Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 5 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

Mama veya su kabı olarak kullanabileceğiniz kap kediler için ideal. 13 cm'lik kabın hacmi 0,25 litre.

Kedim çok sevdi, temizlemesi de çok rahat

Amazon'dan bu kabı almak için 146 TL ödemeniz gerekiyor, Temu'da ise benzer bir kap 285 TL.

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