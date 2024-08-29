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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 13:37

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kızartma Tenceresi

Kızartma Tenceresi

Paslanmaz çelik tencere oldukça dayanıklı. Kızartma yaparken çok işinize yarayacak kızartma tenceresi ile artık kızartma yapmak gözünüzü korkutmayacak. 

Boyu çok uygun, pratik, çok kullanışlı. Hızlı bir şekilde geldi.

412 TL olan tencere Temu'da 559 TL.

Bu ürün için tıklayın

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Rulopak R-2613 Klozet Kapak Örtüsü

Rulopak R-2613 Klozet Kapak Örtüsü

Dışarıda klozet kullanırken ihtiyacınız olan bu kapak örtüleri çok işe yarıyor. Paketin içinde 250 tane olan bu örtüler sayesinde artık dışarıda tuvalet yapmak eziyet olmaktan çıkıyor.

250 tanesi 219 TL olan kapak örtüsünün 50 tanesi Temu'da 238 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

Basınçlı Püskürtme Pompası

Basınçlı Püskürtme Pompası

2 litrelik bu püskürtme pompasını birçok amaçla kullanmak mümkün. Arabanıza köpük yapabileceğiniz gibi ilaçlama da yapabileceğiniz pompa basınçlı olduğu için oldukça kullanışlı. Bu pompayı bitki sularken de kullanmak mümkün.

Amazon'da 184 TL olan püskürtme pompasının Temu fiyatı 260 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Tenwin Elektrikli Kalemtıraş

Tenwin Elektrikli Kalemtıraş

Okulda, ofiste ve kalem kullanılan her yerde kullanılabilecek kalemtıraşla kalemlerinizi açmak artık çok kolay. İki tane kalemtıraş yeri olan ürün sayesinde aynı anda iki kalemi açmak mümkün oluyor. 

199 TL olan kalemtıraşın Temu fiyatı 231 TL.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı

Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı

Un elerken çok işinize yarayacak aparatı kullanmak çok kolay. Tarifleri yaparken eleme işlemini pratikleştiren eleğin mekanizması yaylı. Uzun yıllar kullanılabilen aparat BPA içermiyor ve gıdayla teması uygun.

Bu elek 128 TL, Temu'da ise 134 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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2'si 1 arada USB 3.0 ve Tip-C Harici Optik Sürücü

2'si 1 arada USB 3.0 ve Tip-C Harici Optik Sürücü

Bilgisayarınızda CD okuyucu yoksa bu ürünü alabilirsiniz. Harici CD sürücü neredeyse tüm bilgisayarlar uyumlu. Artık CD okuyucu olmayan bilgisayarınızda da CD'leri açabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sürücüyü bilgisayarınıza takıp çalıştırmak.

355 TL olan okuyucu Temu'da 375 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sevimli Kedi Tasarımlı Kanvas Tote Çanta

Sevimli Kedi Tasarımlı Kanvas Tote Çanta

Tatlı bu çantanın üzerinde kedi deseni var. Bez çantaları seviyorsanız bu çantayı beğeneceğiniz kesin. Kaliteli malzemeden üretildiği için kolay kolay yıpranmıyor. 

149 TL olan çantanın başka desenlisi Temu'da 219 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

MaNMaNing Uzun Hırka

MaNMaNing Uzun Hırka

Uzun hırka kombinlerinizin üstüne çok yakışıyor. Serin havalarda kombininizi tamamlamak için alabileceğiniz hırka rengiyle de çok hoş duruyor. Günlük giyime uygun hırkanın kapüşonu var.

324 TL olan hırkanın benzeri Temu'da 381 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Şapka Saklama Kutusu

Şapka Saklama Kutusu

Çok şapkanız varsa bir saklama kutusuna ihtiyacınız var demektir. O zaman bu kutu tam sizlik. Şapkalarınızı en iyi şekilde saklamanıza yardımcı olacak kutu yuvarlak model. Şeffaf tasarımı sayesinde içindeki şapkaları görmeniz mümkün.

440 TL olan şapka kutusu Temu'da 569 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Shoes8teen Kadın Düz Ayakkabı

Shoes8teen Kadın Düz Ayakkabı

Babet model bu ayakkabı leopar desenli. Şık ayakkabı siyah kombinlerin altına yakışabilir bir desen. Leopar desen her şeyi seviyorsanız bu babeti de alabilirsiniz.

Temu'da 752 TL olan babete benzeyen bu babetin fiyatı 678 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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