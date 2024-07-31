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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 31 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 31 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 12:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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G45 Rustik Led Ampul

G45 Rustik Led Ampul

4 Watt'lık ampül vintage model. Evinizin dekoruna katkı sağlayacak ampul, diğer ampullere göre %90 enerji tasarrufu sağlıyor. 

Muhtemelen ilerleyen süreçte tekrar alacağım bir ürün. 👍 Ortama farklı bir hava katıyor.

Amazon'da 89 TL olan ampul, Temu'da 167 TL.

Rustik model ampulü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Formeya Fitted Yatak Koruyucu Alez Çarşaf

Formeya Fitted Yatak Koruyucu Alez Çarşaf

%100 pamuk alez çarşaf, 140x190 cm büyüklüğünde. Sıvı geçirmeyen alez yatağınızı korumak için en iyi yöntem. Pamuk kumaşı sayesinde sıcaklarda serin tutan yapısı, soğuklarda ise ısınmanızı sağlıyor.

Alezin Amazon fiyatı 399 TL, Temu fiyatı ise 516 TL.

Koruyucu örtüye ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Orret Home Silikonlu Plastik Çöp Kovası

Orret Home Silikonlu Plastik Çöp Kovası

Dolaba takılabildiği için yer kaplamayan çöp kutusu katlanabiliyor. Bu sayede kullanmadığınız zamanlarda katlayabilirsiniz. Yerden tasarruf yapan çöp kovasının montajı çok kolay. 

%10 indirime giren çöp kovası şu an 197 TL. Temu'da fiyatı ise 199 TL.

Kolay temizlenen çöp kovasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Avessa Prof. Masa Tenis Raketi

Avessa Prof. Masa Tenis Raketi

Masa tenisi seviyorsanız tenis raketine ihtiyacınız var. Kaliteli tenis raketi ile oyunlar çok daha zevkli geçecek. 

Raket, Amazon'da 377 TL, Temu'da ise 452 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Cressi Rondinella Palet

Cressi Rondinella Palet

Yüzerken rahatlık sağlayan paleti havuzda ya da denizde kullanabilirsiniz. Ayağınıza tam oturacak palet, yüzmeyi kolaylaştırıyor. Dayanıklı palet oldukça esnek.

%9 indirime giren palet 623 TL. Temu'da ise benzer paletin fiyatı 648 TL. 

Paleti hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
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Hava Geçirmez Kahve Kabı

Hava Geçirmez Kahve Kabı

1,8 litrelik kahve kabı her eve lazım. Özellikle kahve çok tüketiyorsanız bu kabı kaçırmayın deriz. İçine kahve dışında çay, şeker gibi ürünleri koymak da mümkün. 

650 TL olan bu kahve kabı Temu'da 935 TL. 

Paslanmaz çelik kabı satın almak için tıklayın.

AMAZON

GoLite Gaming Oyuncu Gamer Mouse Pad

GoLite Gaming Oyuncu Gamer Mouse Pad

Kaymaz tabanı sayesinde çok rahat mouse pad, büyük boy. Masayı kaplayan ürünün boyutu 70x30 cm. Oyun oynayanların çok hoşuna gidecek ürün yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş.

Mouse pad şu an Amazon'da 188 TL. Temu'da benzer bir mouse pad 178 TL.

Bu altlığı hemen satın almak için tıklayın.

AMAZON

Biterse Kedi Köpek Tüy Toplayıcı

Biterse Kedi Köpek Tüy Toplayıcı

Hazneli bu tüy toplayıcıyı evinde tüylü dostu olan herkes almalı. Halı, koltuk ve giysilerden tüy toplamaya yardımcı olan ürün ile artık tüy derdiniz ortadan kalkıyor. 

Hiç ummadığım halde çok işe yaradığını gördüm ve şaşırdım. Evinde kedi köpek gibi tüylü hayvan barındıran herkesin mutlaka alması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta çeşitli e-ticaret sitelerinde gördüğüm ancak amazon.tr den aldığım bu ürün hiç işe yaramayacak sanıyordum ama yanılmışım. Geri ileri her hareketinde tüy topluyor ve temizliyor. Ben koltuk ve masa örtüsünde denedim olumlu sonuç aldım. Giysi ve halıda koltuktaki gibi etkili olmasa da gözle görünür bir şekilde temizliyor. kesinlikle tavsiye ediyorum.

74 TL olan tüy toplayıcının Temu'daki fiyatı 99 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Sihirli Su Emici Banyo Paspası

Sihirli Su Emici Banyo Paspası

Su emici yapısıyla kullanışlı paspas her banyoya lazım. 10 saniyede kuruyan paspas ile artık banyo sonrası yerler ıslak kalmayacak. Süper emici paspas oldukça yumuşak ve rahat.

Çok satanlarda 1. sırada olan banyo paspası 107 TL. Temu'da bu paspasın aynısının fiyatı 119 TL.

40x60 cm boyutundaki banyo paspasını satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

YOUSHARES İnsülin Soğutucu Çanta

YOUSHARES İnsülin Soğutucu Çanta

İnsülin kullananlar için bu çanta şart. 2 tane soğutucu ile gelen çanta seyahatler için gerekli bir ürün. 6-8 saat boyunca ilaçları serin tutan çantanın 7 bölmesi, 3 file cebi ve 1 iç bölmesi var.

Amazon'da 262 TL olan insülin soğutucu çanta, Temu'da 275 TL.

Şık çantasıyla kullanışlı ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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