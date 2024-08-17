Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Hafızalı seyahat yastığı sayesinde seyahat ederken çok rahat edeceksiniz. Hafif bu yastıkla seyahatler çok konforlu. Ergonomik tasarımı ile çok kullanışlı yastığı arabadan uçağa her yerde kullanmak mümkün.

318 TL olan yastık Temu'da 496 TL.

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