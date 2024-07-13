Hafif ve Güçlü Emiş Gücüyle Çok Satanlar Arasına Giren Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?
Hafif ve Güçlü Emiş Gücüyle Çok Satanlar Arasına Giren Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?
Dikey süpürgeler her eve lazım. Evi temizlemeyi kolaylaştıran dikey süpürgelerden biri de Samsung Jet 85. Sizin için Samsung Jet 85 Dikey Süpürgeyi inceledik!
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Ev temizlerken size yardımcı olacak Samsung Jet 85 ile zeminleri zahmetsiz şekilde temizleyebileceksiniz.
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Yüksek emiş gücü sayesinde çok fazla yorulmadan temizlik yapmak mümkün.
Jet Siklon sisteminin yüksek verimli, çoklu siklon yapısı temiz hava ve yüksek emiş gücü sağlıyor.
Samsung Jet 85'in hareket özelliği onu ideal süpürge modellerinden biri yapıyor.
Jet 85, hem halılarda hem sert zeminde çok etkili!
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1 saate kadar temizlik yapabiliyorsunuz.
LCD ekranı ile her şeyi tek seferde görebilirsiniz.
Evcil hayvanlı evler için ideal bir süpürge.
Ürünün teknik özelliklerini de yazalım....
Ürünün linkini buraya bırakalım...
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