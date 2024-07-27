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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 27 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 27 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 17:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lava Döküm Krep Tavası

Lava Döküm Krep Tavası

Yuvarlak metal saplı tava 26 cm. Krep, pizza ve pankek yapabileceğiniz tava her eve lazım. Döküm olan tava aynı zamanda sağlıklı. 

En çok krep ve pancake yapmada kullandım, gerçekten çok güzel oluyor. Hiç yapışmadan şekli bozulmadan ürünler alıyorsunuz. En kısa sürede pizza da deneyeceğim çok başarılı bir ürün.

564 TL olan döküm krep tavası Temu'da 1.079 TL. 

Hâlâ bir krep tavanız yoksa hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Plastikten yapılan saklama kapları setinin içinde 2.9, 1.9, 1.2, 0.8, 0.5 ve 0.3 litre kapasitede kaplar var. Mutfakta çok kullanılan plastik saklama kaplarına her şeyi koymanız mümkün.

6 tane gelen saklama kabının fiyatı 189 TL. Temu'da benzer saklama kapları ise 364 TL.

Saklama kaplarını almak için tıklayın.

AMAZON

Victorinox Mutfak Soyacak

Victorinox Mutfak Soyacak

Yumuşak veya sert kabuğu olan meyve ve sebzeler için ideal soyacağın paslanmaz çelik bıçağı var. Sivri uçlu yerini kullanarak meyve ve sebzelerdeki istenmeyen parçaları ayıklayabilirsiniz. 

Sebze meyve soyamayan adama mutfakta sebze meyve soydurur.

197 TL olan soyucu Temu'da ise 370 TL. 

Hafif yapısıyla kolay kullanılabilen soyacağa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Songmics Bambu Çamaşır Sepeti

Songmics Bambu Çamaşır Sepeti

Bambu çamaşır sepetinin 100 litre kapasitesi var. İki ayrı bölmesi olduğu için çamaşır ayırma derdi yok. Yıkanabilir torbalarını sepetten çıkarıp makineye atmak çok kolay. 

999 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 1.288 TL.

Evinize şık bir dokunuş olacak çamaşır sepetine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti

Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti

5 parçalık setin içinde bir sürahi ve 4 bardak bulunuyor. Cam malzemeden üretilen set masanıza şıklık katacak. Su ya da meyve suyu koyabileceğiniz set oldukça sağlam.

Amazon'da 134 TL olan setin benzeri Temu'da 690 TL.

Hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Einhell GE-LC 36/35 Li-Solo Akülü Ağaç Kesme

Einhell GE-LC 36/35 Li-Solo Akülü Ağaç Kesme

Ağaç keserken kullanılabilen testere akülü bir model. Hızlıca kesen testere bahçe işleriyle uğraşanlara çok yardımcı oluyor.

İlk defa testere kullandım ve kesim gücü beni çok memnun etti. Akü ile ağırlık konusu normaldir. Doğru kesim tekniği ile kesmeyeceği ağaç yok.

Amazon'da 4.029 TL olan testere Temu'da 4.869 TL. 

Ucuza testere almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

UGREEN Masa için Dikey Dizüstü Bilgisayar Standı

UGREEN Masa için Dikey Dizüstü Bilgisayar Standı

Çift yuvalı bu stant sayesinde masanız hep daha derli toplu olacak. İki dizüstü bilgisayarı aynı anda koymak için yeri olan standın taban vidasısını gevşeterek genişliğini ayarlamak mümkün. Sağlam stant çok işinize yarayacak.

779 TL olan stant Temu'da ise 879 TL.

Bilgisayar standını satın almak için tıklayın.

AMAZON

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Saçınızı acıtmadan tarayan oval saç fırçası ile saç taramak artık çok daha rahat. Islak ve kuru uygulamaya uygun fırça kaliteli malzemeden üretilmiş.

Daha ne olsun , uzun saçlarda etkili artık zorlanmadan tarama yapabiliyoruz.

Ürünün fiyatı 79 TL, Temu'da ise 229 TL.

Kolay kullanımı olan tarağı satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Viko Beyaz 3'lü Topraklı Beyaz Yonca Priz

Viko Beyaz 3'lü Topraklı Beyaz Yonca Priz

Evde priz artırmak için kullanılan yonca priz dayanıklı malzemeden üretilmiş. Dilediğiniz odada kullanabileceğiniz priz her eve lazım!

Ürünün markasını bilmiyordum, rastgele sipariş verdim ancak gelince ambalajının üzerinde Viko by Panasonic yazısını görünce hoşuma gitti. Ve evet ürün malzeme kalitesi olarak da gayet iyi.

Üzerinde 3 tane priz olan ürün 99 TL, Temu'da bu ürünün dikdörtgen şekli 174 TL.

İhtiyacınız varsa hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Bebek ya da evcil hayvanı olanların alabileceği Xiaomi akıllı kameranın gece görüşü de var. İç mekanda kullanabileceğiniz kameranın başlığı 360 derece dönüyor. 

Xiaomi akıllı kameranın fiyatı 957 TL, Temu'da başka marka kameranın fiyatı ise 1.193 TL.

Akıllı kamera ihtiyacınız varsa hemen tıklayın.

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