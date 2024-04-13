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Ayakkabı Arayışında Olanlar Buraya! Herkesin Favorisi Olan İndirimli Spor Ayakkabı Modelleri

etiket Ayakkabı Arayışında Olanlar Buraya! Herkesin Favorisi Olan İndirimli Spor Ayakkabı Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 09:02

Tarzınızı adımlarınızla ifade etmeye hazır mısınız? Konforu ile her yaş grubundan insanın tercihi olan spor ayakkabılar, dolapların derinliklerinden çıkarak bahar kombinlerimize renk katmaya başladılar bile. Yeni sezonda hem şıklığınızı artıracak hem de ayaklarınıza konfor sağlayacak spor ayakkabılar mı arıyorsunuz? İşte size indirimli markaların sunduğu fırsatlar!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Spor ayakkabı deyince akla ilk gelenlerden biri elbette Adidas.

1. Spor ayakkabı deyince akla ilk gelenlerden biri elbette Adidas.

Adidas, spor giyim dünyasının öncü markalarından biri olarak, yenilikçi, performans odaklı ve şık ürünler sunmakta. Ayakkabı tasarımlarında kullandığı ileri teknolojilerle, kullanıcıların performansını maksimize etmeyi hedefleyen Adidas'la spor performansınızı yükseltmek ya da şık bir görünüm kazanmak isterseniz, Adidas'ın geniş ayakkabı koleksiyonu sizleri bekliyor.

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2. Calvin Klein indirimlerini gördünüz mü?

2. Calvin Klein indirimlerini gördünüz mü?

Calvin Klein markasının ayakkabıları, modern ve sofistike tasarımlarıyla dikkat çekmekte. Spor ve günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz çeşitli ayakkabı modelleri üreten bu marka, kullanıcılarından rahatlık, kalite ve stil yönünden tam puan almayı başarıyor. Eğer minimal ve zarif bir tasarıma sahip, her türlü kıyafet kombininizle uyum sağlayabilecek bir çift ayakkabı arıyorsanız, Calvin Klein'ın indirim fırsatlarından yararlanmanın tam zamanı.

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3. Kalitesiyle kendinden söz ettirmeyi başaran Under Armour ayakkabılar indirimde!

3. Kalitesiyle kendinden söz ettirmeyi başaran Under Armour ayakkabılar indirimde!

Under Armour, üstün kaliteli spor ayakkabıları ile dikkat çekiyor. Ayak sağlığını ön planda tutan, hafif ve nefes alabilen tasarımları ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Hem profesyonel sporcuların hem de spor ayakkabılarından günlük yaşamda vazgeçemeyenlerin tercihi olan bu marka, ayağınıza hak ettiği konforu sağlama konusunda oldukça başarılı.

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4. Tommy Hilfiger markasının ayakkabıları, genellikle spor ve konfor odaklı tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

4. Tommy Hilfiger markasının ayakkabıları, genellikle spor ve konfor odaklı tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Markanın sneaker türü ayakkabıları özellikle büyük beğeni toplamakta ve kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Markanın ikonik logosunda yer alan mavi, beyaz ve kırmızı renkler, ayakkabı tasarımlarında da sıklıkla farkını gösteriyor. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı ve detaylı işçiliğin olduğu Tommy Hilfiger ayakkabılar, hem günlük yaşamda hem de özel etkinliklerde rahatlıkla kullanılabilecek tasarımlara sahip.

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5. Red Tape markasını hiç duymadıysanız, bu indirim bir işaret!

5. Red Tape markasını hiç duymadıysanız, bu indirim bir işaret!

Red Tape markası şıklığı, yüksek kaliteyi ve detaylı işçiliği bir araya getirerek ayakkabı sektöründe adeta bir fark yaratıyor. Red Tape'in geniş ve çeşitli ürün yelpazesi, her türden moda severin beğenisine hitap ediyor. İster günlük kullanım için rahat ve şık bir model, isterse de spor yaparken konforu ve tarzı bir arada sunan bir spor ayakkabı arıyorsanız, Red Tape'in zengin koleksiyonunda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. 

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6. Yılların eskitemediği hep aynı kalan klasik ayakkabılar ise Superga markasından.

6. Yılların eskitemediği hep aynı kalan klasik ayakkabılar ise Superga markasından.

Superga, tasarımlarının sadeliği ve şıklığıyla tanınır. Markanın ayakkabıları genellikle konforlu ve günlük kullanıma uygun olup sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çeker. Superga'nın bu özellikleri, onu geniş bir kitleye hitap eden bir marka haline getirmeye devam ediyor. Piyasaya göre bir tık daha uygun fiyatlı modellerini mutlaka inceleyin.

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7. Eğer sizin için ayakkabı seçiminde konfor kadar tarz da bir o kadar önemliyse, New Balance'ın çarpıcı ayakkabı koleksiyonlarına bir göz atmanızı öneririz.

7. Eğer sizin için ayakkabı seçiminde konfor kadar tarz da bir o kadar önemliyse, New Balance'ın çarpıcı ayakkabı koleksiyonlarına bir göz atmanızı öneririz.

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ve modayı yakından takip edenlerin gözdesi haline gelen New Balance, ikonikleşmiş ayakkabı serileri ile adeta bir ayakkabı tutkunu cenneti yaratıyor. New Balance, sadece bir ayakkabı markası olmanın ötesinde, kaliteyi, dayanıklılığı ve fonksiyonelliği bir arada sunarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunuyor. Bu markanın ayakkabıları, sadece rahatlıkla değil, aynı zamanda hoş ve dikkat çekici tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor.

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8. Puma markasını bilen bilir.

8. Puma markasını bilen bilir.

Renk cümbüşüne dönen, model model sergilenen spor ayakkabılarıyla adından sıkça söz ettiren Puma, sokak modasının kalbinde yer alarak, spor giyim markaları arasında adeta bir taht kurmuş durumda. Her biri birbirinden farklı, her zevke ve ihtiyaca hitap edebilen spor ayakkabılarıyla tanınan bu eşsiz marka, kullanıcılarına sunduğu hafiflik ve konforla adeta kalpleri fethediyor. Ayaklarınızı adeta bulutların üzerinde hissettiren bu ayakkabılar, kullanıcılarından tam puan almayı başarmış. 

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9. Bütçenizi sarsmayacak bir marka arayışındaysanız Jump markası tam da size göre.

9. Bütçenizi sarsmayacak bir marka arayışındaysanız Jump markası tam da size göre.

Havanın güzelleştiği bu dönemlerde, yürüyüş yapmak için ideal zamanlar gelmiş demektir. Bu aktiviteyi daha keyifli hale getirebilmek için, rahat ve hafif bir yürüyüş ayakkabısı edinmek faydalı bir seçenek. Bu noktada, Jump markasının uygun fiyatlı spor ayakkabılarına yönelebilirsiniz. Bütçenizi zorlamadan kaliteli bir spor ayakkabı arıyorsanız, indirim fırsatını kaçırmayın.

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10. Bonus: UGG ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatını kaçırmayın!

10. Bonus: UGG ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatını kaçırmayın!

Her sezon çok konuşulan modelleriyle trendlerde yer alan UGG çeşitleri, zamansız bir parça olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Üstelik bir dönemin en favori ürünü olan klasik UGG kadın botu, her yıl olduğu gibi yine ve yeniden trendlerde yerini aldı. Birbirinden şık outfit seçenekleriyle göz dolduran UGG modellerine indirimdeyken mutlaka şans vermelisiniz.

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11. Bunu indirimi eklemesek içimiz rahat etmezdi.

11. Bunu indirimi eklemesek içimiz rahat etmezdi.

Yaz aylarının sıcaklığını hissetmeye başladığımız şu günlerde, ayaklarınızı rahata kavuşturacak bir stil önerisi ile karşınızdayız! Hem konforlu hem de şık bir seçenek olan Crocs terlikler, bu yazın olmazsa olmazı olacak. İster deniz kenarında, ister şehirde, ister evde; nerede olursanız olun, bu terlikler ayağınızdan çıkmayacak.

Bir kez giydikten sonra rahatına alışanların bir daha ayağından çıkarmak istemediği Crocs terlikler, rengarenk ve desen desen seçenekleriyle de göz dolduruyor. Canlı renkler, eğlenceli desenler ve rahatlık bir arada... Üstelik şimdi bu muhteşem terlikleri %15 indirim fırsatıyla satın alabilirsiniz.

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