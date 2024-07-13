NY Times Seçti: Yüzyılın En İyi 100 Kitabı

Junot Diaz, yazdığı bu kitapla Pulitzer Ödülü kazanmış. Bir diktatörün gölgesinde yaşayan bir halkın, yanlış kadınlara aşık olan adamlar ve yanlış adamlara aşık olan kadınları anlatan bir eser.

Kitap için yapılan yorumlar şunlar:

'Oscar Wao, bu kadar maharetli olmayan bir elde yılın en hüzünlü kitabı olabilirdi. Ama mikrofonun başında Diaz varken hüzünlü olduğu kadar komik de.' - Time

'Diaz'ın metni kural tanımıyor, manik ve cazibeli. Onun dünyasında hepimiz aynıyız, sadece birbirine karışmayıp aynı zamanda beraber kaynayan bir tarihin ve şimdinin kurbanlarıyız.' - Esquire

'Bu romanı bir kategoriye sokmak imkansız ve bu güzel bir şey. Bu roman hem Dominkli hem de Amerikalı, sadece göçmenlikle değil aynı zamanda diasporayla ve dertleri ulusun sıkıntılarıyla birbirine karışmış bir aileyle ilgili; tarihi sadece bilgi olarak değil aynı zamanda yok edici bir karanlık güç olarak görüyor. Kullanılan baş döndürücü dil etkileyici. Ama sonunda asıl kalbinizi kıran şey, Diaz'ın şefkati, sadakati ve melankolisi oluyor. Bu da kendi başına muhteşem zaten.' -Los Angeles Times

'Oscar Wao'nun Kısa Tuhaf Yaşamı, yüreğinize alevler saçarak girecek, algılarınızı cızırdatacak. Diaz'ın romanı, hem gerçek dünyanın ateşli ritmine hem de büyülü gerçeklik ve klasik fantazi hikayelerinin ruhuna sahip.' -USA Today

Yazarın dili akıcı, kurgu insanı içine çekiyor ki aldığı ödül de bunu ispatlıyor. Çeviren de işini hakkıyla yapınca bu durum korunmuş ancak emin olmamakla birlikte sanıyorum orijinalinde de böyle olduğu için kitaptaki İspanyolca kelimeler çevrilmemiş. Onun yerine arkaya bir sözlük konmuş. Ancak her sayfada en az bir iki İspanyolca sözcük veya cümle olması sebebiyle sürekli okumayı bırakıp arkaya bakmak insanın kitaba yoğunlaşmasına engel oluyor.

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