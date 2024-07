Hafif ve Güçlü Emiş Gücüyle Çok Satanlar Arasına Giren Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?

Öncelikle ürünü 2 kere kullandım aldığımdan beri. Genel izlenimim; sert zemin için çok çok iyi, minimum modda bütün evi süpürdüm ve gayet güzel çekti. Üstelik sesi de az. Halı başlığı ile de halıları süpürdüm normal modda(bir tık daha iyi çeksin diye normal moda aldım), takılma, süpürürken zorlanma yaşamadım. Toz haznesinin büyük olması da güzel, sık sık boşaltmakla uğraştırmıyor. Bütün evi (200m2) ortalama 25dk içinde süpürdüm rahatça. Ardından evi sildiğimde daha önceki silişlerdekinden çok daha az toz geldi moba. Çünkü sert zemin başlığındaki fırça aynı zamanda basitçe toz alma işlevi de gerçekleştiriyor ve bu açıdan gayet ideal. Şarjı minimum modda 42 dk civarı, normal modda ise 25 dk civarı gidiyor. Sert zemin (parke, fayans vs) min. mod yeterli. Elbette ki şarjı daha çok gitse düşüncesi oluyordur çoğu kişide ki bende de oluyordu ancak evi süpürdükten sonra ki ev bahsettiğim gibi büyük; anladım ki o süre gayet de yeterli. Gayet güzel çekiyor korkunuz olmasın. Ayrıca hızlı şarj oluyor. Almadan önce uzunca araştırdım Dyson'dan muadillerine kadar; Philips, Bosch vs. ve gerçekten Dyson almaya niyetliydim. Sonra Samsung kalitesine güvenerek şans vermek istedim. İyi ki de yapmışım. Ha elbette ki bu tür ürünlerin pir-i üstadı Dyson bu bir gerçek ancak şu an için verdiğim paranın hakkını sonuna kadar veriyor Samsung kendi adıma. Umarım yardımcı olur okuyanlara. Bu arada koltuk vs başlığı da gayet kullanışlı. Alırken içiniz rahat olsun, ayrıca olağanüstü hızlı kargo için de Hepsiburada'ya çok teşekkürler.