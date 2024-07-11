2024 Modası Yazlık Midi Elbise Modelleri

Yazın rahat bir elbise arıyorsanız bu elbiseyi inceleyebilirsiniz. İnce kumaşı sayesinde yazın rahat edeceğiniz kesin. Astarı da olan elbise midi boyda. Vual kumaştan yapılan elbise hem şık hem kullanışlı.

Çok beğenerek aldım. Sorun çıkar diye açıkcası çok korktum. Çünkü değişim vaktim yok maalesef. Ve mükemmel bir ürün geldi, paketlemesi dahil. Tam üzerime oldu. Verilen para helal olsun. Kutluyorum.

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