Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bel masajı için alabileceğiniz kemer elektrikli. 3 modu olan kemer aynı zamanda zayıflamak için de kullanılabiliyor. 26 ayarlanabilir hızı olan bel masaj kemeri 360 derecelik bir masaj deneyimi sunuyor.

894 TL olan masaj kemeri Temu'da 971 TL.

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