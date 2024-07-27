Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 27 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

Yuvarlak metal saplı tava 26 cm. Krep, pizza ve pankek yapabileceğiniz tava her eve lazım. Döküm olan tava aynı zamanda sağlıklı.

En çok krep ve pancake yapmada kullandım, gerçekten çok güzel oluyor. Hiç yapışmadan şekli bozulmadan ürünler alıyorsunuz. En kısa sürede pizza da deneyeceğim çok başarılı bir ürün.

564 TL olan döküm krep tavası Temu'da 1.079 TL.

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