Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 6 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

30x30 cm büyüklüğündeki mutfak havluları 2 tane geliyor. Her mutfağa lazım havluların desenleri de çok tatlı. Mutfakta havlu eksiğiniz varsa hemen alın deriz!

Amazon'da 179 TL olan havluların Temu fiyatı 285 TL.

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