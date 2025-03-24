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Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 23:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, protestolara neden oldu. Farklı şehirlerlerde düzenlenen protestolarda ve sosyal medyada yapıaln paylaşımlarda en çok tercih edilen şarkı ise Duman grubunun Kufi şarkısı oldu. 

Kufi albümü, Duman grubunun 7. stüdyo albümü olarak 13 Aralık'ta dinleyenlerle buluşmuştu. Albüme de adını veren Kufi şarkısı ise 24 Haziran 2024'te yayınlanmıştı.

Peki Kufi ne demek?

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Duman Kufi Şarkısı Sözleri

Duman Kufi Şarkısı Sözleri

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Üsküdar’ı yine geçemedik abi

Bu atlar çok hain

Eşekler daha iyi

Bu eşekler daha iyi

Biz bu kafalara gelemedik abi

Bu gösteri kallavi

Aktörleri daha iyi

Bu aktroller daha iyi

Kargaları yine kovamadık abi

Korkuluk çok enayi

Kuşlar şeytani

Bu kuşlar şeytani

Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kufi kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Kufi, 'Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi' anlamına gelir. Aynı zamanda bazı Müslümanların günlük hayatta veya namaz sırasında kafalarına taktıkları takke benzeri şapkaya denir. Kufi, bugün günümüzde bazı bölgelerde hala kullanılır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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