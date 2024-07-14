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Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri

etiket Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 15:32

Her haftanın çok satanları sürekli değişiyor. Peki bu hafta neler çok satıldı birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips HD9252/90 Essential Airfryer

Philips HD9252/90 Essential Airfryer

Philips Airfryer, Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartmalar yaparken en büyük yardımcınız olacak. Hem lezzetli hem çıtır yemekler yemeniz için ideal bu cihazla yemek yapmak kolaylaşıyor. Sıcak Tutma modu sayesinde yemeğinizi 30 dakika sıcak bekletebiliyorsunuz.

Bu ürünün fiyatı 2.429 TL.

Az yağlı kızartmalar yapmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü 7500 Serisi

Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü 7500 Serisi

Hızlı ve güçlü bu ütüyle evde ütü yapmak artık hiç zor değil. 3200 Watt gücüyle ütü işini hızlandıran Philips Azur ile kırışıklıkları kolayca gidermek mümkün. Akıllı tasarımı sayesinde tabanı üzerinde 30 saniyede, dik konumda 8 dakikada kendiliğinden kapanıyor.

SteamGlide Elite tabanı ile her kumaşta etkili sonuç alacağınız ütüyü almak için tıklayın.

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Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Kahve içmeden duramıyorsanız size bir espresso makinesi lazım. 20 tane sıcak ve soğuk içecek yapan makine ile dışarıda içtiğiniz her kahveyi evde rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Süt köpüğü yapmanıza da yardımcı olan makinenin öğütücüleri %100 seramik. 

Uzun süre De longhi kullandık. Üstelik farklı modellerini. Philips ile ilk tanışmamız yine Amazon üzerinden bir kaç sene önce gerçekleşti. Ve anladık ki biz o ana kadar kahve makinesi kullanmıyormuşuz.

Az sesli bu makineye ulaşmak için tıklayın.

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Dreo Cruiser Pro Uzaktan Kumandalı Kule Fan

Dreo Cruiser Pro Uzaktan Kumandalı Kule Fan

Çok satanlarda 1. sırada yer alan vantilatörün 5 hızı var. 3 modda çalışabilen vantilatörü uzaktan kontrol etmek mümkün. Ev için ideal soğutma cihazlardan biri olan vantilatör çok da sessiz çalışıyor. O çalışırken siz günlük işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. 

Sıcak yaz aylarında çok işinize yarayacak fanı hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Xiaomi Mi Smart Standing Fan

Xiaomi Mi Smart Standing Fan

Doğal esintili bu vantilatör ile yaz daha rahat geçecek. Doğal esinti hissini yaratmak için çift kanadı var. Bu iki kanat aynı anda dönerek daha güçlü soğutma sağlıyor. Her oda için ideal vantilatörün yüksekliğini tek düğmeyle ayarlamak mümkün.

- Ürün küçük, şık ve sessiz zaten iyi olan şeyler diğer yorumlarda belirtilmiş.

- Beğenmediğim kısmı fanda milimlik bir yamukluk olacak ki son seviyede iken titreşime sebep oluyor bundan dolayı ses yapıyor. Muhtemelen alacağınız bütün ürünlerde bu sorun olucaktır.

14 metre kapsama alanına sahip vantilatör için tıklayın.

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Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

Dikey süpürgeler arasında öne çıkan modellerden biri olan Philips 8000 serisi hem ıslak hem kuru olarak kullanılabiliyor. 80 dakika boyunca evi süpürebileceğiniz dikey süpürge ile evde toz kalmıyor. Tek hareketle zorlu lekeleri çıkarabileceğiniz dikey süpürge ile evi temizlemek kolaylaşıyor.

Ürün harika ve kaliteli, elinize ulaştığında hemen çalıştırdım ve test ettim. Çekiş gücü mükemmel ve dolu şarj ile turbo modda çalıştırdım, pili 75 dakika dayanıyor.

Bu süpürge 12.399 TL.

Philips süpürgeyi beğendiyseniz almak için tıklayın.

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Philips XB9125/07 Toz Torbasız Süpürge

Philips XB9125/07 Toz Torbasız Süpürge

Toz torbasız modellerden biri olan süpürge LED başlığı ile temizliği kolaylaştırıyor. Toz fırçası ile evdeki tozları kolayca alabiliyorsunuz. PowerCyclone 10 Teknolojisi daha uzun süre güçlü emiş gücü sağlıyor. 

Piyasada çok satan o meşhur marka yerine Philips' i seçtik. Kullandıkça ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı anlıyorum. Özellikle sonradan satın aldığımız turbo başlık ile evde saç ve kedi tüyü kalmadı. Işıklı olması artı özelliği. Yerde hiç bir toz gözden kaçmıyor. Boşuna diğer markaya servet ödemeyin. Tek başına Philips yeter...

Evinizde toz ve tüy bırakmayacak süpürgeyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Seagate Expansion 500GB 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk

Seagate Expansion 500GB 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk

USB kabloyu doğrudan bilgisayarınıza takarak kullanmaya başlayabileceğiniz taşınabilir diske tüm dosyalarınızı yedeklemeniz mümkün. 500 GB kapasiteli diski istediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. 

%17 indirime giren taşınabilir disk şu an 829 TL. 

Birkaç saniye içinde kurabileceğiniz diske ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Torima P9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Torima P9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Bluetooth kulaklığı olmayan kalmadı. 200 mAh batarya kapasitesi olan kulaklıkla 5 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. 2 saatte şarj olan kulaklığı yanınızdan ayırmayacaksınız.

%11 indirime giren kulaklığın fiyatı 203,90 TL.

Ürün çok güzel, tam bir fiyat performans. Alınır.

Bu kulaklığı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fakir TVL 90 S Kule Tipi Vantilatör

Fakir TVL 90 S Kule Tipi Vantilatör

90 Watt güce sahip vantilatör kule tipi. Uzaktan kumandası olan vantilatörün 3 hız kademesi var. Zaman ayarı da olan vantilatörle yazın çok daha rahat edeceksiniz. Ayarlanabilir rüzgar eğimi özelliği de olan vantilatörü satın almak için hemen tıklayın.

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Arnica IH32059 Köpüklü Eko Otomatik Türk Kahve Makinesi

Arnica IH32059 Köpüklü Eko Otomatik Türk Kahve Makinesi

Türk kahvesi içmeyi çok seviyorsanız bir makine size şart. İstediğiniz anda kahvenizi tam ağzınıza layık yapacak bu makinenin tek cezvesi var. 300 Watt gücü olan kahve makinesi 4 fincan kahve yapıyor. 

1000 ml su kapasitesi olan makineyi sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Vestel Sefa 4500 x Semaver

Vestel Sefa 4500 x Semaver

Çay içmeyi çok sevenler için semaverler kurtarıcı oluyor. Sıcak tutma özelliği de olan ürün sayesinde çay piştikten sonra bir süre sizin için sıcak tutuyor. Çelik demliği olan semaverin demlik kapasitesi ise 1 litre. 

Şu bu semaver %15 indirimde. İndirimli fiyatı 2.488 TL. İndirimli fiyattan semaveri almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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