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Hafif ve Güçlü Emiş Gücüyle Çok Satanlar Arasına Giren Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?

etiket Hafif ve Güçlü Emiş Gücüyle Çok Satanlar Arasına Giren Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 17:24

Dikey süpürgeler her eve lazım. Evi temizlemeyi kolaylaştıran dikey süpürgelerden biri de Samsung Jet 85. Sizin için Samsung Jet 85 Dikey Süpürgeyi inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Ev temizlerken size yardımcı olacak Samsung Jet 85 ile zeminleri zahmetsiz şekilde temizleyebileceksiniz.

Ev temizlerken size yardımcı olacak Samsung Jet 85 ile zeminleri zahmetsiz şekilde temizleyebileceksiniz.

Samsung Jet 85 dikey süpürge HexaJet Motoru ile 210 Watt'a kadar emiş gücü sağlıyor. Hafif bu motorla süpürgeyi kontrol etmek oldukça kolay. İnce toz parçacıklarını hapseden hava filtresi ile hiç zorluk çekmeden evde ne var ne yok süpüreceksiniz. Ayrıca bu dikey süpürgenin 0,8 litre tamamen yıkanabilir toz haznesi var.

Yüksek emiş gücü sayesinde çok fazla yorulmadan temizlik yapmak mümkün.

Yüksek emiş gücü sayesinde çok fazla yorulmadan temizlik yapmak mümkün.

Hafif ama güçlü motoru hava akışını ve verimliliği optimize ediyor. Yenilikçi tasarıma sahip motorun 10 yıl parça garantisi var. Bu motor küçük görünse de çok güçlü.

  • Dakikada 135.000'e ulaşan devir hızı.

  • 580 Watt'a kadar giriş gücü.

  • 210 Watt'a kadar emiş gücü.

Jet Siklon sisteminin yüksek verimli, çoklu siklon yapısı temiz hava ve yüksek emiş gücü sağlıyor.

Jet Siklon sisteminin yüksek verimli, çoklu siklon yapısı temiz hava ve yüksek emiş gücü sağlıyor.

9 siklonu ve 27 hava girişi emiş kaybını azaltıyor. İnce toz parçacıklarını içine hapseden yapısıyla eviniz hep tertemiz oluyor.

Samsung Jet 85'in hareket özelliği onu ideal süpürge modellerinden biri yapıyor.

Samsung Jet 85'in hareket özelliği onu ideal süpürge modellerinden biri yapıyor.

Kolayca kontrol edilebilen dikey süpürgenin yüksek manevra kabiliyeti var. Hafif tasarımıyla süpürmek artık çok daha kolay!

  • Ağırlığı 1,44 kg. Yani klasik Samsung süpürgelerden %11 daha hafif.

Jet 85, hem halılarda hem sert zeminde çok etkili!

Jet 85, hem halılarda hem sert zeminde çok etkili!

Samsung Jet 85, tüm zeminleri mükemmel temizliyor. Jet Dual Başlığı sert zeminlerdeki tozlarda oldukça etkili. Naylon, plastik kıllar ve tüyleri kolayca toparlıyor. Dakikada 4.000 devir hızla dönerek halıları tertemiz yapıyor. İnce LED Başlık, sert zeminlerdeki ince tozlarda oldukça etkili. LED aydınlatması sayesinde her şeyi görebiliyorsunuz.

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1 saate kadar temizlik yapabiliyorsunuz.

1 saate kadar temizlik yapabiliyorsunuz.

Şarj ettikten sonra 1 saat süpürmek mümkün. Ama piliniz bitince üzülmenize gerek yok. Çünkü pilini çıkarıp yedek pili takarak süreyi 2 saate çıkarabilirsiniz.

2'si 1 arada Şarj İstasyonu ile elektrik süpürgenizi şarj etmek çok kolay. Yerine takıp kolayca şarj edebiliyorsunuz. Duvara monte edebileceğiniz istasyon sayesinde yerden de tasarruf ediyorsunuz.

LCD ekranı ile her şeyi tek seferde görebilirsiniz.

LCD ekranı ile her şeyi tek seferde görebilirsiniz.

Dijital ekranı birçok farklı dili destekliyor. Elektrikli süpürgenizi kontrol etmek ve kullanmak için bu ekran size yeter. Bu ekrandan emiş seviyesini ve kalan pil süresini görebiliyorsunuz. Ayrıca bir sorun yaşadığınızda sizi uyaran bu ekran çözümler de sunuyor.

Evcil hayvanlı evler için ideal bir süpürge.

Evcil hayvanlı evler için ideal bir süpürge.

Tüylü dostunuzun tüylerini kolayca temizlemek için Jet 85, çok yardımcı oluyor. Evcil hayvan tüylerini temizlerken Evcil Hayvan Başlığını kullanabilirsiniz. Kauçuk başlık ve kılları olan fırçası ile gözden kaçırdığınız tüyleri bile kolaylıkla toplayabiliyorsunuz.

Ürünün teknik özelliklerini de yazalım....

Ürünün teknik özelliklerini de yazalım....

  • 580 W güç

  • 86 dBA ses seviyesi

  • 0,8 L toz kapasitesi

  • Çoklu Siklon toz toplama tipi

  • Siklon Filtre

  • Kuru kullanım

  • Hepa Filtre

  • 60 dk çalışma süresi

Ürünün linkini buraya bırakalım...

Ürünün linkini buraya bırakalım...

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

Daha fazla dikey süpürge için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

  • Öncelikle ürünü 2 kere kullandım aldığımdan beri. Genel izlenimim; sert zemin için çok çok iyi, minimum modda bütün evi süpürdüm ve gayet güzel çekti. Üstelik sesi de az. Halı başlığı ile de halıları süpürdüm normal modda(bir tık daha iyi çeksin diye normal moda aldım), takılma, süpürürken zorlanma yaşamadım. Toz haznesinin büyük olması da güzel, sık sık boşaltmakla uğraştırmıyor. Bütün evi (200m2) ortalama 25dk içinde süpürdüm rahatça. Ardından evi sildiğimde daha önceki silişlerdekinden çok daha az toz geldi moba. Çünkü sert zemin başlığındaki fırça aynı zamanda basitçe toz alma işlevi de gerçekleştiriyor ve bu açıdan gayet ideal. Şarjı minimum modda 42 dk civarı, normal modda ise 25 dk civarı gidiyor. Sert zemin (parke, fayans vs) min. mod yeterli. Elbette ki şarjı daha çok gitse düşüncesi oluyordur çoğu kişide ki bende de oluyordu ancak evi süpürdükten sonra ki ev bahsettiğim gibi büyük; anladım ki o süre gayet de yeterli. Gayet güzel çekiyor korkunuz olmasın. Ayrıca hızlı şarj oluyor. Almadan önce uzunca araştırdım Dyson'dan muadillerine kadar; Philips, Bosch vs. ve gerçekten Dyson almaya niyetliydim. Sonra Samsung kalitesine güvenerek şans vermek istedim. İyi ki de yapmışım. Ha elbette ki bu tür ürünlerin pir-i üstadı Dyson bu bir gerçek ancak şu an için verdiğim paranın hakkını sonuna kadar veriyor Samsung kendi adıma. Umarım yardımcı olur okuyanlara. Bu arada koltuk vs başlığı da gayet kullanışlı. Alırken içiniz rahat olsun, ayrıca olağanüstü hızlı kargo için de Hepsiburada'ya çok teşekkürler.

  • Bayıldım, çok güzel kullanımı, çok rahat. Ben buradaki kullanıcıların tavsiyesi üzerine almıştım. O kadar detaylı anlatımlar vardı iyi ki yazmışlar. İki kedim var, müthiş tüy topluyor anlatamam. Çok severek kullanıyorum.

  • Süpürge arayışına girdim ve o kadar araştırdım ki karar vermekte bir hayli zorlandım. Ama sonunda görüyorum ki doğru tercih yapmışım. Tabii bu süpürgeyi almamda Hepsiburada'nın çok faydası oldu. Ödeme kolaylığı vs. Süpürgeye gelince de min.da bile mükemmel temizlik sağlıyor. Halıdan çıkan tüyleri, tozlar falan beni bir hayli şaşırttı açıkcası. Orta ya da max. hatta jette kullanma ihtiyacı bile duymadım . Denedim tabii ki ama gerek kalmıyor. Başlıklar, çekim gücü,  hazne temizliği, kolaylığı her şey muhteşem. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Pişman olmazsınız.

  • Çok güzel, kalite bir cihaz. Tavsiye ederim, diğer markanın v8 modelinden çok daha iyi, gözü kapalı alınır. Tavsiye ederim, bununla temizlik yapmak çok daha kolay.

  • On numara 5 yıldız. Süper bir süpürge. Herkese tavsiye ederim. Özellikleri ve kullanımı çok iyi.

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