayacak bir fırsat.

%11 indirimde olan elbisenin fiyatı 621 TL.

Güzel. Tam yazlık, bedeninizi alın.

Rahat ve ferah elbiseyi almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Jimmy Key Kuşaklı Midi Elbise

Jimmy Key Kuşaklı Midi Elbise

Spor tarzdaki midi elbise yaz için çok uygun. Lacivert rengindeki elbisenin beyaz detayları var. Spor şık olmanızı sağlayacak elbiseyi ister spor ayakkabıyla isterseniz topukluyla giyerek her ortama uygun hale getirebilirsiniz.

Bu elbise için tıklayın.

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DeFacto Kadın Elbise

DeFacto Kadın Elbise

Yazın sıcaklarda çok rahat edeceğiniz elbise %100 pamuk. Kare yaka elbise açık kahve tonlarında. Günlük tarzda elbise 599 TL. Hem rahat hem size yakışacak bir elbise arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Midi boyuyla kullanışlı elbise için tıklayın.

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İpekyol Midi Elbise

İpekyol Midi Elbise

Diz altı modellerden biri olan elbisenin yarasa kolu var. Gömlek yaka bu elbisenin belde ve etek kısmında düğme detayları var. Nostaljik elbiselerden olan modelin rengi de çok hoş. 

Bu elbiseyi sepete atmak için tıklayın.

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United Colors of Benetton Midi Elbise

United Colors of Benetton Midi Elbise

Rengarenk elbiselerden biri olan midi elbise %100 keten. V yakasıyla şık duran elbise kolsuz modeliyle yaz için ideal. Hem rahat hem şık elbiseyle gözler hep üzerinizde olacak!

Kırmızı rengiyle iddialı elbise için tıklayın

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Çiçekli Midi Elbise

Çiçekli Midi Elbise

Omuzları açık model elbise çiçekli deseniyle çok tatlı duruyor. Belinde kuşağı da olan elbise hem davetlerde hem sahil kenarında giymeye uygun. Tarzınıza göre kombinleyebileceğiniz elbise beyaz rengiyle de çok kullanışlı.

Koton'un bu çiçekli elbisesi 949 TL.

Çok memnunum, çünkü akşam verdiğim ürün sabah elimdeydi ve İstanbul’da yaşamıyorum. Elbise ise kolları büzgülü, kumaşı şifon, içi astarlı. Tek ufak sorun kemerinde dikiş hatası vardı, terzi olan annem 15 santimlik bir dikiş hatası olduğunu söyledi.

Elbiseyi beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Only Nova Lux Strap Alexa Elbise

Only Nova Lux Strap Alexa Elbise

Yeşil tonundaki elbiseyi yazın üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Büzgülü model elbise çok şık duruyor. Askılı tarzı sayesinde yazın sıcaklarında rahat edeceğiniz kesin. Altına sandaletle çok şık olacak elbiseyi gören herkes çok beğenecek.

Makinede yıkayıp rahat rahat giyebileceğiniz elbiseye ulaşmak için tıklayın.

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Jimmy Key Midi Elbise

Jimmy Key Midi Elbise

İki parçalı gibi görünen bu kıyafet aslında tek parça bir elbise. Vatkalı elbise kolsuz bir model. %100 pamuk olduğu için rahat elbisenin beli büzgülü. Yanda cepleriyle spor bir tarzda olan elbise yaz gardırobunuzda yer almalı!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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