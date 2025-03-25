Kız Yurduna Saldırmaya Çalışan İBDA-C'li Gruba Polis Müdahalesi: "Yapmayın Allah Aşkına”

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestoların gerçekleştiği Saraçhane Meydanı yakınlarında bulunan Şehzadebaşı Camii önünde toplanan İBDA-C'li bir grup, tekbir getirerek “Cenk, cihat, şehadet” sloganları attı. Ardından, cami yakınındaki bir kız öğrenci yurduna saldırmak isteyen gruba polis müdahale etti.