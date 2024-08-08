Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kaymaz tabanlı banyo paspasının modeli çok güzel. 2'li bu takım banyonuza çok yakışacak. Mikrofiber kumaştan üretilen banyo seti makinede yıkanabiliyor.

Amazon'da bu set 249 TL, Temu'da ise başka model bir banyo seti 365 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.