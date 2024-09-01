Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çapraz çanta şık olduğu kadar kullanışlı. Kanvas model çantanın içine telefon, cüzdan ve daha birçok şey sığıyor. Yüksek kaliteli çanta her yerde takmaya uygun.

255 TL olan çantanın benzeri Temu'da 257 TL.

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