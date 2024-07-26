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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 26 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 26 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 14:06

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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4 Bölmeli Krep Tavası

4 Bölmeli Krep Tavası

4 ayrı bölmesi olan tavada istediğiniz şeyi pişirebiliyorsunuz. Kolay kahvaltı hazırlamanın yolu krep tavasında aynı anda 4 yumurta yapmak mümkün. İsterseniz de farklı ürünleri tek seferde yapabiliyorsunuz. Temizlenmesi oldukça kolay tava her mutfağa lazım!

Krep tavası Amazon'da 420 TL. Temu'da benzer 4 bölmeli tavanın fiyatı ise 469 TL.

Çok yönlü kullanılabilen tavayı satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Take'n Go Kapaklı Kaşıklı Yoğurt ve Diyet Kabı

Take'n Go Kapaklı Kaşıklı Yoğurt ve Diyet Kabı

Diyet ve yoğurt kabı olarak kullanılan bu kap yanında kaşığı ile geliyor. Meyveli, yulaflı ve yoğurtlu karışımlar hazırlayabileceğiniz kap BPA içermiyor. Bebek mamasını taşımak için de ideal kap ile atıştırmalıklarınız hep yanınızda olacak!

Diğer sitelerde neredeyse 2 katı fiyatı. Amazon yine bildiğimiz gibi teşekkürler.

600 ml'lik kap 90 TL, Temu'da benzer bir ürün ise 104 TL. 

Her yere götürebileceğiniz kabı almak için tıklayın.

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Lav Fresco 3'lü Saklama Kabı Seti

Lav Fresco 3'lü Saklama Kabı Seti

3 tane gelen cam saklama kapları her mutfağa lazım. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kullanımı çok kolay. Günlük olarak kullanabileceğiniz saklama kabı setine her şeyi koymak mümkün.

Bu ürünler Amazon'da şu an %16 indirimde. İndirimli fiyatı ise 260 TL. Bu ürünün yuvarlak olanları ise Temu'da 930 TL.

Hemen sepete atmak için tıklayın.

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Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Vileda moplar, evde temizliği çok kolaylaştırıyor. Hazneli püskürtme özellikli mop zemin temizliğinde size çok yardımcı oluyor. Kova olmadan temizlemek yapmanızı sağlayacak mop 180 derece dönebiliyor. 

İki taraflı kullanılabilir olması çok iyi, sağlam, su haznesi büyük. Süpürgeniz iyiyse aşırı kullanışlı.

Vileda'nın Amazon fiyatı 731 TL, Temu'da ise benzer mop 741 TL.

Mikrofiber pedi olan mop için hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Paşabahçe Elysia Çerezlik Kase

Paşabahçe Elysia Çerezlik Kase

Soda camından üretilen kaseler uzun süre dayanıklı. Zarif tasarımı sayesinde sunumlarınızı güzelleştirecek kaseler oldukça geniş. 

Paşabahçe Elysia Çerezlik Kase, geniş alanı ve büyük hacmi sayesinde oldukça kullanışlı bir ürün. Ayrıca, tasarımı çok şık ve her ortama uyum sağlıyor. Ürün, hasarsız ve çiziksiz bir şekilde, son derece özenli paketlenmiş olarak hızlıca elime ulaştı. Bu harika alışveriş deneyimi için teşekkür ederim. Kesinlikle tavsiye ederim!

2 tane gelen şık kaseler %32 indirime girmiş. Şu an fiyatı 119 TL. Temu'da bu ürün 141 TL.

Çerezlik olarak kullanılabilen kaseler için tıklayın.

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Bosch Professional Aksesuar & Sabitleme Seti

Bosch Professional Aksesuar & Sabitleme Seti

173 parçadan oluşan set içinde vida, dübel, matkap ucu bulunuyor. İçeriğinde evde sabitleme için gerekli her şeyi bulabileceğiniz seti kaçırmayın deriz!

261 TL olan aksesuar seti Temu'da 283 TL.

Her eve lazım aksesuar setine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Sleepy Sensitive Yatak Koruyucu Örtü

Sleepy Sensitive Yatak Koruyucu Örtü

60x90 cm büyüklüğündeki yatak koruyucu örtünün paketinde 30 tane var. Hassas ciltler için özel üretilen örtülerin pamuksu yüzeyi var. 

Hem yatak koruyucu hem de alt değiştirmede oldukça kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Bebeğinizin alt değiştirme işlemini dışarıda yapıyorsanız her yerin hijyenik olduğunu bilemezsiniz. Ama bununla sorunsuz altını değiştirip gerekirse işiniz bitince atarsınız.

175 TL olan yatak koruyucu örtü Temu'da 489 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Lav Ada Viski Bardağı

Lav Ada Viski Bardağı

6 tane gelen bardaklar çok şık. Yüksek kaliteli camdan yapılan bardaklar oldukça sade.

Cam bardaklar 218 TL. Temu'da benzer bardakların fiyatı 393 TL.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen bardakları almak için tıklayın.

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Mayaglory Turbo Fan Lite Chrome El Duşu

Mayaglory Turbo Fan Lite Chrome El Duşu

5 farklı fonksiyonu olan duş başlığı tüm banyolara uyumlu. Sauna modu sayesinde keyifli duş alabiliyorsunuz. Ayrıca bu başlık sayesinde az suyu verimli kullanabiliyorsunuz.

Hayatımda görüp deneyimlediğim en iyi fıskiye. Buhar modu bile var, soğuk su ile duş almak isteyen ama zorlananlar için buhar modu birebir. 2-3 tane daha almayı düşünüyorum şimdiden. Tek garipsediğim yönü biraz büyük. Umarım düşmelere ve kireçlenmeye karşı da dayanıklıdır.

89 TL olan duş başlığı Temu'da 123 TL.

Bu başlığa ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Madame Coco Diamanta Kapaklı Karaf

Madame Coco Diamanta Kapaklı Karaf

1.2 litre olan sürahi kapaklı olduğu için çok kullanışlı. İçine toz girmiyor ve suyunuz hep taze kalıyor. Su dışında meyve suyu için de kullanılabilecek sürahi mutfağınıza çok yakışacak.

Bu ürünü limonata, meyve suyu ve soğuk çaylar için kullanıyorum. Cam olması tercih sebebim, sürahilere göre daha kullanışlı.

66 TL olan kapaklı karaf Temu'da 148 TL.

Kapaklı sürahiye ulaşmak için tıklayın.

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