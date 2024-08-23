Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Push up sütyenlerden olan bu ürün destekli bir model. En basit modellerden olan sütyen ten rengiyle her kıyafetin altına giymeye uygun.

Fiyatına göre güzel.

Şu an %18 indirime giren sütyen 165 TL. Temu'da ise benzeri 182 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.