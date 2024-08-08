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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 16:35

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mer-Tim Sandalye Minderi

Mer-Tim Sandalye Minderi

Sandalye üzerine koyabileceğiniz minder hem rahatlık hem şıklık getiriyor. Siyah rengiyle kolayca kirlenmeyen sandalye minderini evde, bahçede veya balkonda kullanmak mümkün.

Temu'da sandalye minderinin fiyatı 121 TL. Amazon fiyatı ise 89 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Gahwa Kılıf

Gahwa Kılıf

12/12 Pro ile uyumlu kılıf darbelere karşı dayanıklı. Kart yuvası olan kılıf sayesinde cüzdana bile ihtiyacınız olmayacak. Bu kılıfla telefonunuzu yatay olarak da kullanabilirsiniz.

59 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 365 TL.

Kaliteli bu kılıfa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Baskılı Cüzdan

DeFacto Kadın Baskılı Cüzdan

Cüzdana ihtiyacınız varsa bu modeli inceleyebilirsiniz. Deniz kabuğu baskılı cüzdan çok tatlı duruyor. İçi oldukça yeterli cüzdanın içine hem kartlar hem paralar rahatça sığıyor.

Baskılı cüzdanın fiyatı Temu'da 179 TL. Amazon'da ise bu cüzdan 149 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Kapişonlu Polar Sweatshirt

Kapişonlu Polar Sweatshirt

Kedi ve köpeklere özel sweatshirt Scooby Doo baskılı. Kışın köpeğinize ya da kedinize giydirebileceğiniz ürün çok tatlı duruyor.

Tam oldu kedim 4.5 kilo. 🐾🐾

M beden ürün 85 TL. Temu'da ise köpek kıyafetleri 271 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Kaymaz tabanlı banyo paspasının modeli çok güzel. 2'li bu takım banyonuza çok yakışacak. Mikrofiber kumaştan üretilen banyo seti makinede yıkanabiliyor. 

Amazon'da bu set 249 TL, Temu'da ise başka model bir banyo seti 365 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Crossbody Bel Çantası

Crossbody Bel Çantası

Siyah çanta herkese lazım. Her kombine uyan çanta oldukça kullanışı. Bel çantası olarak kullanabileceğiniz çanta boyundan da asılabiliyor. Çantanın içi de gayet büyük. 

271 TL olan çanta Temu'da 569 TL.

Böyle bir çantaya ihtiyacınız varsa hemen tıklayın.

AMAZON

Kozzy Home Halı

Kozzy Home Halı

Yıkanabilir halı, kaymaz tabanıyla oldukça kullanışlı. %100 kadife kumaşa basılan halının baskısı dijital. 4 mm sünger tabana sahip halı çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

348 TL olan halının benzeri Temu'da 577 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Muggo Pascal Krampon

Muggo Pascal Krampon

Halı sahada giymeye uygun kramponlar çok rahat. Gold detayı olan kramponlar su geçirmiyor ve darbelere karşı dayanıklı. 

Temu'da benzer bir kramponun fiyatı 642 TL, Amazon'da ise bu kramponun fiyatı 349 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Et Döveceği

Et Döveceği

Eti yumuşatmak için dövmek gerekiyor. Pişirmeden önce yumuşatabilmek için bu et döveceğini alabilirsiniz. Çift taraflı bu et döveceği her mutfağa lazım. 

119 TL olan et döveceği, Temu'da 157 TL.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

AMAZON

Ahşap Saplı Çekiç

Ahşap Saplı Çekiç

Evde çekiciniz yoksa o zaman ahşap saplı çekici alabilirsiniz. Her eve lazım çekiç oldukça kaliteli.

110 TL olan çekiç Temu'da 169 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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