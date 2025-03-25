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Kız Yurduna Saldırmaya Çalışan İBDA-C'li Gruba Polis Müdahalesi: "Yapmayın Allah Aşkına”

Kız Yurduna Saldırmaya Çalışan İBDA-C'li Gruba Polis Müdahalesi: "Yapmayın Allah Aşkına”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 08:51

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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestoların gerçekleştiği Saraçhane Meydanı yakınlarında bulunan Şehzadebaşı Camii önünde toplanan İBDA-C'li bir grup, tekbir getirerek “Cenk, cihat, şehadet” sloganları attı. Ardından, cami yakınındaki bir kız öğrenci yurduna saldırmak isteyen gruba polis müdahale etti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gazeteci Nagihan Yılkın’ın aktardıklarına göre, yurtta kalan öğrenciler grubun sloganlarına tepki gösterince tansiyon yükseldi.

Gazeteci Nagihan Yılkın’ın aktardıklarına göre, yurtta kalan öğrenciler grubun sloganlarına tepki gösterince tansiyon yükseldi.

Grubun binaya bakarak tekbir getirdiği, küfürler ettiği ve içeri girmeye çalıştığı görüldü. O anları kayda alınırken, polislerin gruba “Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına” diyerek müdahale ettiği duyuldu.

Gruptakiler polis tarafından engellenirken, olayın sosyal medyada gündem olmasıyla müdahalenin şekli farklı yorumlara neden oldu.

Gruptakiler polis tarafından engellenirken, olayın sosyal medyada gündem olmasıyla müdahalenin şekli farklı yorumlara neden oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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