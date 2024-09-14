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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 11:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Coool Desenli Kısa Kollu Gömlek

DeFacto Coool Desenli Kısa Kollu Gömlek

Şık bu gömleğin deseni çok güzel. Gardırobunuzun en güzel parçalarından biri olacak gömleğin kumaşı oldukça kaliteli. Tarz duruşunun yanında çok rahat gömlek günlük için çok uygun.

225 TL olan gömleğin farklı modellisi Temu'da 312 TL.

DeFacto Coool Desenli Kısa Kollu Gömlek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

NUTRIUPS Kapaklı Oval Cam Güveç Tabağı

NUTRIUPS Kapaklı Oval Cam Güveç Tabağı

2 litrelik güveç tabağının kapağı da var. Borosilikat camdan yapılan güveç tabağı 27.3x18.8x11 cm boyutunda. Fırın yemeklerinde kullanacağınız güveçle en lezzetli yemekleri yapabileceksiniz.

997 TL olan tabak 1.079 TL.

NUTRIUPS Güveç Tabağı

AMAZON

BTOSEP Servis Sepeti

BTOSEP Servis Sepeti

Yuvarlak bu gıda sepeti hem şık hem kullanışlı. Üzerindeki kapağı sayesinde gıdalarınızı koruyor. Evde ya da dışarıda korumak istediğiniz yiyecekler için bu kapaklı sepeti kullanabilirsiniz.

555 TL olan sepet Temu'da 677 TL.

BTOSEP Servis Sepeti

AMAZON

MaoXinTek Balıkçı Şapkası

MaoXinTek Balıkçı Şapkası

Ters çevrilebilir şapkayı iki yönlü kullanabilirsiniz. Siyah ve beyaz olarak kullanılabilen şapka pamuk olduğu için kumaşı nefes alabiliyor. Yazın başınızı güneşten korumak için bu şapkayı alabilirsiniz. 

149 TL olan şapkanın benzeri Temu'da 245 TL.

MaoXinTek Balıkçı Şapkası

AMAZON

Ahşap Kürek Duvar Dekoru

Ahşap Kürek Duvar Dekoru

Duvarınızı süslemek için bir dekora ihtiyacınız varsa bu dekorları düşünebilirsiniz. Çift kürekli duvar dekorunun bir küreğinin ucunda termometre var. Her odaya uygun bu dekorun asmak için halatı var. 

406 TL olan dekor Temu'da 717 TL.

Ahşap Kürek Duvar Dekoru

AMAZON
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OGOBVCK Polygon Güneş Gözlüğü

OGOBVCK Polygon Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüğünüz yoksa bu modele bakabilirsiniz. Farklı renkleri olan güneş gözlüğünün her modeli ayrı güzel. Metal çerçevesi olan güneş gözlüğünün size çok yakışacağı kesin!

371 TL olan güneş gözlüğü Temu'da 443 TL.

OGOBVCK Polygon Güneş Gözlüğü

Silikon Popsicle Kalıpları

Silikon Popsicle Kalıpları

Çocuklarınıza kendiniz evde dondurma yapmak istiyorsanız bu kalıplara ihtiyacınız var. 6 tane kalıbı olan ürün BPA içermiyor. Lezzetli ve sağlıklı dondurmalar yapmak için almanız gereken kalıplar çocukların çok hoşuna gidecek.

135 TL olan dondurma kalıpları Temu'da 142 TL.

Silikon Popsicle Kalıpları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Büyük tırmalama kanepesine kediler bayılıyor. 59x24x26 cm boyutlarındaki ürüne kediler oturabiliyor ya da tırmalayabiliyor. Bu küçük oyun alanında kedileriniz uzun uzun vakit geçirecek. 

Kedim çok sevdi gayet kaliteli, gönderdiğiniz hediye için de teşekkürler üründen çok onu sevdi neredeyse.

494 TL olan tırmalama kanepesinin benzeri Temu'da 1.019 TL.

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

AMAZON

Hindistan Cevizi Kasesi

Hindistan Cevizi Kasesi

Sağlıklı yaşam sürdüren ve çevreye duyarlı kişiler için ideal bir ürün olan kase seti hem sağlıklı hem şık. Eşsiz bu ürün hediye için de uygun. Kaşık ve çatalı da olan kaseyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

Biraz küçük ama sorunsuz geldi.

133 TL olan kase seti Temu'da 371 TL.

Hindistan Cevizi Kasesi

AMAZON

Piknik Örtüsü

Piknik Örtüsü

200x200 cm boyutlarındaki örtü ile dışarıda piknik yaparken çok rahat edeceksiniz. Geniş olduğu için rahat rahat oturabiliyorsunuz. Kendi çantası olan piknik örtüsünü taşımak da çok kolay.

499 TL olan örtü Temu'da 884 TL.

Piknik Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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