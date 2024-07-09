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Cildi Bebek Gibi Yaptığı Söylenen Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti İşe Yarıyor mu?

etiket Cildi Bebek Gibi Yaptığı Söylenen Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti İşe Yarıyor mu?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 11:04

Cildinize iyi gelecek ürünleri arıyor ama bir türlü karar veremiyorsanız bu başlangıç seti tam size göre olabilir. 4 adımlı cilt bakım setini sizin için inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti, cilde çok iyi gelen bir set.

İçeriğinde serum, krem, göz kremi ve losyon olan set cildinizin ihtiyacı olan her şeyi karşılıyor. Bu setin içindeki ürünler şunlar:

  • Advanced Night Repair Onarıcı Serum 30ml

  • Revitalizing Supreme+ Soft Hafif Yapılı Nemlendirici Krem 5ml

  • Advanced Night Repair Göz Kremi 5ml

  • Perfectly Clean Infusion Canlandırıcı Bakım Losyonu 50ml

Önce setteki losyonla başlayalım...

Önce setteki losyonla başlayalım...

Bu losyon sayesinde cildiniz cilt bakım ürünleri için hazırlanıyor. Bu losyonla cilt bakımına başlayarak sonra kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin daha etkili olmasını sağlıyorsunuz. Daha canlı bir görünüm için bu losyonu kullanabilirsiniz. Cildi hem yumuşatan hem de temizleyen losyon ölü deriyi de temizliyor. Cildi kurutmayan formülü ile sağlıklı ve aydınlık bir cilde kavuşturuyor.

Bu setin ikinci ürünü Advanced Night Repair Onarıcı Serum. Çizgi ve kırışıklık görünümü azaltmak için bu serum ideal!

Bu setin ikinci ürünü Advanced Night Repair Onarıcı Serum. Çizgi ve kırışıklık görünümü azaltmak için bu serum ideal!

Cildi sıkılaştıran ve nemlendiren serum bakımın ikinci adımı. Cildinize ipeksi bir dokunuş katan serum sizi gençleştiriyor. Tüm göz çevresindeki çizgilerin görünümünü azaltmayı hedefleyen serum kırışıklıklara da çok iyi geliyor. Göz bölgesinde daha genç ve canlı bir görünüm için Advanced Night Repair serumu kullanabilirsiniz. 3 hafta gibi kısa bir sürede etkisini görmek mümkün.

Sona yaklaştık. Şimdi sırada bakım setinin üçüncü ürünü var, Revitalizing Supreme+ Soft Hafif Yapılı Nemlendirici Krem. Bu kremi kullanarak üçüncü adımı uygulayabilirsiniz.

Sona yaklaştık. Şimdi sırada bakım setinin üçüncü ürünü var, Revitalizing Supreme+ Soft Hafif Yapılı Nemlendirici Krem. Bu kremi kullanarak üçüncü adımı uygulayabilirsiniz.

Zengin içeriğe sahip krem ultra hafif yapıda. Sıkılaşmış, toparlanmış ve aydınlık bir cilde sizi kavuşturacak kremin lifting etkisi var. Çok etkili formülü yaşlanmanın önüne geçmeye yardımcı oluyor. Cildi gençleştirmenin yanında parlaklık da veriyor ve nemlendirerek besliyor. Yağlı bir his bırakmadığı için kullanması çok rahat!

Ve geldik son adıma...

Ve geldik son adıma...

Son adım Advanced Night Repair Göz Kremi. Koyu halkalarınızı ve göz çizgilerinizi önleyen ve onaran krem aynı zamanda mavi ekran ışığının zararlarını da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Kullandığınız andan itibaren daha parlak ve canlı bir göz çevresine sahip oluyorsunuz. 2 hafta kullanınca bile etkisini görebiliyorsunuz.

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4 adımlı cilt bakım setini kullananlar çok memnun!

  • Geldi bebekler. 😍😍Ürünler harika, cildimi ilk kullanımda bebek gibi yaptı.

  • Aşırı beğendim.

  • Cilde iyi gelen harika kokan ve insana kendini özel hissettiren ürünler, bittikçe alırım.

  • Fiyatı uygun bulunca kaçırmak istemedim.

Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti

Estee Lauder 4 Adımlı Cilt Bakım Başlangıç Seti

Bu set şu an %20 indirimde. İndirimli fiyatı 2.445 TL.

Seti hemen denemek için tıklayın.

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