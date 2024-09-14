Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Şık bu gömleğin deseni çok güzel. Gardırobunuzun en güzel parçalarından biri olacak gömleğin kumaşı oldukça kaliteli. Tarz duruşunun yanında çok rahat gömlek günlük için çok uygun.

225 TL olan gömleğin farklı modellisi Temu'da 312 TL.

DeFacto Coool Desenli Kısa Kollu Gömlek

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