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24 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

24 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 08:48

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”

Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de muhalif liderlerin konuşmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!' diyerek sözlerine başladı. 'Sonuna kadar devam edeceğiz' diyen Özel, boykot çağrısını yineledi.

Boykot çağrısında bulunan Özel, “Espressolab’a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” diyerek boykot listesinde bulunan markaları da tek tek saydı.

Hazal Kaya paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağında...

Hazal Kaya paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağında...

Hazal Kaya sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kadar devam ettirdi. Tepkiler artınca günler sonra İmamoğlu’na destek paylaşımı yapan oyuncu Hazal Kaya, yine tepkilerin odağında geldi. Nedeni ise İmamoğlu’na destek eylemlerinde Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının yer aldığı bir pankartı paylaşıp, “Reklam” ibaresi eklemesi oldu… Kaya, tepkiler üzerine gönderiyi sildi ve sosyal medyada gündem olan bir açıklamayla kendisini savundu. Ünlü oyuncu X'te Trend Topic (TT) oldu. İşte detaylar.

Survivor'da adaya veda eden isin Doğuş oldu.

Survivor'da adaya veda eden isin Doğuş oldu.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de geçtiğimiz hafta Elif Şadoğlu elenmişti. Bu hafta gerçekleşen erkek elemesinde All Star takımından İsmail Balaban ve Gönüllüler takımından Doğuş düellosu yapıldı. Survivor'a veda eden isim belli oldu.

Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı

Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı

Finans profesörü Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim. Ancak Demirtaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Özgür Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu kez yeni tarzıyla gündemde. Zaten bir süredir spor sayfalarından çok magazinde gördüğümüz Icardi, sosyal medyada bu kez bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.

Sevgilisi China Suarez ile kamera karşısına geçen futbolcunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Paylaşımlara “Bu kim?”, “Icardi’ye ne olmuş?”, “Saçlara ne yaptın baba?” gibi yorumlar geldi.

Yeni imajını bakalım siz beğenecek misiniz?

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Saçlarına Hiç Acımamış: Dubai'de Görüntülenen Kerem Bürsin'in Yeni İmajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Saçlarına Hiç Acımamış: Dubai'de Görüntülenen Kerem Bürsin'in Yeni İmajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Uzunca bir süredir televizyon ekranlarında göremediğimiz fakat zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme düşen Kerem Bürsin, Dubai'de hayranları tarafından gizlice görüntülendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler resmen şoka soktu!

Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı ortaya çıktı...

Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı

Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı

Türkiye ve Macaristan'ın karılaştığı Play Off eşleşmesinde Türkiye rakibini altı golle elemeyi başardı. A Ligi'ne yükselen milliler, 2025 yılında Dünya Kupası Elemeleri'nde tekrar sahneye çıkacak.  Maç içinde ise Arda Güler'e yapılan fauller ve müdahaleler tepki çekti. Macaristan'ın yıldızı Szoboszlai ile sık sık karşı karşıya gelen Arda'nın 'sus' işareti gündem olmuştu. Szoboszlai'nin gülerek geçiştirdiği olaya sosyal medyadan 'katkı' verdi.

Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Bursa'da Kaynak Yaptığı Sırada Görüntülendiğini Fark Eden Sürücü Çileden Çıktı!

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik kavgaları, basit anlaşmazlıkların şiddete dönüşmesine neden oluyor. Yol verme tartışmaları, hatalı sollamalar veya korna kullanımı nedeniyle sürücüler arasında başlayan gerilim, zaman zaman fiziksel şiddetle sonuçlanıyor. 

Bursa’da da benzer bir olay yaşandı. Kaynak yaptığı sırada başka bir sürücü tarafından görüntülendiğini fark eden kadın, sinirlenerek araçtan inip saldırmaya başladı.

Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, protestolara neden oldu. Farklı şehirlerlerde düzenlenen protestolarda ve sosyal medyada yapıaln paylaşımlarda en çok tercih edilen şarkı ise Duman grubunun Kufi şarkısı oldu. 

Kufi albümü, Duman grubunun 7. stüdyo albümü olarak 13 Aralık'ta dinleyenlerle buluşmuştu. Albüme de adını veren Kufi şarkısı ise 24 Haziran 2024'te yayınlanmıştı.

Peki Kufi ne demek?

Bu Grup İsimleri Bir Harika Dostum! En İyi İsme Sahip Grubu Seçiyoruz!

Bu Grup İsimleri Bir Harika Dostum! En İyi İsme Sahip Grubu Seçiyoruz!

Ne müzik grupları geçti... Bu gözler nasıl müzik grupları isimlerini duydu... Hazırsanız şimdi gelmiş geçmiş hem en yaratıcı hem de en iyi isimli müzik grubunu seçiyoruz. Bakalım kim kazanacak!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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