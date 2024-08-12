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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 10:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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İspanyol Paça Tayt Pantolon

İspanyol Paça Tayt Pantolon

İspanyol paça pantolonları seviyorsanız bu pantolona bakabilirsiniz. Makinede yıkanabilen pantolon rahat ve şık bir model. 

Güzel, tayt gibi aslında. Paçaları bol şık bir parça.

Yüksek bel model pantolon 162 TL. Temu'da farklı renkteki bu model pantolonun fiyatı ise 498 TL.

Bu pantolonu beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Aslan Baskılı Omuz Çantası

Aslan Baskılı Omuz Çantası

Askılı bez çanta her yere giymeye uygun. 70 cm uzunluğundaki omuz çantası %100 pamuktan üretilmiş. Kombinlerinizin star parçası olacak omuz çantasını kaçırmayın deriz!

99 TL olan bez çantanın farklı bir modeli Temu'da 149 TL.

Bu çanta için tıklayın.

AMAZON

TAÇ Pamuk Ruby Mutfak Havlusu

TAÇ Pamuk Ruby Mutfak Havlusu

2'li gelen mutfak havlusu kırmızı ve beyaz renklerinde. Üzerinde işlemeler bulunan havlular mutfağınıza çok yakışacak. 

Fırsat ürünlerinden olan havlular 190 TL. Temu'da ise başka model havlular 314 TL.

Mutfak havlusu ihtiyacınız varsa hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Yeşil Örme Runner

Yeşil Örme Runner

%100 organik pamuktan üretilmiş runner 35x155 cm boyutlarında. Yeşil tonlarındaki runner'ı sunum yaparken kullanabilirsiniz. Sunumlarınızı güzelleştirecek runner her eve lazım!

Amazon'da 139 TL olan runner'ın benzeri Temu'da 201 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Çınar Bez Çanta A.Ş. Clutch

Çınar Bez Çanta A.Ş. Clutch

Üzerinde minik kediler olan çantayı ihtiyacınıza uygun olarak kullanabilirsiniz. 25x18 cm boyutlarındaki çantayı makyaj çantası ya da seyahat çantası olarak kullanmak mümkün. 

79 TL olan bez çantanın başka modeli Temu'da 111 TL.

Bu çantayı hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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The Socks Company Kadın 965P 5'li Desenli Çorap Set

The Socks Company Kadın 965P 5'li Desenli Çorap Set

İçinde 5 tane olan çorap seti 36-40 ayak numaralarına göre. Rengarenk bu çorap setinden herkese lazım. Renkli kombinlerinizi tamamlamak için alabileceğiniz setteki çoraplar %80 pamuk.

160 TL olan çorap setine benzer bir set Temu'da 168 TL.

Bu çorap setini satın almak için tıklayın.

AMAZON

Cankypu Silikon Duş Seti

Cankypu Silikon Duş Seti

İçinde duş fırçası, sırt yıkayıcı ve peeling pedi olan duş seti ile duşta rahat edecekseniz. Herkesin ihtiyacı olan bu setle banyodan yenilenerek çıkacaksınız. 

Bu set Amazon'da 400 TL, Temu'da benzer bir set ise 602 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

whatRUeed Seyahat Düzenleyici

whatRUeed Seyahat Düzenleyici

16 tane gelen seyahat düzenleyicilerle artık bavul hazırlamak çok kolay. Şeffaf olduğu için rahatça içinde ne olduğunu görebileceğiniz düzenleyiciler farklı farklı boyutlarda geliyor.

Bu çantalar 219 TL, Temu'da ise benzer düzenleyiciler 297 TL.

Su geçirmez çantalara ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Risingmaber Yapışkanlı Beyaz Köşe Şampuan Tutucu

Risingmaber Yapışkanlı Beyaz Köşe Şampuan Tutucu

Kendinden yapışkanlı bu raflar sayesinde banyonuz çok daha düzenli hale geliyor. Köşeye asabileceğiniz raflara her şey sığıyor. Şampuan, duş jeli ve daha birçok ürünü koyabileceğiniz raflar 2 tane geliyor. 

159 TL olan rafların benzeri Temu'da 331 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lakifmo Sabunluk

Lakifmo Sabunluk

Yanında her yere sabun taşıyanlardansanız bu sabunluk size şart. 2 tane gelen sabun kutusunu istediğiniz her yere sığdırmanız mümkün. Kapaklı kutu ile dışarıda su bulduğunuz her an ellerinizi yıkayabileceksiniz.

147 TL olan sabunluğun benzeri Temu'da 209 TL.

Bu sabunluğu hemen almak için tıklayın.

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