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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 6 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 6 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:27

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Evdek 2’li Mutfak Havlusu

Evdek 2’li Mutfak Havlusu

30x30 cm büyüklüğündeki mutfak havluları 2 tane geliyor. Her mutfağa lazım havluların desenleri de çok tatlı. Mutfakta havlu eksiğiniz varsa hemen alın deriz!

Amazon'da 179 TL olan havluların Temu fiyatı 285 TL.

Bu havluları satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Animals Figürlü Çocuk Halısı

Animals Figürlü Çocuk Halısı

Yıkanabilir çocuk odası halısı 100x100 cm boyutunda. Figürü çocukların çok hoşuna giden halı çocuk odalarının en sevilen parçası olacak. Kaymaz tabanlı olduğu için oldukça güvenli.

Temu'da yuvarlak çocuk halısının fiyatı 380 TL iken Amazon'da 350 TL.

Çocuk halısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Reeder S19 Max Cüzdanlı Kapaklı Kılıf

Reeder S19 Max Cüzdanlı Kapaklı Kılıf

Kapaklı bir telefon kabı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. İçinde kartlarınızı koyabileceğiniz yer olan kılıf sayesinde yanınızda cüzdan taşımanıza bile gerek kalmayacak. 

245 TL olan kılıfın Temu fiyatı ise 331 TL.

Bu telefon kılıfını almak için tıklayın.

AMAZON

Seramik Beyaz Kupa Bardak

Seramik Beyaz Kupa Bardak

Baskılı kupalar son zamanlarda çok moda. Özel günlerde sıklıkla hediye edilen bu kupa üzerinde 'Hem Harbi Hem Barbi' baskısı var. Dayanıklı malzemeden üretilen kupayı uzun süre kullanabileceksiniz.

330 ml kapasitesi olan bardağın farklı baskısı Temu'da 274 TL, Amazon'da ise bu bardak 99 TL.

Bardağı hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Homaxy Kaymaz Banyo Paspası

Homaxy Kaymaz Banyo Paspası

40x60 cm boyutlarındaki banyo paspası uzun tüylü bir yapıya sahip. Kaymaz tabanı sayesinde banyo kullanımı için ideal paspaslardan.

Açık gri rengiyle banyoya yakışan paspas 201 TL, Temu'da ise farklı bir banyo paspası 350 TL.

Yumuşak banyo paspasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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BLUECHOLON Beyzbol Şapkası

BLUECHOLON Beyzbol Şapkası

%100 pamuk beyzbol şapkası arkadan ayarlanabiliyor. Hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun şapka beyaz rengiyle çok kullanışlı. Elde yıkanabilen şapka güneşli günlerde vazgeçilmeziniz olacak.

Bu şapka 110 TL, Temu'da farklı renk bir beyzbol şapkası ise 158 TL.

Şapkayı beğendiyseniz hemen almak için buraya tıklayın.

AMAZON

Elians Goose Basic Sneakers

Elians Goose Basic Sneakers

Dış malzemesi süet olan sneakers şık bir ayakkabı. Açık kahve rengiyle her şeye uyabilecek ayakkabı şık olduğu kadar rahat bir model.

219 TL olan sneakersın farklı desenlisi Temu'da 821 TL.

Bu ayakkabı için tıklayın.

AMAZON

Su Tutucu Musluk Matı

Su Tutucu Musluk Matı

Hem mutfak hem banyoya uygun mat ile etraf su olmuyor. Sızdırmaz yapısıyla lavabonun etrafındaki suyu tutan mat ile temizlik kolaylaşıyor. Esnek yapısıyla çok kolay takılıp çıkarılabilen mat her eve lazım! 

144 TL olan matın Temu'da fiyatı 161 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Uc050 Unisex Kışlık Ev İçi Terliği

Uc050 Unisex Kışlık Ev İçi Terliği

İçi yünlü terlik kış için ideal. Kışın ayaklarınızı sıcacık tutacak terliği ister kendiniz ister misafirleriniz için alabilirsiniz. 

199 TL olan bu terliğin benzeri Temu'da 200 TL. 

1-2 haftadır kullanıyorum, gayet güzel ve rahat. 1 numara büyük almanızı öneririm. Ayak topuğunun daha rahat etmesi için.

Bu terliği beğendiyseniz hemen almak için tıklayın.

AMAZON

JLab -Jlab Go Air Pop Bluetooth Kulaklık

JLab -Jlab Go Air Pop Bluetooth Kulaklık

Bluetooth kulaklıklar hayatı kolaylaştırıyor. 32 saat kullanılabilen kulaklığın tasarımı çok rahat.

Kızım kulaklığını kaybettiği için bunu yeni aldık, gayet güzel çalışıyor, ses kalitesi gayet iyi, kolay kullanım ve çok ergonomik, kulağa tam oturdu. Kızım 'baba eskisini iyi ki kaybetmişim 'diyor.

Bu kulaklık 499 TL. Temu'da ise başka bir bluetooth kulaklık 1.159 TL.

Bu kulaklık için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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