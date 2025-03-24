Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, protestolara neden oldu. Farklı şehirlerlerde düzenlenen protestolarda ve sosyal medyada yapıaln paylaşımlarda en çok tercih edilen şarkı ise Duman grubunun Kufi şarkısı oldu.

Kufi albümü, Duman grubunun 7. stüdyo albümü olarak 13 Aralık'ta dinleyenlerle buluşmuştu. Albüme de adını veren Kufi şarkısı ise 24 Haziran 2024'te yayınlanmıştı.

Peki Kufi ne demek?