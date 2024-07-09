Cildi Bebek Gibi Yaptığı Söylenen Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti İşe Yarıyor mu?
Cildi Bebek Gibi Yaptığı Söylenen Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti İşe Yarıyor mu?
Cildinize iyi gelecek ürünleri arıyor ama bir türlü karar veremiyorsanız bu başlangıç seti tam size göre olabilir. 4 adımlı cilt bakım setini sizin için inceledik!
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 09.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti, cilde çok iyi gelen bir set.
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Önce setteki losyonla başlayalım...
Bu setin ikinci ürünü Advanced Night Repair Onarıcı Serum. Çizgi ve kırışıklık görünümü azaltmak için bu serum ideal!
Sona yaklaştık. Şimdi sırada bakım setinin üçüncü ürünü var, Revitalizing Supreme+ Soft Hafif Yapılı Nemlendirici Krem. Bu kremi kullanarak üçüncü adımı uygulayabilirsiniz.
Ve geldik son adıma...
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4 adımlı cilt bakım setini kullananlar çok memnun!
Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti
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