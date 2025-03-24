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CHP'den İhraç Edilen Lütfü Savaş, CHP’nin Olağanüstü Kurultayının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

CHP'den İhraç Edilen Lütfü Savaş, CHP’nin Olağanüstü Kurultayının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 14:18 Son Güncelleme: 24.03.2025 - 14:57

Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı hakkında mahkemeye iptal başvurusu yapıldı. TV100’de yer alan habere göre; Aralık ayında CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş dahil 3 isim mahkemeye başvuruda bulundu.

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CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı.

Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Özgür Özel, parti genel merkezindeki basın toplantısına olağanüstü kurultay kararını açıklamıştı.

Özgür Özel, parti genel merkezindeki basın toplantısına olağanüstü kurultay kararını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye 'kayyum atanması' ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı.

'Atatürk'ün partisine kayyum atamak istiyorlar' diyen Özel, 'Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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