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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 5 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 5 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 15:59

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ever Fairy Şeffaf Masa Örtüsü

Ever Fairy Şeffaf Masa Örtüsü

60x60 cm büyüklüğündeki masa örtüsü ile masanız hep temiz kalacak. PVC şeffaf kaplama masa örtüsü oldukça kaliteli. Masanızı koruyan kaplamayı temizlemek de çok kolay.

2 mm kalınlığı olan örtü 219 TL, Amazon'da ise 713 TL. 

Bu masa örtüsüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lines Kare Granit Krep Tavası

Lines Kare Granit Krep Tavası

4 ayrı bölmesi olan tava sayesinde kahvaltı hazırlamak kolaylaşıyor. Granit kaplama tava oldukça kullanışlı. Ergonomik yapısıyla mutfakta yardımcı olan krep tavası 28 cm.

299 TL olan tavanın üç bölmesi Temu'da 373 TL. 

Bu tavaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Paşabahçe 98328 Oasis Bardaklı Sürahi

Paşabahçe 98328 Oasis Bardaklı Sürahi

Bardağı olan sürahi baş ucuna koymak için ideal. Dayanıklı camdan üretilen sürahi fırsat ürünlerinden. Günlük olarak kullanabileceğiniz bu sürahi ile yatarken hep yanınızda su olacak.

Çok beğendim, bardağı da var.

Amazon'da 111 TL olan sürahi Temu'da 357 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Trixie Kedi Seramik Mama ve Su Kabı

Trixie Kedi Seramik Mama ve Su Kabı

Mama veya su kabı olarak kullanabileceğiniz kap kediler için ideal. 13 cm'lik kabın hacmi 0,25 litre.

Kedim çok sevdi, temizlemesi de çok rahat

Amazon'dan bu kabı almak için 146 TL ödemeniz gerekiyor, Temu'da ise benzer bir kap 285 TL. 

Bu kabı kedilerinize almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Artema Master A45693 1F Sürgülü El Duşu Takımı

Artema Master A45693 1F Sürgülü El Duşu Takımı

Duş takımı ihtiyacınız varsa hazır bu ürün fırsat ürünlerindeyken satın alın deriz! Kolayca temizlenen duş takımını uzun yıllar kullanabileceksiniz. 

Çok kullanışlı ve montajı da kolay.

Bu takım 1.310 TL, Temu'da ise benzer takım 2.193 TL.

Bu takım için tıklayın.

AMAZON
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Lovasy Kadın Pijama Seti

Lovasy Kadın Pijama Seti

Pijama ihtiyacınız varsa bu seti deneyebilirsiniz. Yumuşacık pijama ile evde hem şık hem rahat olacaksınız. Klasik pijamalardan olan bu kıyafeti uyku dışında evde de giyebilirsiniz.

297 TL olan pijama setinin benzeri Temu'da 364 TL.

Bu pijamayı hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Otomatik Pencere Temizleme Robotu

Otomatik Pencere Temizleme Robotu

Temizleme robotu ile tüm camlarınız tertemiz olacak. Artık cam silmek sizin derdiniz olmayacak. Kablosuz olduğu için kullanımı kolay robot 25 dakika boyunca çalışabiliyor.

Amazon'da 3.617 TL olan robot Temu'da 3.625 TL.

Bu robota hemen ulaşmak için buraya tıklayın.

AMAZON

PUPIL LONDON BEN-5 Slide Terlik

PUPIL LONDON BEN-5 Slide Terlik

Yaz için ideal terliklerden biri olan terlik siyah renginde. Dışı ve içi EVA olan terlilk rahat ve şık bir model. 

Bu fiyata bedava aldım, şaşırtıcı ama iç taban çok ortopedik.

202 TL olan terlik Temu'da 275 TL.

Bu terliği almak için tıklayın.

AMAZON

TriLine LEDTV LCD Monitör Duvar Askı Aparatı

TriLine LEDTV LCD Monitör Duvar Askı Aparatı

Televizyonunuzu duvara asmak için bu aparatı alabilirsiniz. 15 kiloya kadar taşıyabilen askı hareketli bir model. Televizyonunuzu istediğiniz şekilde hareket ettirebileceğiniz aparat 24 inçe kadar uyumlu.

Amazon'da 249 TL olan aparat Temu'da 361 TL.

23 inch monitör için aldım, oldukça başarılı.

Bu aparat için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bestway Aile ve Çocuklar için Uygun Şişme Dikdörtgen Yüzme Havuzu

Bestway Aile ve Çocuklar için Uygun Şişme Dikdörtgen Yüzme Havuzu

Şişme havuz yazın kurtarıcı. Çocukların bayılacağı havuza yetişkinler de girebiliyor. 778 litrelik havuz çok satanlarda 1. sırada. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar yanınızda olacak yüzme havuzu yama setiyle geliyor.

1.299 TL olan havuz Temu'da 1.356 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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