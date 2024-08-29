Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bilgisayarınızda CD okuyucu yoksa bu ürünü alabilirsiniz. Harici CD sürücü neredeyse tüm bilgisayarlar uyumlu. Artık CD okuyucu olmayan bilgisayarınızda da CD'leri açabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sürücüyü bilgisayarınıza takıp çalıştırmak.

355 TL olan okuyucu Temu'da 375 TL.

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