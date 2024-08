Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Eti yumuşatmak için dövmek gerekiyor. Pişirmeden önce yumuşatabilmek için bu et döveceğini alabilirsiniz. Çift taraflı bu et döveceği her mutfağa lazım.

119 TL olan et döveceği, Temu'da 157 TL.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.