Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Seyahatlerde makyaj malzemelerinizi taşımak için bu çantaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Şeffaf olduğu için neler koyduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu çantaya makyaj malzemeleri dışında başka şeyler de koymak mümkün.

Amazon'da 217 TL olan çanta Temu'da 288 TL.

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