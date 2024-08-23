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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Plastik Bitki Saklama Kabı

Plastik Bitki Saklama Kabı

Sebzelerinizi saklamak için kullanabileceğiniz kaplarda maydanoz, nane, kuşkonmaz saklayabilirsiniz. Otların uzun süre taze kalmasını sağlayan kaplar evde çok işinize yarayacak.

438 TL olan saklama kabı Temu'da 597 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ACWOO Deniz Kızı Kostümü

ACWOO Deniz Kızı Kostümü

Bu set 3 parçadan oluşuyor. Çocukların doğum günü partisi ya da kostümlü her parti için uygun bu ürünle çocuğunuz deniz kızı gibi olacak.

Ürün fotoğraflarda görüldüğü gibi. Gayet güzel. Kızımın 5 yaş doğum günü için aldık. 1 boy küçüğü alınabilir her boyda.

Amazon'da 353 TL olan deniz kızı kostümü Temu'da 479 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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Rakerplus Pembe Simli Babet Ayakkabı

Rakerplus Pembe Simli Babet Ayakkabı

Pembe simli ayakkabının önünde fiyonk var. Cırtlı olduğu için kolayca giyilip çıkarılabilen ayakkabı özel günler için ideal.

974 TL olan bu babet ayakkabının benzeri Temu'da 1.019 TL.

Bu ayakkabıyı beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

Takım Elbise Pantolonu

Takım Elbise Pantolonu

Takım elbise için alınabilecek pantolon %80 pamuk. Özel davetler için uygun pantolonun tasarımı oldukça zarif. Düz kesim takım elbise pantolonunub cepleri de var. 

599 TL olan pantolon Temu'da 757 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Koton Kadın Sütyen

Koton Kadın Sütyen

Push up sütyenlerden olan bu ürün destekli bir model. En basit modellerden olan sütyen ten rengiyle her kıyafetin altına giymeye uygun.

Fiyatına göre güzel.

Şu an %18 indirime giren sütyen 165 TL. Temu'da ise benzeri 182 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Dark DK-AC-MPE01 ErgoPad Bilek Destekli Mousepad

Dark DK-AC-MPE01 ErgoPad Bilek Destekli Mousepad

Bilek destekli mousepad gün içinde çok bilgisayar kullananlara göre bir ürün. Destekli yapısı sayesinde bileğinizi rahat ettiriyor. Kauçuk mousepadin elastik bir yapısı var.

Çok kaliteli.

249 TL olan ürün Temu'da benzeri 433 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Voarge Mutfak Rulosu Tutucu

Voarge Mutfak Rulosu Tutucu

Dolaplara asabileceğiniz bu kağıt havlu tutucularla mutfakta size yer açılacak. Dolap altlarına sabitleyebileceğiniz üründen 2 tane geliyor. Mutfağınızı daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız bu ürünleri kaçırmayın!

196 TL olan kağıt havlu tutucuların Temu'da fiyatı 251 TL.

Bu ürünleri incelemek için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Erkek Çocuk Spor Ayakkabı

Erkek Çocuk Spor Ayakkabı

Basketbol oynayan çocuklarınıza alabileceğiniz ayakkabı çok rahat ve şık. Renkleriyle oldukça tarz olan ayakkabının çocuklara uygun rahat bir tabanı var. 

Oğluma aldım. Tabanı çok hoşuma gitti. Dayanıklılığını göreceğiz.

Bu ayakkabının fiyatı 714 TL, Temu'da ise başka model bir basketbol ayakkabısı 849 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

5DM- Klipsli Kapaklı Saklama Kabı

5DM- Klipsli Kapaklı Saklama Kabı

Zeytin ya da turşu koyabileceğiniz kabın altında bulunan su sayesinde turşularınız ve zeytinleriniz en doğru şekilde saklanacak. Bu kullanışlı kutulardan birden fazla almak isteyeceksiniz.

129 TL olan kabın fiyatı Temu'da 229 TL.

Bu kabı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bion 3’lü Perfore Kalemlik Seti

Bion 3’lü Perfore Kalemlik Seti

3 tane gelen kalemlik seti klasik modellerden. Ofiste ya da evde kullanabileceğiniz kalemlik seti hem dekoratif hem kullanışlı. Darbelere ve çizilmelere karşı dirençli set çalışma masanıza düzen getiriyor.

129 TL olan set Temu'da 151 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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