Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Duman Kufi Şarkısı Sözleri: Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, protestolara neden oldu. Farklı şehirlerlerde düzenlenen protestolarda ve sosyal medyada yapıaln paylaşımlarda en çok tercih edilen şarkı ise Duman grubunun Kufi şarkısı oldu.
Kufi albümü, Duman grubunun 7. stüdyo albümü olarak 13 Aralık'ta dinleyenlerle buluşmuştu. Albüme de adını veren Kufi şarkısı ise 24 Haziran 2024'te yayınlanmıştı.
Peki Kufi ne demek?
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Duman Kufi Şarkısı Sözleri
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Kufi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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