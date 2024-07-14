Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri

Philips Airfryer, Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartmalar yaparken en büyük yardımcınız olacak. Hem lezzetli hem çıtır yemekler yemeniz için ideal bu cihazla yemek yapmak kolaylaşıyor. Sıcak Tutma modu sayesinde yemeğinizi 30 dakika sıcak bekletebiliyorsunuz.

Bu ürünün fiyatı 2.429 TL.

Az yağlı kızartmalar yapmak için tıklayın.

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