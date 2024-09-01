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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 12:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lüx Ayakkabılık Düzenleyici Organizer

Lüx Ayakkabılık Düzenleyici Organizer

5 katlı ayakkabılık eve düzen getiriyor. Evdeki tüm ayakkabıları toparlayacak ayakkabılığı üst üste ya da yan yana düzenleyebilirsiniz. Kolayca kurulup kaldırılabilen ayakkabılık her eve lazım.

470 TL olan organizerin benzeri Temu'da 1.079 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Eners Bebek Jimnastik Oyun Matı

Eners Bebek Jimnastik Oyun Matı

Bebeklerin aktivite yapabileceği mat çok eğlenceli. Bebeğinizin ilgisini çekecek 5 tane çıngıraklı oyuncak bulunan matın sesi de var. Bebeğinizin motor gelişimine katkı sunacak matı kaçırmayın deriz.

899 TL'lik oyun matı Temu'da 1.026 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Erkek Suni Deri Jean Kemeri

DeFacto Erkek Suni Deri Jean Kemeri

Geniş jean kemeri suni deriden yapılmış. Şık ve kullanışlı kemeri her pantolonda kullanmak mümkün. Kaliteli bir kemer arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz.

99 TL olan kemerin benzeri Temu'da 198 TL.

Fiyat performans kemer.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

SPACEKEEPER Mutfak Arabası

SPACEKEEPER Mutfak Arabası

4 katlı araba tekerlekli olduğu için kullanımı kolay. Evde her yerde kullanabileceğiniz araba ince olduğu için en dar alanlara bile sığıyor. Banyodan mutfağa her yere uygun raf beyaz rengiyle çok şık duruyor.

444 TL olan araba Temu'da 1.079 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Quesuc Yarım Yaka

Quesuc Yarım Yaka

Tişört içine sadece yaka ihtiyacınız olduğunda bu yarım yakayı düşünebilirsiniz. Bebe yaka bu üstü giyip çıkarması oldukça kolay. Beyaz rengiyle her şeyin altına yakışan sahte yaka her dolapta olmalı.

129 TL olan ürün Temu'da 143 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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YYWEi Kendinden Yapışkanlı Kraft Kağıt Etiketler

YYWEi Kendinden Yapışkanlı Kraft Kağıt Etiketler

Her şeye yapıştırabileceğiniz etiketlerin 6 deseni var. 700 tane gelen etiketleri istediğiniz her yere yapıştırmanız mümkün. Hediye paketlerinin üstüne ya da kavanozlara yapıştırabileceğiniz etiketler çok şık duruyor.

Amazon'da 120 TL olan etiketler Temu'da 281 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Reyo Pet Mega Boy Basamak Kedi Tırmalama Tahtası

Reyo Pet Mega Boy Basamak Kedi Tırmalama Tahtası

Kedisi olanların alması gereken tırmalama tahtası kedilerin çok hoşuna gidiyor. Rahat ve yumuşak yapısı kediler için ideal. İster üzerinde yatabileceği isterse topla oyun oynayabileceği alanları olan bu kedi evi kaçmaz.

599 TL olan kedi evinin kısası Temu'da 1.079 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Slazenger KAZUE Yürüyüş Ayakkabısı

Slazenger KAZUE Yürüyüş Ayakkabısı

Çocuğunuzun rahatını düşünüyorsanız bu ayakkabıyı alabilirsiniz. Hem rahat hem güzel ayakkabıyı çocuğunuz günlük olarak kullanabilir. Çocuğunuz bu ayakkabıyı kolayca giyip çıkarabiliyor.

384 TL olan ayakkabı Temu'da 533 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

HoaaiGo Çapraz Çanta

HoaaiGo Çapraz Çanta

Çapraz çanta şık olduğu kadar kullanışlı. Kanvas model çantanın içine telefon, cüzdan ve daha birçok şey sığıyor. Yüksek kaliteli çanta her yerde takmaya uygun.

255 TL olan çantanın benzeri Temu'da 257 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

Espadril ayakkabı yazın en sevilen ayakkabılarından. Erkeklere uygun ayakkabı rengiyle ve modeliyle çok güzel duruyor. Konforlu bu ayakkabıyı yaz boyu rahatlıkla giyeceksiniz.

344 TL olan ayakkabı Temu'da 418 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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