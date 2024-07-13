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NY Times Seçti: Yüzyılın En İyi 100 Kitabı

etiket NY Times Seçti: Yüzyılın En İyi 100 Kitabı

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 17:22

NY Times yüzyılın en iyi 100 kitabını seçti. Bu listedeki ilk 20 kitabı sizin için derledik. Gelin çok beğenilen bu kitaplara birlikte bakalım...

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1. Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

1. Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım, Elena Ferrante tarafından yazılmış bir roman. Bu romanda İtalya'da bir mahallede yaşayan iki kızın dostluklarına şahit oluyoruz. Kıskançlık ve çekişmelerin de yer aldığı dostluk hikayesinde bu iki kızın zorlu büyüme süreçleri de anlatılıyor. 

Bu kitap için gelen bazı yorumlar şöyle:

'Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım sürükleyici, kalabalık, geniş bir 'olgunlaşma romanı.'' James Wood, The New Yorker

'Elena Ferrante: öfkeli kadın yazarların en iyisi!' John Waters, yönetmen

'Ferrante'nin genç kızlık ve arkadaşlık meselesini ele alışı olağanüstü etkileyici.' Gwyneth Paltrow, oyuncu

O kadar güzel bir arkadaşlık romanı ki bu seriye başlamak için uzun süredir bekliyordum, devamını da okuyacağım.

Bu romanı hemen okumak için tıklayın.

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2. The Warmth of Other Suns

2. The Warmth of Other Suns

Isabel Wilkerson'ın yazdığı bu eser tarihi bir roman. Şu an Türkçe'ye çevrilmemiş olan eser, listede 2. sırada. Amerikan tarihinin anlatılmamış hikayelerinden birini anlatıyor. Daha iyi bir yaşam için Güney'den göç eden siyahilerin yaşadıklarını resmi kayıtlardan ve görüştüğü insanlardan faydalanarak anlatmış.

Bu kitabı merak ettiyseniz buraya tıklayarak İngilizce baskısına ulaşabilirsiniz.

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3. Kurtlar Hanedanı

3. Kurtlar Hanedanı

Tarihi eserlerden biri olan Kurtlar Hanedanı Hilary Mantel tarafından yazılmış bir eser. Tudor Hanedanlığının konu edildiği kitapta 8. Henry'nin Anne Boleyn'le evlenebilmek için yaptıklarını herkes biliyor. Soylu olmayan bir demircinin oğlunun kral danışmanı olması da çok eleştiri alıyor. Kralın sağ kolu Thomas Cromwell'in yaptıklarının yer aldığı kitap, tarihe ışık tutuyor.

Kitap için yapılan bazı yorumlar şunlar:

'Dehşetengiz. Bir harikalar diyarı. Aynı zamanda kimsenin dönüp çığlıklara bakmadığı bir dehşet diyarı. Yani bir şenlik.' -Daily Telegraphs

'Her bir parçası söyledikleri kadar iyi.' -Observer

'Okuyacağınız en sürükleyici kitap.' -The Times

Kargo çok hızlı ve tertemiz geldi. Kitaba hemen başladım çok güzel, akıcı. Tavsiye ederim.

Bu kitabı okumak için tıklayın.

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4. The Known World

4. The Known World

Edward P. Jones'ın bu eseri, kölelik üzerine yazılmış bir roman. Sade diliyle dikkat çeken romanda derin anlamlar bulmak mümkün. Eski bir kölenin kendi köleleriyle yaşadıkları ve ölümünden sonra meydana gelen köle isyanları ve kaçışlar kitapta en güzel şekilde anlatılıyor.

Daha Türkçe'ye çevrilmemiş eseri İngilizce okumak için tıklayabilirsiniz.

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5. Düzeltmeler

5. Düzeltmeler

Listenin 5. sırasında Jonathan Franzen tarafından yazılan Düzeltmeler kitabı var. Bu kitapta birbirine duydukları güvenle kusursuz bir aile olmak isteyen ama sürekli birbirini hayal kırıklığına uğratan beş kişi etrafında örülen bir hikaye anlatılıyor. 

Şu anda bu kitabın stoğu yok. Ama yine de sayfasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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6. 2666

6. 2666

2666, Roberto Bolano tarafından yazılan bir eser. İddialı bu roman, bu listeye girmeye hak kazanmış. İçinde birbirinden bağımsız beş hikaye gibi görünen hikayeler olan 2666'daki hikayeler aslında hem ortak unsurlar içeriyor hem de ortak bir amaca hizmet ediyor.

Birbiri ile bağlantılı beş hikaye…. Muhteşem. Kalınlığına aldanmamak gerek şu gibi akıyor. Çeviri de bir o kadar güzel. Roberta Bolano keşfetmek önemli bir kazanç

Etkileyici bir roman olan 2666'yı hemen satın almak için tıklayın.

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7. Yeraltı Demiryolu

7. Yeraltı Demiryolu

Colson Whitehead'ın yazdığı Yeraltı Demiryolu 2017 yılında Pulitzer Ödülü almış. En İyi 100 Kitap Listesine 7. sıradan giren eser, dünyada bir başına kalan bir kadının dünyaya kafa tutma öyküsü olarak tanımlanıyor. 

Aylar boyunca çok satanlar listesinde birinci sırada kalan romanı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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8. Austerlitz

8. Austerlitz

W. G. Sebald'ın yazdığı Austerlitz yazarın ölmeden önce yazdığı son eser. Kendi kökenini aramaya çıkan Jacques Austerlitz'i bu yolculukta kendini bulabilecek mi? Romanı okurken siz de bu yolculuğa Jacques Austerlitz'le birlikte çıkıyorsunuz.

Kitap için gelen bir yorum ise şöyle:

'Sebald'in son romanı, başyapıtı ve çağımızın en üstün sanat eserlerinden biri.' John Banville, The Guardian

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9. Beni Asla Bırakma

9. Beni Asla Bırakma

Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro tarafından yazılan bir roman. Yayımlandığı yıl en iyi 100 roman listesine alınan eser, NY Times'ın yüzyılın en beğenilen eserleri arasına da giriyor. Kitapta yatılı bir okulda okumuş Kathy H.'nin eski okul arkadaşları yaşamına girince hayatının değişmesi anlatılıyor.

Kitabı tanıdığım en iyi edebiyatçı çok kıymetli biri sayesinde aldım. Bence kesinlikle okunur, akıyor neredeyse bir günde bitirdim zaten.

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10. Gilead

10. Gilead

Marilynne Robinson'ın yazdığı Gilead'ı okurken kendinizi kitaba kaptıracaksınız. 224 sayfalık eseri bir solukta okuyup bitirebileceksiniz.

Kitaba gelen bazı yorumlar şunlar:

Gilead harika bir eser: Dikkat gerektiren, ciddi ve kolay anlaşılır. Robinson'ın üslubu, yakın tarihte nadir görülebilen etkileyicilikte.' James Wood-New York Times Book Review

'Böylesine özenerek işlenmiş, tutarlı ve itinalı bir eseri okumanın hazzı. Öğelerin birbiriyle olan bağlantısı ve hayal gücü, okuru sonuna kadar sürüklüyor.' Michael Dirda-The Washington Post Book World

'Sürükleyici, mücbir ve büyüleyici. Gilead, bünyesinde yüksek sesle okunmayı hak eden birçok bölümü barındırmakla birlikte, karmaşık duyguları ve birbirine geçmiş hisleri ustaca çözüme ulaştırıyor. Kitabın büyük bir kısmı, Robinson'ın yarattığı kahraman yavaş yavaş gözlerini hayata yumarken, var olmanın mucizeviliğini ifade edebilmeyi başarıyor.' Merle Rubin-Los Angeles Times Book Review

Bu ürün şu an stokta yok. Ama yine de bakayım diyorsanız tıklayabilirsiniz

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11. Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı

11. Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı

Junot Diaz, yazdığı bu kitapla Pulitzer Ödülü kazanmış. Bir diktatörün gölgesinde yaşayan bir halkın, yanlış kadınlara aşık olan adamlar ve yanlış adamlara aşık olan kadınları anlatan bir eser. 

Kitap için yapılan yorumlar şunlar:

'Oscar Wao, bu kadar maharetli olmayan bir elde yılın en hüzünlü kitabı olabilirdi. Ama mikrofonun başında Diaz varken hüzünlü olduğu kadar komik de.' - Time

'Diaz'ın metni kural tanımıyor, manik ve cazibeli. Onun dünyasında hepimiz aynıyız, sadece birbirine karışmayıp aynı zamanda beraber kaynayan bir tarihin ve şimdinin kurbanlarıyız.' - Esquire

'Bu romanı bir kategoriye sokmak imkansız ve bu güzel bir şey. Bu roman hem Dominkli hem de Amerikalı, sadece göçmenlikle değil aynı zamanda diasporayla ve dertleri ulusun sıkıntılarıyla birbirine karışmış bir aileyle ilgili; tarihi sadece bilgi olarak değil aynı zamanda yok edici bir karanlık güç olarak görüyor. Kullanılan baş döndürücü dil etkileyici. Ama sonunda asıl kalbinizi kıran şey, Diaz'ın şefkati, sadakati ve melankolisi oluyor. Bu da kendi başına muhteşem zaten.' -Los Angeles Times

'Oscar Wao'nun Kısa Tuhaf Yaşamı, yüreğinize alevler saçarak girecek, algılarınızı cızırdatacak. Diaz'ın romanı, hem gerçek dünyanın ateşli ritmine hem de büyülü gerçeklik ve klasik fantazi hikayelerinin ruhuna sahip.' -USA Today

Yazarın dili akıcı, kurgu insanı içine çekiyor ki aldığı ödül de bunu ispatlıyor. Çeviren de işini hakkıyla yapınca bu durum korunmuş ancak emin olmamakla birlikte sanıyorum orijinalinde de böyle olduğu için kitaptaki İspanyolca kelimeler çevrilmemiş. Onun yerine arkaya bir sözlük konmuş. Ancak her sayfada en az bir iki İspanyolca sözcük veya cümle olması sebebiyle sürekli okumayı bırakıp arkaya bakmak insanın kitaba yoğunlaşmasına engel oluyor.

En İyi 100 Kitap Listesine giren romanı almak için tıklayın.

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12. O Yılın Büyüsü

12. O Yılın Büyüsü

Joan Didion’un, eşinin ölümünün ardından yazdığı kitap listenin 12. sırasında. Yazarın yaşam, ölüm ve geride kalanlarla hesaplaşmasının anlatıldığı bu eser aslında Didion'un gerçek hikayesinde yaşadıkları.

Joan Didion'ın kitabı şu an maalesef stokta yok. Ama linkini buraya bırakalım.

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13. Yol

13. Yol

Modern Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından Cormac McCarthy'in yazdığı eser 13. sırada. Ödüllü bu roman, kıyamet sonrası edebiyat eserlerinden. Bu kitapta kül olmuş Amerika topraklarında baba ve oğlun çıktığı yolculuk anlatılıyor.

Cormac McCarthy tarafından yazılan kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

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14. Outline: A Novel

14. Outline: A Novel

Rachel Cusk'ın yazdığı roman, serinin ilk kitabı. Atina'da sıcak bir yaz geçiren ve yaratıcı yazarlık dersi veren bir romancının hikayesi bu eserde anlatılıyor. Sürükleyici tarzıyla ilk kitabı bitirip hemen diğerlerine geçmek isteyeceksiniz.

Hâlâ Türkçe baskısı olmayan kitabın İngilizce baskısı için tıklayın.

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15. Paçinko

15. Paçinko

Min Jin Lee'nin yazdığı Paçinko, listede 15. sırada. Aşk, hırs, fedakarlık ve sadakat öyküsü olan eserde Koreli balıkçının kızı Sunja, bir yabancıya aşık oluyor. Bu yabancıdan hamile kaldıktan sonra onun evli olduğunu öğreniyor ve ailesine bu utancı yaşatmamak için evini terk ediyor.

Bu kitap için bazı yorumlar şunlar: 

'Yaşadığımız çağa dair büyüleyici bir masal. Tek kelimeyle muhteşem!' -Daily Mirror

'Lee, Koreli bir ailenin dört jenerasyonu arasında gezinirken görkemli bir efsane yaratıyor.' -San Francisco Chronicle

'Yalnızca birkaç kişinin kazandığı ve sayısız kaybedeni olan bir oyundu bu. Yine de oynamaya devam ettik çünkü şanslı kişiler olabileceğimizi umuyorduk.'

Dua Lipa'nın bu ayki okuma listesinde bu kitap olduğu için aldım. Konu itibariyle de ilgili çekti. Kargom hızlı bir şekilde geldi. Teşekkürler.

Kitaba ulaşmak için tıklayın.

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16. Kavalier ve Clay'in Akıl Almaz Maceraları

16. Kavalier ve Clay'in Akıl Almaz Maceraları

Pulitzer Ödülü kazanan eser; savaşı, sanatı ve yaşamı harmanlayarak anlatıyor. Kavalier ve Clay'in serüvenlerinde 2. Dünya Savaşı ve New York'ta yaşayan Yahudiler'in sosyal konumlarına dair şeyler bulmak mümkün. Akıcı kurgusuyla film izler gibi okuyacağınız kitap listede 16. sırada.

Şu an stokta olmayan kitap için tıklayabilirsiniz.

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17. Seri Sonu

17. Seri Sonu

Seri Sonu, Los Angeles'ın banliyösünde doğup büyüyen bir siyahinin dilinden mizah yüklü anlatımın olduğu bir eser. Yaşadığı yeri eski günlerine döndürebilmek için mücadeleye girişen Ben'in yaşadıklarına şahit oluyoruz.

 Bu kitabı hemen okumak için tıklayın.

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18. Arafta

18. Arafta

Arafta eseri George Saunder'ın yazdığı ilk roman. Romanda ölmek nasıl bir şey sorusunun cevabı aranıyor. Bu cevabı ararken arafta kalan kişileri görüyoruz. Geriye dönmeyi isteyenler ve huzura kavuşmanın peşinde olanlar...

'Kimse acı, kayıp, talihsizlik ve mahrumiyet üzerine George Saunders kadar etkili yazamaz.' Michiko Kakutani, The New York Times

Teslimatla ilgili herhangi bir problem yaşanmadı, kitabın da yazılış şekli ilginç ve ilgi çekici.

Bu kitabı beğendiyseniz tıklayın.

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19. Hiçbir Şey Söyleme

19. Hiçbir Şey Söyleme

Patrick Radden Keefe, IRA tarafından kaçırılan 38 yaşındaki 10 çocuk annesi Jean McConville davasını kitabın başlangıç noktası olarak kullanıyor. Çatışmalar sonucunda harap olan toplumun hikayesine yer verdiği kitap listenin 19. sırasında yer alıyor.

Bu kitabı sepete atmak için tıklayın.

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20. Erasure

20. Erasure

Listenin 20. sırasında yer alan eser Percival Everet'in yazdığı Erasure kitabı. Üniversite profesörü Thelonious Ellison'un hayatı bu romanda anlatılıyor. Değişik bir hikaye okumak isteyenlerin tercih edebileceği eserin Türkçe baskısı yok. 

Bu kitabın İngilizce baskısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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