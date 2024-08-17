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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 14:08

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Slogan Baskılı Sweatshirt

Slogan Baskılı Sweatshirt

Yarım fermuarlı sweatshirt, %71 pamuk. Makinede yıkanabilen sweatshirt regular kalıp. Baskısıyla şık duran sweatshirtü kış boyu giyebileceksiniz.

Fırsat ürünlerinden olan sweatshirt, şu an 320 TL. Temu'da benzer bir sweatin fiyatı ise 495 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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TrendSeninle Çocuk Baskılı Eşofman Takımı

TrendSeninle Çocuk Baskılı Eşofman Takımı

Bugs Bunny baskılı bu eşofman takımına çocuklar bayılıyor. Beyaz üst ve yeşil alttan oluşan takım pamuklu kumaştan üretilmiş. 

Bu takım %22 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 251 TL. Temu'da ise başka bir çocuk eşofmanının fiyatı 262 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

İspanyol Paça Pantolon

İspanyol Paça Pantolon

İspanyol paça pantolon seviyorsanız bu pantolonu alabilirsiniz. Kombin yaparken işinizi kolaylaştıracak siyah pantolonun üstüne her şeyi giymeniz mümkün.

%12 indirime giren pantolonun fiyatı 151 TL. Temu'da ise benzeri 217 TL.

Bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Super Skinny Jean Pantolon

DeFacto Super Skinny Jean Pantolon

Super skinny model bu pantolon her dolapta olmalı. Siyah kotu kombinlemek oldukça kolay. Ekstra dar kalıp sevenlerin beğenebileceği model dar paça.

Bu pantolon 200 TL. Temu'da siyah jean pantolonun fiyatı ise 493 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Vienev Borosilikat Cam Kupa Bardak

Vienev Borosilikat Cam Kupa Bardak

3'lü gelen kupa bardaklar ısıya dayanıklı. Zarif tasarımı ile evde en sevdiğiniz bardaklardan olacak bu ürünler hem soğuk hem sıcak içecekler için uygun. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu için çok kullanışlı.

219 TL olan bardaklar Temu'da 284 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Ayarlanabilir Saklama Kutusu

Ayarlanabilir Saklama Kutusu

56 bölmesi olan saklama kutusuyla her şeyi organize edebileceksiniz. İçine küçük eşyalarınızı, boncuklarınızı ve daha birçok şeyi koyabileceğiniz kutu şeffaf olduğu için koyduklarınızı görmek mümkün.

168 TL olan saklama kutusu Temu'da 363 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Emnon-9 Günlük Loafer Ayakkabı

Emnon-9 Günlük Loafer Ayakkabı

Kahverengi bu ayakkabılar günlük giyime uygun. Kauçuk tabanı olan ayakkabının fiyonk detayı var. Şık ayakkabıyı her yerde giyebilirsiniz.

Bu ayakkabı 690 TL, Temu'da ise benzer ayakkabı 991 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Cozy BoSpin Taşınabilir Seyahat Yastığı

Cozy BoSpin Taşınabilir Seyahat Yastığı

Hafızalı seyahat yastığı sayesinde seyahat ederken çok rahat edeceksiniz. Hafif bu yastıkla seyahatler çok konforlu. Ergonomik tasarımı ile çok kullanışlı yastığı arabadan uçağa her yerde kullanmak mümkün.

318 TL olan yastık Temu'da 496 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Erkek Yüksek Taban Suni Deri Bot

DeFacto Erkek Yüksek Taban Suni Deri Bot

Bağcıklı bot kış için ideal. Hem şık hem kaliteli bot yüksek tabanlı. Rahat botlarla kış çok daha konforlu geçecek. Dayanıklı botlar ayağınızı sıkıca kavrıyor. Günlük olarak giyebileceğiniz botu kış gelmeden alın deriz!

999 TL olan botun benzeri Temu'da 1.019 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Uzun Saplı Zemin Fırçalama Fırçası

Uzun Saplı Zemin Fırçalama Fırçası

Evi temizlerken çok ihtiyacınız olacak fırça sert kıllardan yapılmış. Zemin için ideal fırçalardan biri olan fırçanın üstünde kauçuk silecek de var. 

Amazon'da bu ürün 259 TL, Temu'da ise 479 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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