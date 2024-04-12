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A101'de Satışa Sunulan Roborock S7 Max Ultra Akıllı Robot Süpürge Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Roborock S7 Max Ultra Akıllı Robot Süpürge Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 13:02

11 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunda yer alan Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modeli özellikleri ve yorumları ile burada 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Bu katalogda yer alan ürünlerden biri de Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modeli. Bu yüksek teknolojili süpürge, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. 11 Nisan'da a101.com.tr web sitesinde satışa sunulan bu ürün, ev temizliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

👇11 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık.

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge, herkes tarafından merak konusu oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge, herkes tarafından merak konusu oldu.

Robot süpürge almayı düşünenlerin karşısına genellikle binlerce model çıkar ve bu durum, en iyi ve en uygun modeli seçmeyi oldukça zorlaştırır. Bu karmaşa içerisinde özellikle dikkat çeken bir model var: Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge. Bundan dolayı, özellikle merak edilen Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Modeli'nin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını incelemek istedik.

S7 Max Ultra, 5500 Pa HyperForce emiş gücü, VibraRise paspaslama teknolojisi ve Reactive Tech engel tanıma yetenekleri ile temizlik deneyimini mükemmelleştiriyor.

S7 Max Ultra, 5500 Pa HyperForce emiş gücü, VibraRise paspaslama teknolojisi ve Reactive Tech engel tanıma yetenekleri ile temizlik deneyimini mükemmelleştiriyor.

S7 Max Ultra, 5500 Pa HyperForce emiş gücü, VibraRise paspaslama teknolojisi ve Reactive Tech engel tanıma yeteneği ile otomatik temizlik deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu özellikler, cihazın her türlü yüzey ve kirli bölgeyi etkin bir biçimde temizlemesine olanak sağlar. Bu yenilikçi cihaz, 5500 Pa HyperForce emiş gücü ile en zorlu kirleri bile rahatlıkla temizler. Bu etkileyici emiş gücü, cihazın her türlü yüzey üzerinde etkili bir temizlik gerçekleştirmesini sağlar. Bunun yanı sıra, VibraRise paspaslama teknolojisi, cihazın zemin üzerindeki tüm kir ve lekeleri derinlemesine temizlemesine yardımcı olur.

RockDock Ultra'nın sunduğu yeni konfor düzeyini deneyimleyin ve ellerinizi kullanmadan temizlik yapmanın keyfini çıkarın. Bu sayede eviniz sürekli olarak pırıl pırıl ve taze kalır.

RockDock Ultra'nın sunduğu yeni konfor düzeyini deneyimleyin ve ellerinizi kullanmadan temizlik yapmanın keyfini çıkarın. Bu sayede eviniz sürekli olarak pırıl pırıl ve taze kalır.

Otomatik Kuruma Özelliği: Paspas ve iskele altının kurumasını sağlayarak hoş olmayan kokuların oluşumunu etkin bir şekilde engelleyin. Bu işlem, temizlik sonrası ortaya çıkabilecek nemden kaynaklı kötü kokuları engeller ve evinizin her zaman taze ve temiz kalmasını garanti eder.

Kendiliğinden Temizleme: Paspasınızı el ile yıkama zahmetini ortadan kaldıran bu özellik, kullanımdan sonra otomatik olarak temizlenir. Bu sayede hem zaman kazanırsınız, hem de sürekli olarak manuel temizlik yapma ihtiyacınızı tamamen ortadan kaldırırsınız. Bu, hem zamanınızı hem de enerjinizi tasarruf etmenizi sağlar.

Boşaltma gerektirmeden 7 haftaya kadar sürekli çalışabilir, bu sayede kullanıcıya zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Boşaltma gerektirmeden 7 haftaya kadar sürekli çalışabilir, bu sayede kullanıcıya zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Ayrıca, otomatik su dolumu ile 3230 metrekareye kadar alanı kesintisiz paspaslar, bu sayede 300 metrekarelik mekanlar için bile tek seferde temizlik sağlar.

Kendi Kendini Temizleme: Bağlantı istasyonunun altını otomatik temizleyerek bakım sürecini basit ve zahmetsiz kılar.

5500 Pa Aşırı Emiş: Zemin ve halılardaki kir ve toza veda edin. Güç, 5500 Pa HyperForce emiş gücüne yükseltildi ve yükseltilmiş yüzer fırça, evinizdeki tüm karışıklığı yakalamak için düz olmayan zeminlere kapalı kalıyor.

Dakikada 3.000 sonik fırçalama hareketi ile, geleneksel robot paspaslardan %30 daha etkili bir şekilde kurumuş lekeleri temizler.

Dakikada 3.000 sonik fırçalama hareketi ile, geleneksel robot paspaslardan %30 daha etkili bir şekilde kurumuş lekeleri temizler.

VibraRise Paspas Sistemi:  Sürekli yüksek aşağıya doğru basınç uygulayarak, yüzeylerde daha az kir bırakır.

Otomatik Paspas Kaldırma ile Mükemmel Temizlik: Halı ve sert zeminler arasındaki farkı anlayabilir, gerekli olmayan yerleri paspaslamak için paspası kaldırıp indirebilir.

Dayanıklı Tamamen Kauçuk Fırça: Cihaz saç dolaşmasını önleyen bir tasarıma sahiptir, bu sayede minimum bakım gerektirir ve kullanıcıya sürekli müdahale etme zahmetini kaldırır. Evcil hayvan sahipleri ve yoğun yaşamı olanlar için büyük bir avantajdır.

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Cihazınızın arkasındaki akıllı sistem, evinizi etkin bir şekilde temizlemek için detaylı haritalar oluşturarak en iyi rotayı planlar.

Cihazınızın arkasındaki akıllı sistem, evinizi etkin bir şekilde temizlemek için detaylı haritalar oluşturarak en iyi rotayı planlar.

Daha Hızlı Haritalayın, Daha Hızlı Temizleyin: Robotunuz ilk çalıştırıldığında hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde evinizin ayrıntılı bir haritasını oluşturacak, böylece en kısa sürede temizliğe başlayabilirsiniz.

Girilmez Bölgeler için Akıllı Öneriler: Kolayca sıkışan yerleri otomatik olarak algılar ve robot süpürgenizin küçük alanlara sıkışmasını önlemek için Girilmez Bölgeler önerir. Ayrıca Roborock Uygulamasında robot süpürgenizin belirli alanlarını engelleyen Görünmez Duvarlar da çizebilirsiniz.

Hızlı ve Yoğun Olmayan Şarj Destekli: Öncekine göre %30 daha hızlı şarj ederek temizlemeye hızla devam edin ve yoğun olmayan saatlerde şarj ederek düşük enerji fiyatlarından en iyi şekilde yararlanın.

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

  • Ağırlık (kg): 12,9 kg

  • Aşılabilir Engel: 20 mm

  • Boy: 100 mm

  • Çalışma Modu Sayısı: 2

  • Çalışma Süresi: 180 dakika

  • Derinlik: 96,5 mm

  • Emiş Türü: 5500 Pa

  • En: 247,3 mm

  • EPA/HEPA Filtre: Var

  • Kullanım Alanı: Sert zemin

  • Pil Tipi: Li-on

  • Renk: Beyaz

  • Ses Seviyesi (dB): 67 dB

  • Siklon Filtre: Yok

  • Su Tankı Kapasitesi (L): 0,2 L

  • Şarj Süresi: 4 saat

  • Teknoloji: Otomatik kir boşaltma sistemi

  • Toz Kapasitesi: 0,35 L

  • Garanti Süresi: 2 yıl Genpa garantili

Robot süpürgeyi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Robot süpürgeyi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Bazı kullanıcı yorumları şöyle:

  • 20 gündür kullanıyoruz. O geldikten sonra evde paspas ve süpürge kullanılamaz oldu. Haritalama vs. zaten sorunsuz. Su haznesini doldurun, kirli suyu boşaltın ve gerisini ona bırakın. Bu ürünü detaylı bir araştırma sonucunda satın aldık. Evde zaten Mi Mob Pro vardı ve oldukça yardımcı oluyordu, fakat artık ömrü tükendi. Ancak bu model, sunduğu desteği çok daha üst seviyeye çıkardı. En beğendiğim özellikler şunlar: Kendi paspasını yıkıyor, çöpünü boşaltıyor, paspası kurutuyor, paspasını yıkadığı suyu ayrı bir haznede saklıyor; bu sayede siz sadece temiz su ekleyip kirli suyu döküyorsunuz. Alt kısmında normalde eski cihazımızda saçlar sıkışırdı ancak bu cihazda böyle bir sorun yaşamadık. Kurulduğundan beri sadece kirli suyu boşalt, temiz suyu doldur olarak bir iş yaptık. Kendi kendine tüm işini yapabiliyor. Diğer yorumlarda belirtildiği gibi kamerası yok ve yerdeki nesneleri algılayarak kendini yönlendiren bir yapay zeka özelliği bulunmuyor, fakat bizim için gerekli olmadığını düşünüyoruz. Evde internete bağlı bir kamera fikri bize çekici gelmedi. Ayrıca ayda bir defa değiştirilmesi gereken toz torbası var, ancak henüz bir ay dolmadığı için bu konuda bir yorum yapamayacağım. Temiz su haznesine köpürmeyen ve çamaşır suyu içermeyen bir temizlik solüsyonu kullanabileceğimiz söyleniyor, ancak henüz deneme fırsatı bulamadım. Üründen son derece memnunuz, kesinlikle doğru bir tercih yapmışız. Ayrıca toz torbalarını sürekli almak yerine yıkanabilir olanları araştırıyoruz.

  • Uzun süre inceleme sonunda S7 Max Ultra'da karar kıldım. Yaklaşık 4 yıl Mi Mop Pro kullandıktan sonra bu robota geçtik. Max V ile farklar açıklamada mevcut zaten ama neden S8 Pro Ultra almadığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çift fırça ve 6000 Pa emiş gücü nedeniyle S8 Pro Ultra almayı düşünüyordum ancak birçok test değerlendirmesinde S7 Max Ultra'nın hem halı hem de sert zemin süpürmesinde daha başarılı sonuçlar aldığını gördüm. Ayrıca S8'in fırçalarına görece olarak daha fazla saç dolanıyordu. S8'de daha iyi görünen mop yaparken iki farklı noktadan titreşim uygulamasıydı ancak pratikte anlamlı fark göremedim. Zaten derin yer temizliği için Bissell Spinwave'den çok memnunum. Cihaz duvardan duvara kenarları dolanmadan odaya şöyle bir bakıp haritalamayı çok hızlı ve başarılı şekilde tamamladı :) Vakum gücünü Mi Mop Pro ile kıyaslamıyorum ancak en güçlü modda bile rahatsız edici ses düzeyine ulaşmaması çok güzel. Alırsanız pişman olmayacağınız, konforunuzu arttırırken iyi de temizlik yapan bir ürün.

  • 65 m2'lik 1+1 dairede oturuyorum. Ayda bir temizlik hizmeti alıyorum. Yatağın altı gibi zor yerler genelde atlanıyor. Bu süpürge rahatlıkla yatağımın altına girebiliyor. İlk kurulumu görece kolay bir şekilde yapabildim. 5 GHz WiFi bandı desteklenmiyor. Robot başta İngilizce konuşuyor; uygulamadan dilini değiştirdikten sonra Türkçe’ye geçiyor. Temizlik kalitesi bir insanın temizlemesi kadar iyi değil. Süpürdüğü zaman bile arkasından kontrol ettiğimde tek tük kırıntı vesaire bulabiliyorum. Bu yüzden 2 kere süpürttürüp 3. defasında hem süpürge hem paspas yaptırıyorum. Bütün bunları 1+1 evde tek şarjla yapabiliyor. Perdeleri nesne olarak algılıyor ve perdelerin altına girmiyor. Sandalyelerimin arasına da giremiyor. İyi bir temizlik için evdeki eşyaları, perdeleri vesaire robotu da düşünerek planlamak gerekiyor. Paspası içme suyuyla yaptırıyorum. Roborock marka yüzey temizleyici bulamadım; araştırıyorum. Pek de hijyenik bir temizlik yapamıyor bu yüzden. Kurumuş lekeleri vesaire çıkartamıyor paspas kesinlikle. İlk süpürüşünde mutlaka sizin de gözlem yapmanız gerekiyor. Ana fırçaya kağıt sıkıştı bende mesela. Robot hata verdiğinde hem sesli olarak (konuşarak) uyarıyor hem de telefon uygulamasından bildirim geliyor. Atık su tankını tam kilitleyememişim; onun için bile uyarı verdi. Yazılım kalitesini beğendim bu yüzden. Uzun lafın kısası, ayda bir temizlik hizmeti almaya devam edeceğim ancak en azından ay boyunca ev hiç tozlanmayacak gibi duruyor. Robotu biraz küçültür ve daha hijyenik temizlik yapar hale getirirlerse 3 sene içerisinde; model yükseltmeyi düşünebilirim ancak şimdilik piyasadaki en iyi ürünlerden birisi bu.

  • Cihaz mükemmel fakat hiçbir incelemede anlatılmayan kötü bir huyu var, temizlik yapılan yerde parlak koltuk, sandalye ayağı ve yere çok yakın aynalar lidarın hatalı çalışmasına sebep oluyor. Lazer ışını başka yöne gittiği için lazer oradaki nesneyi görmüyor, sürekli üzerinden geçmeye çalışıyor veya oraya çarpıyor. Bu kısımları kağıt bant ile kapatıp yaptığım temizlik denemelerinde hiçbir sıkıntı olmadan temizlik yapıp bitiriyor. Bir de ayarlardan “Önce halı temizliği” açılırsa paspası ve süpürmeyi ayrı ayrı yaptığı için çok daha iyi oluyor.

Aradığınız robot süpürgenin Roborock S7 Max Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz. Fiyatı 43.999 TL.

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