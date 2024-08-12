Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

İçinde duş fırçası, sırt yıkayıcı ve peeling pedi olan duş seti ile duşta rahat edecekseniz. Herkesin ihtiyacı olan bu setle banyodan yenilenerek çıkacaksınız.

Bu set Amazon'da 400 TL, Temu'da benzer bir set ise 602 TL.

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