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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:09

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Wohlstand Şeffaf Taşıma Çantası

Wohlstand Şeffaf Taşıma Çantası

Seyahatlerde makyaj malzemelerinizi taşımak için bu çantaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Şeffaf olduğu için neler koyduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu çantaya makyaj malzemeleri dışında başka şeyler de koymak mümkün.

Amazon'da 217 TL olan çanta Temu'da 288 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

BITEFU 9'u 1 Arada Elbise Askısı

BITEFU 9'u 1 Arada Elbise Askısı

Yer tasarrufu sağlayan elbise askıları çok kıyafeti olanlar için kurtarıcı. İstediğiniz şekilde döndürebileceğiniz askıya 9 tane askı asılabiliyor.

Çoklu askının fiyatı 225 TL, Temu'da ise 446 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

DeFactoFit Slim Fit Jogger

DeFactoFit Slim Fit Jogger

Erkekler için güzel bir eşofman arayışınız varsa Defacto'nun bu modeline bakabilirsiniz. Çok satanlarda 1. sırada yer alan jogger oldukça rahat.

Tam fiyat performans ürünü, teşekkürler.

%11 indirime giren jogger eşofman şu an 263 TL. Temu'da ise benzer bir jogger 304 TL.

Bu eşofmanı almak için tıklayın.

AMAZON

Uc 040 Kadın Ev Ayakkabısı

Uc 040 Kadın Ev Ayakkabısı

Kışın evde giymek için alabileceğiniz en güzel ayakkabılardan olan bu ayakkabının içi sıcacık. Evde sizi hiç üşütmeyecek ev ayakkabıları çok rahat!

299 TL olan ev ayakkabının benzeri Temu'da 529 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Bel Destek Yastığı

Bel Destek Yastığı

Ortopedik bir yastık olan bu yastık özellikle masabaşı çalışanlar için ideal. Bele destek veren yastığı sadece ofiste değil, arabada da kullanmak mümkün.

199 TL olan yastık Temu'da 288 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Pembe Nitril Eldiven

Pembe Nitril Eldiven

100 tane gelen eldiven pudrasız. Her yerde kullanabileceğiniz eldivenler ile ellerinizi koruyabiliyorsunuz. Bu eldivenlerin her evde olması gerekiyor.

180 TL olan eldivenler Temu'da 240 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Beyaz Patik Çorap

Beyaz Patik Çorap

Kısa beyaz çoraplar çok sık kullanılıyor. Dolaplarda bol bol olması gereken çoraplar 10 tane geliyor. Unisex model çoraplarla yaz-kış çok rahat edeceksiniz.

159 TL olan çoraplar Temu'da 213 TL.

Bu çoraplar için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Coverzone Araba Dikiz Aynası İçin Cep Telefonu Tutucu

Coverzone Araba Dikiz Aynası İçin Cep Telefonu Tutucu

Araba dikiz aynasına takılan bu telefon tutucu 360 derece dönebiliyor. Ayarlanabilir olduğu için çok kullanışlı telefon tutucu kolayca takılabiliyor.

Kullanışlı, kaliteli.

Bu telefon tutucu 269 TL, Temu'da ise benzer bir ürünün fiyatı 275 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Elonglin Soğutucu Çanta

Elonglin Soğutucu Çanta

Soğutucu çantaya yazın çok ihtiyaç oluyor. Taşınabilir çanta ile gittiğiniz her yerde soğuk içecek içebileceksiniz. Yemek taşımaya da imkan veren çanta su geçirmiyor.

117 TL olan soğutucu çanta Temu'da 291 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Orret Home Pratik Sıcak Yemek Kase Tutucu

Orret Home Pratik Sıcak Yemek Kase Tutucu

Sıcak bir şeyleri tutarken ihtiyacınız olacak bu tutucu ile eldivene ihtiyaç duymayacaksınız. Klipsli yapısıyla kolayca açıp tutabiliyorsunuz. Ergonomik sapı tutmayı çok kolaylaştırıyor.

64 TL olan tutucu Temu'da 97 TL.

Bu ürünü hemen almak için tıklayabilirsiniz.

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