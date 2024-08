Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Sert kıllı fırça ile evde her yeri kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. 2 tane gelen fırçayı tuvaletten banyoya, mutfaktan pencere kenarlarına her yerde kullanabiliyorsunuz. Her yüzeye uygun fırça ile evin her zemininde temizlik yapabilirsiniz.

83 TL olan fırça Temu'da 98 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.