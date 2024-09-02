Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 11:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Silikon Şeffaf Hamur Yoğurma Torbası

Silikon Şeffaf Hamur Yoğurma Torbası

Hamur yoğururken zorlanıyorsanız bu silikon yoğurma torbasını alabilirsiniz. Ellerinizi kirletmeden hamur yoğurmaya yardımcı torba ile yoğurmak çok kolaylaşıyor. 

139 TL olan torba Temu'da 180 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Krb Ahşap Ceviz Kesme Tahtası

Krb Ahşap Ceviz Kesme Tahtası

Ceviz ağacından yapılan kesme tahtası mutfaklar için ideal. Doğrama ya da sunum tahtası olarak kullanılabilen kesme tahtası %100 doğal. Dikdörtgen tahta ile sebze ve meyveleri kesebiliyorsunuz. 

625 TL olan tahta Temu'da 776 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Daily Treasures Hamburger Köfte Yapıcı

Daily Treasures Hamburger Köfte Yapıcı

Paslanmaz çelik hamburger köfte yapıcı sayesinde lezzetli köfteler yapmak mümkün. Burger köftelerini presleyen ürünün ahşap saplı tasarımı kullanımı kolaylaştırıyor. 

175 TL olan köfte yapıcı Temu'da 180 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Paşabahçe 55422 Elysia 2'li Kulplu Fincan

Paşabahçe 55422 Elysia 2'li Kulplu Fincan

195cc kapasiteli bardağın kulpu var. Pakette 2 tane gelen bardaklar sıcak ve soğuk içecekler için uygun. Şık bardaklar sunum için de ideal.

215 TL olan fincanlar Temu'da 287 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

JEMESI Eritme Kabı

JEMESI Eritme Kabı

680 ml olan kap çikolata eritmek için ideal. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik kap her mutfağa lazım. Kolayca benmari yapmanızı sağlayacak eritme kabının ısı dayanıklı sapı var.

218 TL olan eritme kabı Temu'da 223 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Luwwe Kadın Omuz Çantası

Luwwe Kadın Omuz Çantası

Kapitoneli çanta hem elde hem omuzda taşınabiliyor. Beyaz rengiyle şık çanta her kombine uyuyor. Zincirli çanta şık kıyafetlere çok yakışıyor. Tek bölmesi olan çantaya telefon, cüzdan gibi gerekli eşyalar rahatlıkla sığıyor.

Beyaz kıyafetiniz için kurtarıcı bir çanta, fena değil.

169 TL olan çantanın benzeri Temu'da 228 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Güllüce Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ve Yastık Kılıfı

Güllüce Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ve Yastık Kılıfı

100x200 cm boyutundaki çarşaf, yastık kılıfıyla birlikte geliyor. Pembe renkli çarşafı olan setin yastık kılıfı ise yıldızlı. Tek kişilik takımın rengi çok şeker duruyor.

Kumaş kalitesi fiyatına göre çok iyi, alkış.

Kalpli model çarşaf Temu'da 308 TL, bu set ise 173 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Ayakmod 4500 Siyah Rugan Kadın Topuklu Ayakkabı

Ayakmod 4500 Siyah Rugan Kadın Topuklu Ayakkabı

Siyah rugan ayakkabı her kıyafetin altına uygun. Kalın topuğuyla rahat ayakkabıyı uzun süre ayakta dursanız bile rahatlıkla giyebileceksiniz. 

719 TL olan ayakkabı Temu'da 778 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Vintage Çiçek İşlemeli Kovboy Çizmesi

Vintage Çiçek İşlemeli Kovboy Çizmesi

Çiçekli kovboy çizmesi çok şık. Elbise ya da pantolonla çok güzel duran kovboy çizmesi kahverengi rengiyle çoğu kombine uygun. Gören herkesin soracağı kovboy çizmesi oldukça rahat.

975 TL olan çizmeler Temu'da 1.011 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Fiyonklu Çorap

Fiyonklu Çorap

Bu çoraplar çok tatlı. Pembe çoraplar elbiselerle çok uyumlu. Birçok farklı rengi olan çorapların hepsini almak isteyeceksiniz. 2 tane gelen çorapları hem siz hem çocuğunuz çok sevecek.

91 TL olan çorapların Temu'da fiyatı 119 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın