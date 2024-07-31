Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 31 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

Hazneli bu tüy toplayıcıyı evinde tüylü dostu olan herkes almalı. Halı, koltuk ve giysilerden tüy toplamaya yardımcı olan ürün ile artık tüy derdiniz ortadan kalkıyor.

Hiç ummadığım halde çok işe yaradığını gördüm ve şaşırdım. Evinde kedi köpek gibi tüylü hayvan barındıran herkesin mutlaka alması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta çeşitli e-ticaret sitelerinde gördüğüm ancak amazon.tr den aldığım bu ürün hiç işe yaramayacak sanıyordum ama yanılmışım. Geri ileri her hareketinde tüy topluyor ve temizliyor. Ben koltuk ve masa örtüsünde denedim olumlu sonuç aldım. Giysi ve halıda koltuktaki gibi etkili olmasa da gözle görünür bir şekilde temizliyor. kesinlikle tavsiye ediyorum.