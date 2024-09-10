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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 10:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Monstera Tırmanma Yardımcısı

Monstera Tırmanma Yardımcısı

2'li gelen Monstera tırmanma çubuğu 64 cm. Evde uzun bitkileriniz varsa bu çubuklar size gerek. Yanında bitki etiketi ve bahçe aletleriyle gelen bu çubuğu bitki bakan herkesin alması gerekiyor.

196 TL gelen tırmanma çubuğu Temu'da 159 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Voit Gri Bluetooth Baskül

Voit Gri Bluetooth Baskül

Çok satanlarda 1. sırada olan akıllı tartının yanında pil ve mezura geliyor. Dijital tartı almak istiyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Yağ ve kas kütlenizi ölçebileceğiniz tartı her eve lazım!

%4 indirime giren tartı 489 TL. Benzer bir tartı Temu'da 501 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

PUNKYOUTH Termal Külotlu Çorap

PUNKYOUTH Termal Külotlu Çorap

Kalın külotlu çorap her dolapta olmalı. Kışın etek giymek istiyorsanız bu çorabı almanız gerek. Sıcak tutan külotlu çorabın içi polar. Kışın da tarzınızı konuşturmak istiyorsanız bu çorabı kaçırmayın!

237 TL olan külotlu çorap Temu'da 417 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

JTLB Gerçekçi Yeni Doğmuş Bebek

JTLB Gerçekçi Yeni Doğmuş Bebek

Gerçek bebeğe çok benzeyen bu bebek 30 cm boyunda. Cildi gerçek bebeğin derisi gibi olan bebeği oynamak ya da koleksiyon için düşünebilirsiniz. 

Bu bebek Amazon'da 800 TL, Temu'da ise 959 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Uzun Kollu Basic Sweat

Uzun Kollu Basic Sweat

Kış için sweat arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Dik yaka sweat yarım fermuarlı. Kış boyunca çıkarmak istemeyeceğiniz sweat pantolonlarla çok yakışıyor.

Güzel kumaş ve güzel model. Bir beden büyük alın lütfen. Biraz dar bir kesimi var.

486 TL olan sweatin benzeri Temu'da 450 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Elektrikli Bel Masaj Kemeri

Elektrikli Bel Masaj Kemeri

Bel masajı için alabileceğiniz kemer elektrikli. 3 modu olan kemer aynı zamanda zayıflamak için de kullanılabiliyor. 26 ayarlanabilir hızı olan bel masaj kemeri 360 derecelik bir masaj deneyimi sunuyor.

894 TL olan masaj kemeri Temu'da 971 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Gezer Kışlık Erkek Gondol Terlik

Gezer Kışlık Erkek Gondol Terlik

Erkeklerin kışın giymek için alabileceği terliği misafir terliği olarak da düşünebilirsiniz. Oldukça rahat terlikler siyah rengiyle çok şık.

135 TL olan terlik Temu'da 143 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Mini Dikiş Makinesi

Mini Dikiş Makinesi

Dikiş yapmaktan hoşlanıyorsanız kendinize bu mini dikiş makinesini alabilirsiniz. Çok fonksiyonlu dikiş makinesinin 2 hız kademesi var. Küçük olduğu için çok yer kaplamayan dikiş makinesinin kullanımı çok kolay.

Temu'da dikiş makinesi 1.019 TL. Amazon'da ise bu dikiş makinesinin fiyatı 938 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Erkek Regular Jogger Kargo Cepli Pantolon

DeFacto Erkek Regular Jogger Kargo Cepli Pantolon

Kargo pantolon seviyorsanız bu ürünü beğenebilirsiniz. %98 pamuk pantolon taba rengiyle çok güzel. 

Bol olduğundan bahsetmişler ama zaten regular olduğu yazıyor. Bence gayet rahat ve şık. İki renginden de aldım, iyi ki almışım.

Şu an %10 indirime olan pantolon 323 TL. Temu'da ise benzer bir kargo pantolon 689 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Çocuk Mikroskopu

Çocuk Mikroskopu

Küçük bu mikroskop çocuklar için ideal. Taşınabilir olduğu için her yere götürebileceğiniz mikroskop oldukça kaliteli. Cebe ve çantaya sığan mikroskop meraklı minikler için şart!

175 TL olan mikroskop Temu'da 183 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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