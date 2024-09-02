Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

195cc kapasiteli bardağın kulpu var. Pakette 2 tane gelen bardaklar sıcak ve soğuk içecekler için uygun. Şık bardaklar sunum için de ideal.

215 TL olan fincanlar Temu'da 287 TL.

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