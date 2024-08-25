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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Dyson V8 V7 V10 V11 Elektrikli Süpürge Düzenleyici

Dyson V8 V7 V10 V11 Elektrikli Süpürge Düzenleyici

Dyson'ın parçalarını düzgün saklamak için ihtiyacınız olan ürün ile eviniz çok daha düzenli oluyor. Dyson fırçalarını hepsini yerleştirebileceğiniz bu ürün aynı zamanda parçalarınızın zarar görmesini de engelliyor.

399 TL olan Dyson düzenleyici Temu'da 985 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Angoily Evrensel Silikon Kapak

Angoily Evrensel Silikon Kapak

Tencereler ve tavalar için kullanabileceğiniz bu silikon kapak ısıya dayanıklı. Hava geçirmediği için kullanışlı kapak her tencere ve tavaya uyuyor. BPA içermediği için gıda ile teması uygun.

Amazon'da kapak 615 TL, Temu'da ise kapağın fiyatı 1.019 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Merkts Kek Kesici

Merkts Kek Kesici

Pastaları keserken zorlanıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Pastaları eşit ve düzgün kesmenizi sağlayacak kek kesici paslanmaz çelik. Dayanıklı kesici ile bundan sonra pastalarınızı keserken bıçağa ihtiyaç duymayacaksınız.

Bu ürün 309 TL. Temu'da ise fiyatı 381 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

MaoYuanX Çöp Kutusu

MaoYuanX Çöp Kutusu

Ofise ya da eve uygun çöp kutusu küçük olduğu için çok kullanışlı. Kolayca açılan kapağı sayesinde kullanımı çok rahat. Masaüstü için ideal çöp kovasını her yerde kullanabilirsiniz.

162 TL olan çöp kutusu Temu'da 314 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Nascita Duş Lifi

Nascita Duş Lifi

İçinde boncuklar olan duş lifi ile banyo yapmak çok rahat. Uzun ömürlü lif ciltten ölü derileri arındırıyor. Kaliteli olduğu için uzun yıllar kullanabileceğiniz lif cildinize zarar vermeden güzelce temizliyor.

Çoğu lif kullandıktan bir süre sonra parçalanıyor ama bu markada buna rastlamadım. Uzun süre kullanılabilir. İçindeki sünger parçaları az miktarda duş jeli ile daha etkin bir temizlik yapmanıza imkan sağlıyor, bu sayede duş jelinden ve sudan tasarruf ediliyor. Dokusu yumuşak, narin cildi olan kişileri rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim.

82 lira olan lifin Temu'da fiyatı 105 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Çok Fonksiyonlu Temizleme Fırçası

Çok Fonksiyonlu Temizleme Fırçası

Sert kıllı fırça ile evde her yeri kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. 2 tane gelen fırçayı tuvaletten banyoya, mutfaktan pencere kenarlarına her yerde kullanabiliyorsunuz. Her yüzeye uygun fırça ile evin her zemininde temizlik yapabilirsiniz.

83 TL olan fırça Temu'da 98 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Metal Haşlama Kızartma Yağ Kevgiri

Metal Haşlama Kızartma Yağ Kevgiri

Kızartma yaparken çok yardımcı olacak kevgiri kızartma dışında da kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik süzgeç 12 cm çapında. Gıda ile temasa uygun olduğu için mutfakta rahatlıkla kullanmak mümkün. 

99 TL olan süzgeç Temu'da 133 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Wpond Mezura

Wpond Mezura

Ölçüm yapmak için alabileceğiniz mezura 150 cm. Çekilebilir yapısıyla saklamak çok kolay. Küçük olduğu için her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu mezurayı her şeyi ölçerken kullanmak mümkün.

Temu'da mezuranın fiyatı 262 TL. Amazon'da ise bu mezura 127 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Qullex Döküm Limon Sıkacağı

Qullex Döküm Limon Sıkacağı

Limonları sıkmak zor geliyorsa bu sıkacağı alabilirsiniz. Büyük boy sıkacağı kullanmak çok rahat. Dayanıklı malzemesi ile uzun yıllar kullanmak mümkün. Rahatça kullanılabilen sıkacağı temizlemek de çok kolay.

154 TL olan limon sıkacağı Temu'da 248 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Crop Gömlek Ceket

Crop Gömlek Ceket

%48 polyester, %41 pamuk gömlek ceket yumuşak dokulu. Cep detayı da olan gömlek crop model. Makinede yıkanabildiği için kolayca temizleyebileceğiniz ceket kombinlerinize çok yakışacak.

%7 indirime giren ceket 410 TL. Temu'da ise benzer bir ceket 747 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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