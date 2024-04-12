A101'de Satışa Sunulan Roborock S7 Max Ultra Akıllı Robot Süpürge Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

11 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunda yer alan Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modeli özellikleri ve yorumları ile burada

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Bu katalogda yer alan ürünlerden biri de Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modeli. Bu yüksek teknolojili süpürge, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. 11 Nisan'da a101.com.tr web sitesinde satışa sunulan bu ürün, ev temizliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın.

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Bu içerik 12.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.